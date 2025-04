Magic Johnson critica técnico do Lakers após derrota

Magic Johnson, lendário jogador do Los Angeles Lakers, criticou o técnico JJ Redick após a derrota no primeiro jogo dos playoffs. A equipe perdeu para o Minnesota Timberwolves em casa, e viu o adversário acertar 21 de 42 arremessos de três pontos. Além disso, o time de Anthony Edwards e companhia ficou na frente por quase toda a partida, não dando chance à equipe mandante.

“JJ Redick fez um bom trabalho a temporada inteira, mas não nesse primeiro jogo. O Lakers não fez nada no ataque, insistiu muito em 1 contra 1 e ele não fez os ajustes necessários”, disse Magic. “Foi um dos piores jogos do time na temporada. Sem energia, e jogaram como se fosse um jogo da temporada regular”.

“O Lakers falhou em duas áreas importantes na derrota para o Timberwolves. Na defesa, permitiu que o Timberwolves acertasse mais de 51% dos arremessos e não souberam reagir ao jogo físico do adversário. Por fim, foi muito passivo no ataque, com os jogadores apenas observando o trio principal do Lakers, de Austin Reaves, Luka Doncic e LeBron James, tentando jogadas individuais. Precisamos de muito mais do banco”, completou Magic Johnson ao avaliar o trabalho do técnico na derrota do Lakers.

O Lakers até começou bem, vencendo o primeiro quarto por 28 a 21. Depois disso, contudo, o Timberwolves tomou controle do jogo. Nos três quartos finais, Minnesota venceu por 96 a 67. O destaque vai para as bolas de três pontos, mas o time também foi mais físico no garrafão.

JJ Redick, aliás, falou sobre isso em sua própria entrevista pós-jogo, indicando que o time não estava pronto em alguns aspectos. “Não é que não estávamos prontos para um jogo de playoffs. Mas não sei se estávamos prontos fisicamente”, disse. “E quando o Timberwolves começou a jogar com garra, um jogo mais físico, não respondemos a altura”.

Jaxson Hayes, principal pivô da equipe, só jogou oito minutos. Dessa forma, a equipe ficou muito tempo sem uma presença forte de garrafão, que daria essa fisicalidade mencionada pelo treinador.

Mesmo com a derrota, porém, o Lakers ainda é favorito para a série, segundo as casas de aposta. Ainda assim, mais um revés em casa deixaria a equipe em uma situação difícil. Então, a série continua na próxima terça-feira (22), com mais um jogo em Los Angeles.

