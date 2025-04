Nikola Jokic comanda virada do Nuggets sobre o Clippers

Nikola Jokic fez de tudo na virada do Denver Nuggets sobre o Los Angeles Clippers no primeiro jogo da série entre as equipes. O astro sérvio flertou com um triplo-duplo, foi visto mais uma vez desenhando jogadas para seu time e foi vital para o triunfo da franquia do Colorado, que assim protege seu mando de quadra. James Harden brilhou do outro lado, mas não conseguiu a vitória.

O jogo chegou a estar sob grande controle do time da Califórnia, que registro uma liderança de 15 pontos ainda no segundo quarto. Porém, a reação dos donos da casa fez com que Denver já estivesse a uma posse de bola do rival no meio do terceiro período.

Nos segundos finais do último quarto, Russell Westbrook acertou uma bola de três que o tornaria o herói da vitória de Denver. Mas James Harden empatou o duelo com uma bandeja decisiva. Por fim, um erro de ataque do próprio Westbrook em um último ataque dos donos da casa não resultou. Então, a prorrogação foi necessária para definir o vencedor do primeiro duelo da esperada série do Oeste.

Em um tempo extra tenso de muita marcação de Los Angeles sobre o MVP sérvio, e de muitos arremessos de coadjuvantes, o Nuggets manteve uma liderança pequena, mas que se manteve durante todo o período. James Harden até tentou dar ainda mais emoção ao jogo com cinco pontos seguidos nos últimos segundos, mas um erro de ataque de Nicolas Batum custou a partida para os visitantes.

Nomes como por exemplo, Jamal Murray e Aaron Gordon foram vitais para conseguir a vitória. Afinal, ambos marcaram mais de 20 pontos. Enquanto isso, Michael Porter teve poucos minutos e até nem esteve na quadra nos instantes decisivos.

Pelo lado do Clippers, Kawhi Leonard e Ivica Zubac acompanharam a produção de James Harden, com mais de 20 pontos. Porém, Norman Powell ficou só nos 12 e não conseguiu ter grande impacto. Por fim, Denver abre a série em vantagem. O próximo jogo será na segunda-feira (21) em Denver, às 23:00.

Jokic faz tudo o que é preciso

Um jogo com a cara dos melhores momentos de Nikola Jokic pelo Nuggets contra o Clippers. O sérvio marcou 29 pontos, 12 deles no terceiro quarto em que a equipe reagiu. Enquanto isso, suas 12 assistências geraram 30 pontos. Apesar do bom trabalho de Ivica Zubac, coberturas e maiores dobras foram feitas a partir do último quarto. Apesar de marcar quatro pontos apenas até o fim da partida, ele fez jogadas positivas, construiu o jogo e abriu espaço para os companheiros brilharem.

Defesa, enfim, funciona

Em meio a todas as preocupações sobre a defesa da equipe de Denver, o jogo inaugural dos playoffs foi um grande ponto positivo. Afinal, a franquia conseguiu afetar o funcionamento ofensivo de Los Angeles, sobretudo forçando erros de ataque. Foram 11 roubos de bola que geraram 20 turnovers do rival. E isso também se transformou em ataque do outro lado, com 29 pontos marcados a partir dos erros de Los Angeles.

Murray e Gordon aparecem

É verdade, Nikola Jokic foi o cestinha da vitória do Nuggets sobre o Clippers. Mas o resultado não seria positivo sem o grande nível de Jamal Murray e Aaron Gordon. Ambos fizeram cestas importantes no fim do duelo. O ala-pivô anotou 13 pontos totais no último quarto e prorrogação, incluindo seis dos 14 do time no tempo extra. Murray fez outros oito e flertou com o triplo-duplo. É disso que Denver precisa para ter sucesso nos playoffs acima de tudo.

Harden joga muito, mas não vence

James Harden foi o cestinha da partida com 32 pontos. Em seus 43 minutos, ele foi dono de tudo que funcionou melhor no ataque de Los Angeles. O armador também contribuiu com 11 assistências e apenas dois erros de ataque, enquanto converteu quatro bolas de três. Ele cresceu na prorrogação em busca de uma reação final, mas não obteve sucesso.

Kawhi começa bem, mas cai no fim

Kawhi Leonard foi o dono da melhor sequência de Los Angeles no jogo, quando o time abriu 15 pontos no segundo quarto. Mas sua queda na segunda metade do jogo foi importante para o resultado final. Ele perdeu volume de jogo com uma marcação mais ajustada de Denver e não lidou muito bem com isso (como Jokic fez no final). O ala cometeu cinco erros de ataque depois do intervalo e sete ao total no jogo.

Powell precisa jogar melhor

Norman Powell ainda está ganhando ritmo desde que se lesionou no fim da temporada. Com um papel mais fora da bola desde o retorno de Leonard, ele perdeu protagonismo e mais uma vez não conseguiu igualar a produção de outros protagonistas de Denver. Foram 12 pontos em 12 arremessos, além de quatro erros de ataque.

(0) Los Angeles Clippers 110 x 112 Denver Nuggets (1)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 32 6 11 0 1 Kawhi Leonard 22 6 2 3 0 Ivica Zubac 21 13 2 1 0 Kris Dunn 10 3 1 1 1 Norman Powell 12 3 4 1 1

Três pontos: 12-33; Harden: 4-9

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 29 9 12 3 1 Aaron Gordon 25 8 1 2 0 Jamal Murray 21 9 7 1 0 Russell Westbrook 15 8 3 2 0 Christian Braun 11 3 1 2 0

Três pontos: 9-27; Murray: 3-7

