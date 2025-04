Michael Malone queria troca de titular do Nuggets

Antes da demissão no Denver Nuggets, Michael Malone queria a troca de Christian Braun. Segundo o repórter Marc Stein, no The Stein Line, o desejo do ex-técnico surgiu durante a temporada 2023/24. Na época, ele estava descontente com o baixo impacto do titular, que vinha tendo dificuldades para substituir o veterano Kentavious Caldwell-Pope.

“Christian Braun é mais um jogador que precisou cavar seu espaço após ficar encostrado no banco”, escreveu Stein. “Fontes dizem que Malone chegou a insistir na troca dele antes da trade deadline do ano passado, durante a defesa de título que acabou com a eliminação na segunda rodada para o Minnesota Timberwolves. Então, ele queria um jogador mais experiente”.

Ainda de acordo com Stein, Braun era um dos motivos das brigas entre Malone e o ex-gerente-geral do Nuggets. O ala-armador, afinal, era uma das apostas de renovação de Calvin Booth, que não queria mais seguir com veteranos ao lado de Nikola Jokic. O técnico, porém, insistia que precisava de nomes mais experientes para ter sucesso.

Publicidade

O ala-armador, porém, de fato teve dificuldades no ano passado. Após a saída de Caldwell-Pope, esperava-se que ele pudesse ser titular no elenco de Malone. No entanto, ele iniciou em apenas quatro partidas e se limitou a 7,3 pontos, 3,7 rebotes e 1,6 assistência.

Leia mais!

O fracasso de Michael Malone na troca, no entanto, ajudou Braun a dar a volta por cima no Nuggets. Em 2024/25, afinal, ele se estabeleceu como titular e se tornou peça importante no quinteto do ex-técnico. Desse modo, suas médias passaram para 15,5 pontos, 5,2 rebotes e 2,6 assistências, em 78 jogos.

Publicidade

No fim, quem saiu do Nuggets foi Malone. Aliás, de acordo com Sam Amick e Tony Jones, do portal The Athletic, um dos motivos da demissão do técnico foi a relação conturbada com Booth. Após anos de conflito entre eles, sendo um deles pela troca de Braun, os donos do time decidiram demitir ambos.

“Depois de todas as tentativas de consertar a relação entre Calvin Booth e Michael Malone, até com ordem para que fizessem as pazes, o presidente do Nuggets interveio. Ele demitiu os dois. No fim das contas, a intenção foi preservar o auge de Nikola Jokic. Assim, não houve nenhum vencedor nessa guerra fria de Denver”, informaram Amick e Jones.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA