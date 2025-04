Draymond Green admite que odiava astro da NBA

Não é segredo para ninguém que a relação de Draymond Green e o maior astro da NBA, LeBron James, melhorou nos últimos anos. Mas, no auge da rivalidade entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers, esse não era o cenário entre dois dos protagonistas daquelas finais. E o especialista defensivo falou sobre as idas e vindas do relacionamento com o icônico ala.

Em participação no podcast Brownie and Rab Show, Green falou em detalhes sobre a situação e a relação com LeBron. Ele admitiu que odiava o craque, então jogador do Cavs.

“Na verdade era tudo real. Eu odiava LeBron James. Nós não tínhamos qualquer tipo de relação naquela época. Mas eu era amigo de dois grandes parceiros dele, o Rich Paul e o Maverick Carter. Tudo meio que mudou no All-Star Game de 2017, em New Orleans. James tinha um avião que iria para Anguilla. Rich e Maverick estavam com ele e eu não tinha planos. Mas não tinha lugar no avião pra mim. Lembro que LeBron foi em outro avião para que eu pudesse ir também”, afirmou o polêmico jogador.

De acordo com Draymond Green, foi a partir dali que a relação com o maior astro da NBA mudou. Mas, ainda havia uma tensão no ar.

“É óbvio que ele não queria voar comigo. Nem ficamos na mesma casa. Então, também não era uma amizade declarada. Mas você sabe, você tem amigos em comum e as coisas vão acontecendo naturalmente”, explicou.

Além das amizades em comum, Green e LeBron foram descobrindo semelhanças entre si ao longo da aproximação. Assim, dois dos rivais mais ferrenhos da NBA, até aquele momento, se tornaram grandes amigos.

“Como disse, acho que muito se deve a termos Rich e Maverick como nossos amigos. Fomos ficando mais próximos, eventos, várias coisas. Enfim, você se aproxima. Então, a relação começou a ser natural. Afinal, ele usa a mesma linguagem que eu uso, crescemos em lugares muito parecidos. A partir daí você começa a construir uma relação. Mas, é claro, começou muito agitado, eu admito”, concluiu Green.

Após o All-Star Game de 2017, decisivo para a relação entre eles, os dois se encontraram em outras duas finais de NBA, até que James deixou Cleveland para se unir ao Los Angeles Lakers. Depois disso, ele também se encontraram na série de playoffs de segunda rodada, em 2023, além de um duelo explosivo no play-in de 2021.

Agora, a possibilidade de ambos se encontrarem novamente na pós-temporada é real. Afinal, o Warriors luta pela última vaga direta nos playoffs. O time, aliás, pode terminar no sexto lugar. Portanto, teria o Lakers como adversário. Mas, o clima de tensão e brigas que levou até mesmo a suspensão de Green, nas finais de 2016, hoje é outro.

