NBA admite erros de arbitragem em jogo do Warriors

A NBA admitiu alguns erros de arbitragem em um jogo do Golden State Warriors. Na última quarta-feira (9), o time de San Francisco perdeu para o San Antonio Spurs por um placar apertado (114 a 111). O jogo atrapalhou a franquia californiana na disputa pelos playoffs. Porém, o duelo só foi disputado desta forma porque os árbitros teriam cometido quatro falhas a favor de Stephen Curry e companhia.

Segundo o portal Clutch Points, os erros foram apontados pelo relatório da NBA. Nos dois minutos finais, o Spurs teria sido prejudicado por quatro decisões erradas. Apesar disso, o time do Texas contou com uma cesta decisiva de Harrison Barnes para vencer a partida.

O primeiro erro no jogo entre Warriors e Spurs aconteceu com pouco mais de um minuto. O duelo estava empatado em 107 e Moses Moody tentou passar a bola da zona morta para Brandin Podziemski. Porém, ela saiu pela lateral, sendo que o ala-armador foi o último a tocá-la. Ainda assim, a posse ficou com Golden State.

Na posse seguinte, mais um erro. Draymond Green fez um bloqueio no jovem Stephen Castle para tirá-lo da marcação de Curry. Porém, o ala-pivô se movimentou no ato. Assim, cometeu uma falta ofensiva, o que não aconteceu na visão dos árbitros.

A 11 segundos do fim, por sua vez, o terceiro dos erros a favor do Warriors no jogo da NBA. O placar estava igualado em 109, quando Castle conseguiu passar a bola para Keldon Johnson, que estava livre embaixo da cesta. O jogador do Spurs conseguiu marcar, mas sofreu contato de Green. O árbitro, porém, não marcou a falta. A liga, ainda assim, considerou que deveria ter marcado e o ala de San Antonio teria chance de uma jogada de três pontos.

Por fim, o último dos erros no jogo aconteceu na jogada da vitória. Barnes, que acertou a bola de três decisiva, recebeu o passe e arrastou os pés antes de driblar. Desse modo, deveria ter sido marcada uma andada. No entanto, a NBA explicou que o movimento aconteceu por conta de mais uma falta de Green, que a arbitragem não apitou. Portanto, o ala do Spurs deveria ter ido para o lance livre antes do arremesso.

Apesar dos erros, o Spurs ainda venceu o Warriors na NBA. O resultado, assim, complicou a disputa de Golden State por uma vaga direta nos playoffs. Afinal, o time de San Francisco está na sexta posição da Conferência Oeste, com a mesma campanha do sétimo colocado, Minnesota Timberwolves. Dessa forma, o Warriors precisa vencer o Los Angeles Clippers, na última rodada, neste domingo (13) para escapar do play-in. Afinal, o Timberwolves vai enfrentar o Utah Jazz, time de pior campanha em 2024/25.

