Fora dos playoffs da NBA, Blazers estende contrato de GM

Já fora da briga pelos playoffs da NBA, o Portland Trail Blazers anunciou a extensão do contrato de seu GM, Joe Cronin. O executivo está no cargo desde 2022, e a renovação de contrato é por mais quatro anos. Portanto, ele deve permanecer na franquia até 2029.

“Joe mostrou liderança e visão durante seu tempo como gerente geral. Por isso, estou empolgada para vê-lo continuar construindo a base para uma equipe vencedora a longo prazo. Estamos todos animados com o impulso positivo da equipe e com o futuro do basquete do Trail Blazers”, disse Jody Allen, presidente do Blazers, em comunicado.

Cronin também falou sobre a extensão, e deixou claro o que valoriza para o futuro da equipe.

“Minha visão é ter um elenco competitivo com potencial para sucesso. Ao mesmo tempo, quero criar uma cultura que ajude todos os nossos jogadores e treinadores. Não poderia estar mais empolgado com o que está por vir”, disse o GM.

Desde que chegou ao cargo, ele é responsável por reconstruir o Blazers, trocando Damian Lillard e abraçando o tank. Como resultado, adicionou peças como Jerami Grant e Deandre Ayton. Além disso, também conseguiu Toumani Camara, Shaedon Sharpe, Scoot Henderson e Deni Avdija.

Ademais, de 19 de janeiro pra cá, Portland subiu de nível. Isso porque somou 22 vitórias e 16 derrotas, sendo a quinta melhor defesa da liga no período. Dessa forma, mesmo fora dos playoffs da NBA, a boa fase deixou um otimismo sobre a reconstrução do Blazers, resultando na renovação de contrato com o GM.

Avdija, tem sido o grande destaque, aliás. O ala tem médias de 24.9 pontos, 10.5 rebotes e 5.5 assistências desde março. Ele tem um contrato de US$55 milhões por quatro anos.

Cronin trabalhou pelos Blazers nos últimos 19 anos. Ele atuou como general manager interino de Portland durante 2021. Na temporada seguinte, porém, o dirigente foi promovido ao cargo de GM e, desde então, comanda o elenco.

Portanto, mesmo com 2024/25 acabando mais cedo para Portland, as impressões animam a torcida para o futuro. Vale lembrar que a equipe não vai aos playoffs desde 2021.

