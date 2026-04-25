Nikola Jokic credita Timberwolves por pior atuação em playoffs

Pode até parecer estranho, mas Nikola Jokic foi um dos símbolos da segunda vitória do Minnesota Timberwolves nos playoffs deste ano. O trabalho defensivo do time, afinal, causou uma atuação muito atípica do astro do Denver Nuggets na terceira partida da série. Ele teve o pior aproveitamento de arremessos de quadra em um jogo de pós-temporada na carreira, só acertando sete de 26 tentativas.

“Eles têm um ótimo time defensivo, muito bom mesmo. É um grupo de atletas grandes e longos, então vão contestar os seus arremessos o tempo inteiro. Você pensa duas vezes antes de atacá-los, como resultados. E, quando você começa a errar as chances fáceis e livres também, a frustração toma conta. Mas é preciso dar crédito a eles, pois são muito bons defensivamente”, reconheceu o líder do Nuggets.

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É comum que, durante jogos menos “precisos” nos arremessos, Nikola Jokic recorra a passes. Mas a defesa do Timberwolves também o neutralizou como motor do ataque de Denver. O sérvio só deu três assistências em 35 minutos, enquanto cometeu quatro turnovers. Foi a terceira vez nessa temporada em que ele terminou uma partida com mais erros de ataque do que passes decisivos.

“Eu acho que, enquanto distribuidor e passador, eu não funcionei porque não estava em um bom dia nos arremessos. Pois, se acertasse alguns, a defesa teria que reagir mais. Eles me marcaram no um contra um, sem enviar ajudas, então não consegui envolver todos os meus colegas. Por isso, aposto que o jogo vai se abrir se tiver uma noite um pouco melhor pontuando”, avaliou o três vezes MVP da liga.

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Começou errado

Deu para notar desde cedo que o terceiro jogo da série não seria uma boa jornada para o Nuggets. O time só fez 11 pontos logo no primeiro quarto e, com isso, o Timberwolves abriu vantagem de dígitos duplos no placar. Os visitantes até tiveram alguns momentos um pouco melhores, mas nunca chegaram perto de incomodar a vitória dos donos da casa. Para Jokic, o início ruim “condenou” a atuação da equipe do Colorado.

“Quando você inicia uma partida assim, tudo fica mais difícil. Afinal, você não acerta os arremessos difíceis e a falta de confiança te faz começar a errar os fáceis também. Vira uma bola de neve. Até criamos alguns bons arremessos, mas não convertemos. Foi um ótimo quarto defensivo de Minnesota. E, ao mesmo tempo, nós fizemos um quarto ofensivo ruim”, explicou o astro sérvio.

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Jokic ressalta, no entanto, que o Nuggets não é um time passivo ou que não responde a postura mais impositiva do Twolves. “Eu acho que os dois times têm sido físicos. Não é uma questão de faltar do nosso lado, mas, como já disse, eles são grandes, longos e defensores muito bons. Então, forçam que você arremesse por cima deles ou faça movimentos a mais do que gostaria”, concluiu.

Reação

Nikola Jokic é um dos melhores jogadores da NBA, então não há como duvidar de uma volta por cima nos playoffs e a sua reação contra o Timberwolves. O Nuggets esteve em situações difíceis em séries antes e o craque costuma dar uma resposta nos jogos mais importantes. Mas será que dá para confiar que o sérvio vai fazer isso outra vez? Dentro da franquia de Denver, todos estão convictos e otimistas.

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“Nikola teve uma noite dura, mas isso acontece com os melhores. O homem já tem um milhão de jogos de playoffs nas costas. Então, você sabe que há noites em que a coisa não anda. O mais importante é que sabemos que ele vai se recuperar. Acho que todos precisamos de um dia para entender o que ocorreu, pois o nosso ataque simplesmente não funcionou hoje”, disse o técnico do Nuggets, David Adelman.