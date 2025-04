Magic Johnson dá opinião ousada sobre Warriors e Lakers

Empolgado com o desempenho de Golden State Warriors e Los Angeles Lakers após a trade deadline da NBA, Magic Johnson projetou os times nos playoffs. O ídolo do time angelino espera que as equipes possam se enfrentar em uma eventual final da Conferência Oeste. No entanto, para isso, precisam cair em lados opostos do chaveamento.

“Eu acho que se Warriors e Lakers estiverem em lados opostos da chave, eles vão se enfrentar nas finais da Conferência Oeste. Então, será obrigação assistir!”, disse o ex-jogador.

Na trade deadline, Golden State adquiriu Jimmy Butler e a equipe subiu de produção. Ao lado de Stephen Curry e Draymond Green, Butler liderou o Warriors de fora do play-in até a zona para os playoffs. Vale lembrar que o astro recebeu uma extensão contratual logo ao chegar em San Francisco.

No caso do Lakers, a adição foi de Luka Doncic. Embora a equipe tenha perdido Anthony Davis, o esloveno vem em alto nível e ajudou Los Angeles a estar entre as quatro melhores equipes do Oeste. Além disso, Austin Reaves também passou a ter ótimas atuações, sendo uma boa terceira opção para Doncic e LeBron James.

Ver as duas equipes disputando uma final de conferência, então, não é algo fora de cogitação. Contudo, o Oklahoma City Thunder segue sendo o grande favorito. Afinal, o time tem 64 vitórias e 14 derrotas. Ou seja, a melhor campanha melhor da liga. Enquanto isso, Shai Gilgeous-Alexander se tornou o grande favorito ao prêmio de MVP.

Na temporada regular, a série entre Warriors e Lakers, que Magic Johnson gostaria de ver, ficou 3 a 1 para Los Angeles. Foram vitórias na rodada de natal, em 25 de janeiro e 6 de fevereiro para a equipe angelina. Todas, vale dizer, antes da chegada de Jimmy Butler ao Golden State.

A vitória do Warriors veio em 3 de abril. A partida foi disputada em San Francisco e marcou grandes atuações de Stephen Curry e LeBron combinando para 70 pontos no total.

