Jalen Brunson lidera virada e Knicks bate Pistons

Jalen Brunson começou tímido, mas líderou o New York Knicks em vitória sobre o Detroit Pistons por 123 a 112 neste sábado (19). O time de Detroit, que está nos playoffs da NBA apenas pela terceira vez nos últimos 16 anos, fez um jogo muito parelho contra o de Nova York. No entanto, cometeu muitos erros bobos no último quarto. Como resultado, Brunson comandou a virada para os donos da casa em uma sequência de 21 pontos sem resposta do adversário.

O jogo

Ninguém conseguia abrir larga vantagem no primeiro tempo. O Knicks, por exemplo, jamais liderou sobre o Pistons por mais de sete pontos. Por outro lado, o time de Michigan chegou a estar na frente por quatro.

Mas para um jogo que se esperava muito dos astros, os melhores no começo eram OG Anunoby pelo Knicks e Tobias Harris no Pistons. Então, Karl-Anthony Towns deixou os donos da casa na frente por 40 a 34. Detroit cometia erros de ataque, enquanto as duas defesas cuidavam da partida.

Cade Cunningham, All-Star pela primeira vez na carreira em 2024/25, tinha apenas dois pontos em seis tentativas pelo Pistons, enquanto Jalen Brunson já tinha sete no Knicks. Cunningham cortou para um, até que Jalen Duren fez sua terceira falta e foi para o banco. Aliás, Josh Hart, do outro lado, também tinha problemas com faltas.

Malik Beasley, com sua terceira cesta de três, deixou o Pistons na frente do Knicks por 42 a 40, mas Mitchell Robinson empatou no lance seguinte. Só que Beasley acertou mais uma de longe e Detroit vencia por três. Robinson, com muitos minutos ao lado de Karl-Anthony Towns, virou em 46 a 45 com grande enterrada. Cade Cunningham deixou o Pistons na frente do Knicks por 52 a 50, mas no próximo lance cometeu sua terceira falta.

OG Anunoby empatou em 52 e, na sequência, após erro de Dennis Schroder, o Knicks liderava por 55 a 52 diante do Pistons. Mas na posse seguinte, Schroder teve outro desperdício de posse e Jalen Brunson ampliou para 57 a 52. No entanto, Harris acertou de três no último lance. Ao fim do primeiro tempo, os donos da casa venciam por 57 a 55.

Leia mais

Assim como na primeira etapa, Pistons e Knicks seguiam em um jogo bem parelho. Detroit chegou a abrir seis, mas New York teve uma sequência de seis e empatou com Karl-Anthony Towns. No entanto, Cade Cunningham e Jalen Brunson, que estavam discretos nos 24 minutos iniciais, começaram a pontuar por seus times.

Ainda houve tempo para um lance atípico em que Tim Hardaway Jr fez a enterrada, mas a bola voltou pelo lado contrário da cesta. Apesar de acontecer falta de Josh Hart, a arbitragem não marcou. Enquanto isso, os dois pontos não valeram.

Mas Detroit, com uma grande sequência na defesa, começou a abrir vantagem. Após cinco pontos seguidos de Malik Beasley, o Pistons vencia o Knicks por 85 a 78. Logo depois, Dennis Schroder ampliou a diferença para nove. Hart fez de três, mas Schroder respondeu na mesma moeda, deixando o jogo em 90 a 81. Ao fim do terceiro quarto, o time visitante liderava por 91 a 83.

Último quarto

O Pistons iniciou muito mal os 12 minutos finais, com dois erros de ataque consecutivos e o Knicks puniu com cinco pontos sem resposta. Como resultado, a diferença caiu para três. Depois, Ausar Thompson fez cesta. No lance seguinte, entretanto, ele perdeu uma enterrada livre. Só que, em seguida, conseguiu a cesta. Dennis Schroder deixou em 98 a 90, enquanto Jalen Brunson estava no banco.

Mas Jalen Brunson voltou quando o Knicks cortou para cinco e o Pistons seguia com problemas para controlar o ataque. Logo depois, Brunson diminuiu para três. Malik Beasley e Tobias Harris, que vinham sendo os destaques no primeiro tempo, pouco fizeram até então na segunda etapa. Então, Cameron Payne empatou após cesta do perímetro.

Pouco depois, Jalen Brunson fez cesta e deixou o Knicks na liderança sobre o Pistons por 100 a 98. Cameron Payne ampliou para cinco em uma sequência de 13 pontos de Nova York sem resposta. Depois, Brunson fez de novo e a vantagem pulou para sete. E só aumentou, chegando aos 13.

Após 21 pontos sem qualquer resposta, Detroit finalmente voltou a pontuar com Malik Beasley, cortando para dez. O Pistons cometeu mais erros de ataque, enquanto o Knicks seguiu com uma vantagem segura para os minutos finais.

Detroit ainda chegou a cortar para seis, mas em vão. O Knicks abriu a série vencendo e mantendo o mando de casa.

(0) Detroit Pistons 112 x 123 New York Knicks (1)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Tobias Harris 25 6 0 0 2 Malik Beasley 20 4 2 2 1 Cade Cunningham 21 6 12 0 0 Tim Hardaway Jr 19 2 1 1 0 Ausar Thompson 10 6 1 0 0

Três pontos: 15-32 (Beasley: 6-12)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 34 2 8 0 0 Karl-Anthony Towns 23 11 5 4 2 OG Anunoby 23 7 0 5 2 Cameron Payne 14 0 1 1 0 Josh Hart 13 7 6 0 1

Três pontos: 10-26 (Payne: 3-5)

