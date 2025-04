Veja todas as previsões dos playoffs 2025 da NBA

A partir deste sábado (19), começam os playoffs da temporada 2025 da NBA e, claro, o Jumper Brasil preparou as previsões de todas as séries. Com o fim do play-in, fase que deu ao Orlando Magic e Miami Heat as últimas vagas no Leste, além de Golden State Warriors e Memphis Grizzlies no Oeste, todos os confrontos estão confirmados.

Ao contrário de outros anos, porém, nós pegamos todos os votos da equipe do site. Agora, é possível ver o que cada um escolheu nas previsões dos playoffs da NBA. Portanto, confira como as oito séries ficaram.

Leste

(1) Cleveland Cavaliers x Miami Heat (8)

Essa será a primeira vez que Cleveland Cavaliers e Miami Heat vão se encontrar em uma série de playoffs da NBA. Aliás, perceba que nas previsões de todas as séries de playoffs da NBA 2025, só esse jamais havia acontecido. As duas franquias protagonizaram a carreira de LeBron James no Leste, enfim, se enfrentam.

Destaques de cada time

Bam Adebayo

Entre todos os pontos táticos da série, é óbvio que Miami vai precisar de seus dois maiores astros em grande forma para avançar. Tyler Herro, por exemplo, pode igualar o que Donovan Mitchell e Darius Garland vão entregar? Seu volume ofensivo será enorme e ele tem sido muito bom também nas grandes ocasiões. Anotou 30 pontos em ambos os jogos de play-in que trouxeram o Heat até aqui.

Por outro lado, Bam Adebayo teve um ano estranho. Seu ritmo ofensivo nunca foi elevado, mesmo após a saída de Jimmy Butler. O pivô sempre esteve muito mais na função de construtor e conector, mesmo quando se esperava um aumento de produção de pontos. E vencer o garrafão de Cleveland certamente será um drama nesse sentido. Algumas bolas de três e rebotes ofensivos podem ser uma maneira de alterar o jogo ao seu favor.

Darius Garland e Donovan Mitchell

É não estamos falando de Donovan Mitchell aqui, mas sim de Davion Mitchell. O especialista defensivo de Miami tem sido ótimo e mostrou isso em termos simbólicos com as bolas de três decisivas sobre o Hawks. Mas sua missão será dura nessa série, defendendo um dos jogadores mais decisivos da NBA em 2024/25: Darius Garland.

Em muitos finais de jogos desse ano, Cleveland recorreu a Garland para comandar os finais de jogos, enquanto Mitchell espaçava ou estava fazendo pequenas coisas. Sua eficiência nessas situações foi incrível. Sua recuperação é do mesmo modo, inquestionável. Mas o rival de Miami é um verdadeiro carrapato defensivo e vai lhe oferecer muita pressão na bola. Vindo de um playoff abaixo, o craque do líder do Leste é outro que será convidado a “virar a chave”.

Datas da série

Dia Jogo Horário TV 20/04 Heat x Cavaliers* 20h Prime Video 23/04 Heat x Cavaliers* 20h30 League Pass 26/04 Cavaliers x Heat* 14h Prime Video 28/04 Cavaliers x Heat* – – 30/04** Heat x Cavaliers* – – 02/05** Cavaliers x Heat* – – 04/05** Heat x Cavaliers* – –

* Mandante

** Se necessário

(2) Boston Celtics x Orlando Magic (7)

Na história dos playoffs da NBA, Celtics e Magic se enfrentam três vezes (1995, 2009 e 2010). Na contramão do favoritismo atual, Orlando venceu em duas. Das previsões dos playoffs 2025 da NBA, é a que mais surpreende.

Destaques de cada time

Jayson Tatum

Não há dúvidas de que Jayson Tatum é um fator decisivo na série entre Celtics e Magic nos playoffs da NBA. O astro, afinal, foi mais uma vez um dos melhores jogadores liga. Em quarto na corrida ao MVP, ele teve médias de 26.8 pontos, 8.7 rebotes e seis assistências em 72 jogos.

Tatum, porém, muitas vezes é questionado por seu desempenho em jogos importantes. Em especial, nos últimos playoffs pelo Celtics. Embora tenha levado o time ao título, o astro acertou 28.3% das cestas de três pontos e viu seu companheiro Jaylen Brown levar a maior parte do mérito.

Na série contra o Magic, Tatum poderá provar que é capaz de mais pelo Celtics. Ainda mais contra a forte defesa de Orlando, que costuma bloquear bem o perímetro e acelerar as trocas, será que o camisa 0 conseguirá liderar o ataque celta?

Banchero e Wagner

A defesa do Magic é uma das mais fortes da NBA. Mas e o ataque? Ele depende quase que totalmente de Paolo Banchero e Franz Wagner. Na temporada, por exemplo, o time de Orlando teve o quarto pior offensive rating (108.9). Piores que isso só Brooklyn Nets, Charlotte Hornets e Washington Wizards. Isso mesmo, as três piores campanhas do Leste.

Com 25.9 e 24.2 pontos, respectivamente, Banchero e Wagner serão os responsáveis por liderar o ataque do Magic contra o Celtics nos playoffs da NBA. O desafio será ainda maior uma vez que Boston tem o quarto melhor defensive rating da NBA.

Nas previsões entre todas as séries de playoffs 2025 da NBA, o Celtics leva ampla vantagem.

Celtics 1 x 2 Magic

23/12: Celtics 104 x 108 Magic

17/01: Magic 94 x 121 Celtics

09/04: Celtics 76 x 96 Magic

Datas da série

Dia Jogo Horário TV 20/04 Magic x Celtics* 20h ESPN 2 23/04 Magic x Celtics* 20h Prime Video 25/04 Celtics x Magic* 20h ESPN 2 27/04 Celtics x Magic* 20h Prime Video 29/04** Magic x Celtics* – – 01/05** Celtics x Magic* – – 03/05** Magic x Celtics* – –

* Mandante

** Se necessário

(3) New York Knicks x Detroit Pistons (6)

Na história dos playoffs da NBA, Knicks e Pistons se enfrentaram três vezes, em 1984, 1990 e 1992. New York venceu a primeira e a última, enquanto Detroit saiu vitorioso em 1990, ano em que foi campeão da liga.

Nas séries dos playoffs 2025 da NBA, aqui o Knicks leva algum favoritismo.

Destaques de cada time

Karl-Anthony Towns

Towns é a grande adição do Knicks para a temporada. E o jogador rendeu em quadra. Isso é, ao menos no ataque. Afinal, a equipe tinha a oitava melhor defesa na campanha passada. A chegada do pivô, porém, fez cair para a 13ª posição no quesito. Não é segredo que ele tem dificuldades para marcar o perímetro, e as vezes perde na velocidade muito fácil contra jogadores mais rápidos.

A adição dele, porém, mudou o ataque do Knicks. Antes o sétimo melhor da liga, agora é o quarto. Um jogador tão alto, que pode receber a bola de costas para a cesta, na linha de três, ou até mesmo distribuir o jogo em algumas posses, é uma arma e tanto. E para marcá-lo, o Pistons não tem tantas opções assim.

Cade Cunningham

Essa foi a primeira temporada de All-Star de Cade Cunningham, e o jogador deseja continuar na mesma toada para os playoffs. Ele deve ser a principal preocupação da defesa do Knicks. Afinal, teve médias de 30.8 ppontos e 8.3 assistências nos embates entre as equipes nessa temporada.

Cunningham evoluiu seu jogo, e hoje é um dos melhores infiltradores da liga. Ele sabe como chegar onde quer para pontuar, seja perto da cesta ou em um arremesso de média distância. A boa notícia para o Knicks, contudo, é que, ao menos na teoria, a equipe tem bons marcadores para jogadores como ele.

Knicks 1 x 3 Pistons

Datas da série

Dia Jogo Horário TV 19/04 Pistons x Knicks* 19h ESPN 2 21/04 Pistons x Knicks* 20h30 Prime Video 24/04 Knicks x Pistons* não definido Prime Video 27/04 Knicks x Pistons* 14h ESPN 2 29/04** Knicks x Pistons* – – 01/05** Rockets x Warriors* – – 03/05** Pistons x Knicks* – –

* Mandante

** Se necessário

(4) Indiana Pacers x Milwaukee Bucks (5)

Na história dos playoffs da NBA, os times se enfrentaram três vezes (2024, 2000 e 1999). O Pacers sempre venceu, por 3 a 0 em 1999, 3 a 2 em 2000 e 4 a 2 na última tempporada.

Nas previsões das séries de playoffs 2025 da NBA, Pacers e Bucks devem ter uma disputa acirrada.

Destaques de cada time

Giannis Antetokounmpo

O grande nome da série de playoffs da NBA entre Pacers e Bucks é o grego. Afinal, seus números na temporada foram impressionantes, e, sem Lillard, ele deve receber ainda mais atenção. O craque dispensa comentários, sendo um dos principais jogadores da liga há anos. No entanto, desde seu título, em 2021, falhou em sequer voltar às finais de conferência. E não faltaram oportunidades, já que ele chegou até mesmo a perder para o oitavo colocado Miami Heat em 2023.

Com 30 anos, o grego ainda está em seu auge, e não dá sinais de regresso. Ainda assim, vale perguntar se ele aguentará mais muito tempo com Milwaukee sem competir de verdade pelo título. Uma troca pode ser realidade caso outro fracasso aconteça esse ano.

Um ponto de atenção é que Giannis foi, pela primeira vez na carreira, o líder em arremessos livres da liga, com 10.6 por jogo. Ele é conhecido por conseguir cavar faltas e ir pra linha de lance livre, e o Pacers terá que arranjar uma forma de lidar com isso.

Tyrese Haliburton

Com uma grande segunda metade de temporada, o armador é a esperança do Pacers para voltar às finais de Conferência. No embate mais recente entre os times, ele marcou 24 pontos e deu 15 assistências, além de seis rebotes e cinco roubos de bola, sem nenhum desperdício.

Indiana é, aliás, o quinto time da liga que menos permite pontos saindo de desperdícios, muito por causa que Haliburton, sendo quem arma o time na maior parte do tempo, não comete muitos. Então, isso é um dos trunfos para o Pacers: cuidar bem da bola.

O Bucks é o segundo time que mais pega rebotes defensivos da liga, enquanto Indiana está entre os dez piores. Portanto, arremessos “forçados” não darão certo. A estratégia do Pacers é justamente cuidar bem da bola e trabalhar pelo melhor arremesso.

Bucks 3 x 1 Pacers

Datas da série

Dia Jogo Horário TV 19/04 Bucks x Pacers* 14h ESPN 2 22/04 Bucks x Pacers* 20h League Pass 25/04 Pacers x Bucks* 21h League Pass 27/04 Pacers x Bucks* 22h30 Prime Video 30/04** Bucks x Pacers** – – 02/05* Pacers x Bucks** – – 04/05* Bucks x Pacers** – –

* Mandante

** Se necessário

Oeste

(1) Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies (8)

a história dos playoffs da NBA, Thunder e Grizzlies já se enfrentaram 19 vezes, com o time de Memphis levando a melhor em dez confrontos. No entanto, Oklahoma supera o rival no retrospecto das séries. Afinal, o time venceu duas séries contra o Grizzlies (2011 e 2014), ambas por 4×3. Já a equipe de Memphis se saiu vencedora em 2013, quando fez 4×1, na semifinal de conferência. Das previsões dos playoffs 2025 da NBA, o Thunder leva ampla vantagem.

Destaques de cada time

Shai Gilgeous-Alexander

O astro do Thunder fez mais uma temporada espetacular. Em 76 jogos, o armador fez 32,7 pontos, 6,4 assistências, cinco rebotes, 1,7 roubo de bola e um toco. Além disso, ele converteu quase 52% dos arremessos de quadra e 37,5% das bolas de três. Segundo jogador da liga que mais vai à linha do lance livre (8,8 vezes por jogo), Gilgeous-Alexander mostrou evolução como arremessador.

Cestinha da NBA, em 2024/25, Shai também chamou a atenção pelo impacto defensivo. Afinal, ele foi o único atleta a figurar no top 5 das eficiências defensiva e ofensiva. Ou seja, o armador é decisivo nos dois lados da quadra.

Gilgeous-Alexander fechou a fase regular no topo da Corrida para o MVP da NBA. Na disputa com Nikola Jokic (Denver Nuggets), último ganhador do prêmio, o canadense é o favorito. Assim, Gilgeous-Alexander caminha a passos largos para conquistar o primeiro MVP da carreira.

Grizzlies com problemas

O Grizzlies, por sua vez, terá o desfalque de um titular, o novato Jaylen Wells (lesionado). Além disso, Ja Morant convive com dores no tornozelo direito. O armador, inclusive, tomou injeções no local para atuar no play-in.

Na fase regular, o Thunder sobrou em quadra. Tanto que fez a melhor campanha de sua história, com 68 vitórias e 14 derrotas. Além disso, a equipe de Oklahoma teve a melhor eficiência defensiva (106,6 pontos sofridos por 100 posses de bola). No ataque, o time também se destacou, já que foi o terceiro em eficiência ofensiva (119,2 pontos a cada 100 posses). Desse modo, teve (de longe) o melhor saldo de cestas da liga (12,6).

Thunder 4 x 0 Grizzlies

29/12: Grizzlies 106 x 130 Thunder

08/02: Thunder 125 x 112 Grizzlies

05/03: Thunder 120 x 103 Grizzlies

27/03: Grizzlies 104 x 125 Thunder

Datas da série

Dia Jogo Horário TV 20/04 Grizzlies x Thunder* 14h ESPN 2 22/04 Grizzlies x Thunder* 20h30 ESPN 2 24/04 Thunder x Grizzlies* 22h30 Prime Video 26/04 Thunder x Grizzlies* 16h30 League Pass 28/04** Grizzlies x Thunder* – – 01/05* Thunder x Grizzlies * – – 03/05* Grizzlies x Thunder* – –

* Mandante

** Se necessário

(2) Houston Rockets x Golden State Warriors (7)

Na história dos playoffs da NBA, Rockets e Warriors se enfrentaram quatro vezes (2010, 2016, 2018 e 2019). O time de San Francisco venceu todas. Apesar de o Rockets ter sido melhor ao longo da temporada, as previsões dos playoffs 2025 da NBA apontam que o Warriors teria algum favoritismo.

Destaques de cada time

Jimmy Butler

Aí está a diferença do Warriors para enfrentar o Rockets: alguém que faça algo diferente. Se você olhar para o elenco do time de San Francisco, o que não falta é arremessador. Então, Butler dá essa ideia diferente de comportamento no ataque.

Mas isso tem um preço. Como Butler não tem um grande aproveitamento de três, o técnico Steve Kerr não utiliza Jonathan Kuminga ao seu lado em momento algum. Afinal, Kuminga também não é bom no quesito.

Então, como Kerr não gosta de ter apenas dois ou arremessadores em quadra, até para dificultar a marcação do adversário, Kuminga não joga. Nem entra em quadra. E ele só vai entrar quando a diferença do placar estiver muito grande, seja a favor do Warriors ou do Rockets.

Amen Thompson

Mas se o Warriors tem grandes defensores, o Rockets conta com o pesadelo de Stephen Curry: Amen Thompson. O jovem ala, que pode jogar em quatro posições, deve ficar por conta de marcar o camisa 30 de Golden State. Aliás, ele só dá dor de cabeça aos astros da NBA, que não sabem o que fazer quando encontram com ele pela frente.

Quando o jovem do Rockets marcou Curry no jogo de abril, o veterano acertou só um dos dez arremessos. Ou seja, espere por muitos pedidos por troca de marcação quando o armador estiver com a bola.

Rockets 2 x 3 Warriors

Datas da série

Dia Jogo Horário TV 20/04 Warriors x Rockets* 22h30 Prime Video 23/04 Warriors x Rockets* 23h Prime Video 26/04 Rockets x Warriors* 22h30 ESPN 2 28/04 Rockets x Warriors* 21h30 Prime Video 30/04** Warriors x Rockets* – – 02/05* Rockets x Warriors* – – 04/05* Warriors x Rockets* – –

* Mandante

** Se necessário

(3) Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves (6)

Na história dos playoffs da NBA, Lakers e Timberwolves se enfrentaram duas vezes (2003 e 2004). O time de Los Angeles venceu ambas por 4 a 2.

Entre todas as previsões de séries de playoffs 2025 da NBA, aqui, o Lakers leva alguma vantagem sobre o oponente.

Destaques de cada time

Luka Doncic

Na série dos playoffs de 2024 contra o Timberwolves, ainda jogando pelo Dallas Mavericks, Doncic só não fez chover. Ele teve médias de 32.4 pontos, 9.6 rebotes e 8.2 assistências, além de 43.4% nas bolas de três em cinco jogos. O armador ainda acertou a cesta que deu ao Mavs o triunfo no segundo jogo, fazendo Rudy Gobert “dançar”. Para o Lakers vencer o oponente, vai precisar muito que o armador replique suas atuações.

Claro, Luka Doncic fez a diferença para o Lakers desde a troca, deixando o time em um terceiro lugar no Oeste da NBA para enfrentar o Timberwolves agora. Mas ele não o fez sozinho. Afinal, quando Finney-Smith chegou, a equipe tinha 18 vitórias e 14 derrotas, ocupando uma modesta sétima posição.

Hoje, com Doncic, o Lakers pode brigar com qualquer adversário na NBA e mostrou isso diante do Oklahoma City Thunder. Mesmo fora de casa, venceu o primeiro jogo com alguma facilidade e, no segundo, vencia por 108 a 107 quando o armador recebeu uma estranha segunda falta técnica, que gerou sua expulsão. Aliás, ela foi anulada pela liga posteriormente.

Anthony Edwards

Apesar de o Lakers ser apenas o 17° em eficiência defensiva desde a chegada de Luka Doncic, o time mostrou em vários jogos que poderia marcar bem qualquer adversário, inclusive o Timberwolves. Depois da trade deadline, por exemplo, os times se enfrentaram apenas uma vez, com vitória da equipe de Los Angeles por 111 a 102.

Edwards, naquele embate, fez “apenas” 18 pontos, enquanto o Lakers abriu 19 no terceiro quarto, quase tirando o Timberwolves do jogo. Mas no último período, o calouro Terrence Shannon apareceu para fazer 12 de seus 25 e deixar a partida mais disputada no fim.

Mas ali não tinha Randle, que facilita o jogo de Edwards. Ao mesmo tempo, dificilmente Shannon terá minutos na série. Nos playoffs da NBA, o Lakers deve usar todas as suas armas para tirar o Timberwolves de sua zona de conforto e “esconder” Luka Doncic na defesa. Afinal, Minnesota deve tentar atacar o esloveno em várias posses.

Portanto, espere ver Jordan Goodwin, Dorian Finney-Smith e até Jarred Vanderbilt em cima de Edwards. Não no começo, claro, pois são reservas. Mas eles foram três dos melhores defensores do Lakers na temporada 2024/25 da NBA, com ou sem Doncic.

Lakers 2 x 2 Timberwolves

Datas da série

Dia Jogo Horário TV 19/04 Timberwolves x Lakers* 21h30 ESPN 2 22/04 Timberwolves x Lakers* 23h Prime Video 25/04 Lakers x Timberwolves* 22h30 ESPN 2 27/04 Lakers x Timberwolves* 16h30 ESPN 2 30/04** Timberwolves x Lakers* – – 02/05* Lakers x Timberwolves* – – 04/05* Timberwolves x Lakers* – –

* Mandante

** Se necessário

(4) Denver Nuggets x Los Angeles Clippers (5)

Na história dos playoffs da NBA, Nuggets e Clippers já se enfrentaram duas vezes. Na primeira rodada dos playoffs de 2006, os angelinos levaram a melhor em cinco jogos. Por sua vez, em 2020, o time do Colorado venceu a semifinal do Oeste em sete jogos depois de perder três das quatro partidas iniciais. De todas as previsões dos playoffs 2025 da NBA, esta é uma das mais equilibradas.

Destaques de cada time

Nikola Jokic

Nikola Jokic vai ser a peça central da análise de qualquer série que esteja envolvido, pois é o melhor jogador do mundo. Ele é um dos “protagonistas” da NBA atual e, certamente, não vai ser diferente nesse duelo de playoffs entre Nuggets e Clippers. O sérvio finalizou a campanha regular com 29,6 pontos, 12,6 rebotes e 10,2 assistências. Virou, com isso, o terceiro jogador da história da liga com uma temporada de triplo-duplo.

Mas a sabedoria popular diz que ninguém ganha sozinho nos esportes. É claro que o pivô não está sozinho, mas o seu apoio é limitado. Denver, afinal, tem um dos reconhecidos elencos mais “raquíticos” da liga. Os três jogadores mais participativos da rotação saindo do banco são dois jovens pouco provados (Peyton Watson e Julian Strawther) e o contestado Russell Westbrook.

Kawhi Leonard

A equipe de Los Angeles, com isso, cria uma sobrecarga em Denver. Está claro que essa série cria um potencial colapso nos encaixes defensivos do Nuggets. O cobertor é curto, em síntese. A lógica diz que Aaron Gordon defende Kawhi Leonard, enquanto Harden é missão para Christian Braun. Mas o que ocorre quando também estiver Norman Powell em quadra? Sobram Murray e Michael Porter, que são alvos para os ataques.

O Nuggets pode “rodar” o elenco e colocar melhores marcadores para situações assim. Watson, por exemplo, seria viável. Mas, nesse caso, você compromete o espaçamento do time que menos arremessa de três pontos nessa temporada. O Clippers não vai ter problemas em “dobrar” Jokic ou Murray, certamente, se o efeito colateral for Watson livre de longa distância. É uma boa aposta para os angelinos.

Então, entre todas as séries dos playoffs 2025 da NBA, Clippers e Nuggets possuem previsões bem divididas.

Na temporada regular

Nuggets e Clippers se enfrentaram quatro vezes na temporada antes dos playoffs da NBA. Foram duas vitórias para cada lado.

26/10: Los Angeles Clippers 109 X 104 Denver Nuggets

Los Angeles Clippers 109 X 104 Denver Nuggets 02/12: Denver Nuggets 122 X 126 Los Angeles Clippers

Denver Nuggets 122 X 126 Los Angeles Clippers 13/12: Los Angeles Clippers 98 X 120 Denver Nuggets

Los Angeles Clippers 98 X 120 Denver Nuggets 08/01: Denver Nuggets 126 X 103 Los Angeles Clippers

Datas da série

Dia Jogo Horário TV 19/04 Clippers x Nuggets* 16h30 ESPN 2 21/04 Clippers x Nuggets* 23h Prime Video 24/04 Nuggets x Clippers* 23h League Pass 26/04 Nuggets x Clippers* 19h Prime Video 29/04** Clippers x Nuggets* – 01/05* Nuggets x Clippers* – – 03/05* Clippers x Nuggets* – –

* Mandante

** Se necessário

