Andrew Wiggins brilha e Warriors bate Pelicans

Andrew Wiggins vive grande fase e liderou a vitória do Golden State Warriors sobre o New Orleans Pelicans, por 112 a 108, fora de casa. O ala retomou ótimas atuações na temporada 2024/25 e foi novamente o cestinha da equipe em um triunfo. Além disso, a rodada desta sexta-feira (22), válida pela Copa NBA, contou com outras sete partidas.

Com o triunfo, Golden State se mantém na liderança da Conferência Oeste com 12 vitórias em 15 partidas disputadas. Essa foi a segunda vitória seguida da equipe e a quinta nos últimos seis jogos. Apesar de ter as mesmas 12 vitórias que Oklahoma City Thunder e Houston Rockets, a franquia tem derrotas a menos que ambos. E não haverá descanso para o time de Steve Kerr. Afinal, o próximo duelo será neste sábado (23), contra o San Antonio Spurs.

Por outro lado, New Orleans segue com um campanha muito ruim em 2024/25. Isso porque essa foi a 13ª derrota em 17 partidas na temporada. Apesar de alguns jogadores terem retornando de lesão neste jogo, não foi o bastante. Agora, são quatro derrotas consecutivas e dez nos últimos 11 confrontos. Assim, a franquia ocupa o 14° lugar do Oeste. O time volta a jogar na próxima segunda-feira (25), contra o Orlando Magic, na Flórida.

O duelo desta sexta-feira também foi válido pela Copa da NBA. Golden State é líder do seu grupo com três vitórias em três jogos. Enquanto isso, o Pelicans venceu apenas um de três duelos.

Então, confira como foi a vitória do Warriors, de Andrew Wiggins e Stephen Curry, sobre o Pelicans de Bradon Ingram e Trey Murphy.

Warriors não brilha, mas vence

Não foi uma partida dominante do Warriors em New Orleans. A equipe teve seus momentos de desatenção e oscilação na parte ofensiva. Ao mesmo tempo, sempre pareceu ter soluções para resolver seus problemas. Mesmo passando grande parte do primeiro quarto em desvantagem e ficando seis pontos atrás do placar, a equipe conseguiu terminar o período vencendo por quatro.

E desde que a partida começou, Andrew Wiggins dominava o Pelicans e produzia os melhores momentos do Warriors. Ele anotou 13 pontos no primeiro quarto, acertando todos os seus cinco arremessos, incluindo três bolas do perímetro. Enquanto isso, Stephen Curry e Draymond Green apareceram de forma mais efetiva a partir do segundo quarto. Ainda assim, a equipe foi para o intervalo perdendo por um ponto.

A desatenção defensiva era grande. Especialmente no garrafão. Mas um ponto que custou caro ao time de San Francisco ao longo da noite foram os erros de ataque. O time cometeu 16 contra apenas nove do rival. Em todos os quartos, o Warriors teve pelo menos três desperdícios. Então, apesar do maior ritmo da franquia a partir do segundo tempo, e do maior foco defensivo, esses erros mantiveram o Pelicans na partida.

Apesar de apertado, o último quarto sempre teve Golden State na liderança. Mas não sem drama. Com erros de ataque e lances livres, o time desperdiçou uma vantagem de oito pontos nos últimos minutos. Então, viu Trey Murphy desperdiçar a bola que viraria a partida a poucos segundos do fim.

Pelicans briga, mas perde

Dentro dos incontáveis problemas do Pelicans em 2024/25, o time ao menos conseguiu ter bons momentos. Sobretudo com retorno de jogadores de lesão que deixaram o time mais competitivo. Jordan Hawkins, Brandon Ingram e Trey Murphy foram “reforços” do técnico Willie Green para o confronto.

Murphy e o ala-pivô, Jeremiah Robinson-Earl, estavam quentes. Enquanto isso, Brandon Ingram e Brandon Boston comandavam a construção das jogadas. Com uma defesa ativa e com alguns erros de ataque displicentes do Warriors, New Orleans construía vantagens e se colocava em grande posição para pontuar em muitos momentos, apesar de não ter muita resposta para as bolas de três do Warriors.

Entretanto, as próprias limitações de um time com muitos jogadores, que deveriam estar no fundo do banco, começaram a pesar no terceiro quarto. Apesar de algumas cestas de Brandon Ingram manterem a equipe na partida, o Pelicans passou a errar muitos arremessos. Isso inclui, aliás, apenas um acerto em oito tentativas do perímetro na volta do intervalo.

Apesar de não deixar a vantagem desgarrar, parecia que o jogo estava controlado no fim. O Pelicans não conseguia encostar nos últimos lances, mas teve grandes jogadas de Murphy e Boston para se dar uma chance nas últimas posses. No entanto, o ala não conseguiu converter o arremesso da virada, e um rebote ofensivo crucial em um erro de Draymond Green na linha de lance livre, selaram o triunfo do Warriors.

Apesar de uma apresentação melhor do que em outras noite, o Pelicans não foi páreo para o Warriors de Andrew Wiggins.

(12-3) Golden State Warriors 112 x 108 New Orleans Pelicans (4-13)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Andrew Wiggins 30 3 4 1 1 Stephen Curry 19 7 7 1 1 Buddy Hield 12 6 0 0 0 Draymond Green 11 8 5 1 0 Brandin Podziemski 11 5 3 0 0

Três pontos: 12-37; Curry: 4-7

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Trey Murphy III 24 4 4 0 1 Jeremiah Robinson-Earl 19 12 1 2 0 Brandon Ingram 18 3 7 0 2 Brandon Boston Jr. 16 5 7 2 1 Javonte Green 15 4 2 1 1

Três pontos: 12-39; Murphy: 5-9

Leia mais!

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Warriors de Andrew Wiggins e Stephen Curry sobre o Pelicans de Trey Murphy e Brandon Ingram, a rodada da Copa da NBA contou com outras sete partidas nessa sexta. Então, confira os números e estatísticas desses jogos.

(6-10) Brooklyn Nets 98 x 113 hiladelphia 76ers (3-12)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Johnson 37 1 2 1 0 Cam Thomas 18 3 7 0 0 Nic Claxton 12 8 3 0 0 Dennis Schroder 8 3 7 0 1 Jalen Wilson 6 6 1 0 0

Três pontos: 13-37; Johnson: 9-13

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Jared McCain 30 5 3 2 0 Tyrese Maxey 26 4 5 4 0 Guerschon Yabusele 10 11 3 1 1 Kelly Oubre Jr. 11 9 3 2 2 Andre Drummond 10 6 1 1 1

Três pontos: 16-43; McCain: 6-11

(13-3) Boston Celtics 108 x 96 Washington Wizards (2-12)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 31 11 5 0 0 Jayson Tatum 16 9 8 2 0 Jrue Holiday 16 5 1 4 1 Sam Hauser 13 3 0 3 0 Derrick White 10 2 3 0 1

Três pontos: 11-46; Hauser: 3-5

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 23 2 8 1 0 Kyle Kuzma 21 3 1 1 0 Malcolm Brogdon 18 10 1 1 0 Jonas Valanciunas 11 10 1 0 1 Bilal Coulibaly 6 7 3 2 1

Três pontos: 7-28; Poole: 3-7

(6-10) Indiana Pacers 117 x 129 Milwaukee Bucks (7-9)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 25 8 1 1 0 Bennedict Mathurin 20 9 1 3 1 Tyrese Haliburton 18 1 9 0 0 Myles Turner 15 8 1 1 2 TJ McConnell 12 2 8 3 1

Três pontos: 11-34; Haliburton: 4-10

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 37 10 11 2 1 Damian Lillard 24 5 13 1 0 Gary Trent Jr. 18 2 1 1 0 Bobby Portis 17 7 1 1 0 Taurean Prince 13 2 2 1 1

Três pontos: 17-36; Trent: 6-10

(7-10) Atlanta Hawks 122 x 136 Chicago Bulls (7-10)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Johnson 25 13 5 0 2 Trae Young 25 1 13 4 1 Clint Capela 21 11 3 0 1 Bogdan Bogdanovic 16 1 4 1 0 De’Andre Hunter 14 2 0 1 0

Três pontos: 10-34; Bogdanovic: 4-8

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 26 3 4 0 0 Coby White 20 6 9 2 0 Ayo Dosunmu 20 3 8 2 0 Nikola Vucevic 18 13 3 1 4 Josh Giddey 18 6 8 0 2

Três pontos: 19-43; Smith: 4-5

(6-10) Portland Trail Blazers 88 x 116 Houston Rockets (12-5)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Deni Avdija 13 6 1 0 0 Shaedon Sharpe 13 1 2 2 0 Toumani Camara 11 3 3 1 1 Kris Murray 10 4 0 0 0 Donovan Clingan 9 7 1 0 2

Três pontos: 11-43; Camara: 3-9

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Dillon Brooks 28 6 1 0 0 Tari Eason 22 8 2 2 0 Jalen Green 17 5 1 1 0 Alperen Sengun 14 8 3 1 0 Amen Thompson 10 11 4 3 2

Três pontos: 15-39; Brooks: 6-8

Esse texto será atualizado ao fim das partidas entre Mavericks x Nuggets e Kings x Clippers.

