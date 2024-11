Franz Wagner decide e Magic vence Lakers

Em uma reviravolta incrível, o Orlando Magic venceu o Los Angeles Lakers, fora de casa, por 119 a 118, com grande atuação de Franz Wagner. O arremesso da vitória foi do alemão alemão a dois segundos do fim. O lance aconteceu após dois erros de Anthony Davis na linha do lance livre. Além disso, a rodada desta quinta-feira (21) ainda contou com outros três jogo.

Em todos os termos, é uma vitória enorme para Orlando. A equipe vinha de seis vitórias seguidas até perder ontem para o Los Angeles Clippers. Mas mesmo o back-to-back não impediu a recuperação contra o Lakers. Assim, a equipe conquistou a décima vitória em 17 jogos na em 2024/25. Vale lembrar, ainda, que o Magic não conta com Paolo Banchero, que ainda se recupera de lesão. Agora, o time está na quarta posição da Conferência Leste e volta a jogar no próximo sábado (23), em duelo com o Detroit Pistons.

Por outro lado, Los Angeles vê o fim de uma ótima sequência de seis vitórias seguidas. Aliás, essa era a maior sequência de triunfos em atividade na NBA. Com erros importantes nos últimos minutos, o sétimo triunfo não veio. Dessa forma, o Lakers, que dormiria em terceiro lugar no Oeste, foi ultrapassado pelo Houston Rockets e caiu para o quarto lugar. A equipe enfrenta o Denver Nuggets no próximo sábado.

Então, confira como foi a grande virada do Orlando Magic, de Franz Wagner e Jalen Suggs, sobre o Los Angeles Lakers, de Anthony Davis e LeBron James.

Ótimo segundo tempo e virada épica

Apesar de se manter no jogo, o primeiro tempo não foi controlado por Orlando. O alto ritmo ofensivo do duelo, foi a regra em um primeiro quarto que acabou em 38 a 36 para Los Angeles. Franz Wagner já começou quente a favor do Magic contra o Lakers, com 13 pontos, e o time acompanhou com quatro bolas de três em oito tentativas. No entanto, sofria para conter o ataque adversário.

O ritmo diminuiu um pouco no segundo quarto. Orlando sentiu mais que o rival. Sobretudo nas bolas de três, onde a equipe converteu apenas dois de 12 arremessos no período. Mas os rebotes ofensivos de Moritz Wagner (foram quatro só no segundo quarto) foram capazes de sustentar o Magic na partida. Com mais volume, a equipe foi se mantendo próxima no placar, mesmo ficando atrás do meio do período até o intervalo.

Leia mais!

Então, um grande ajuste do técnico Jamahl Mosley fez efeito. A equipe começou a usar defesa por zona para conter o ritmo da movimentação de bola de Los Angeles. No ataque, Jalen Suggs liderou com grande ajuda do calouro Tristan da Silva e de Gary Harris, que substituiu Kentavious Caldwell-Pope que não atuou para acompanhar o nascimento da filha. Orlando travou o Lakers. Então, chegou em vantagem para o último quarto após se impor na defesa.

Mas as coisas mudaram nos últimos doze minutos. LeBron James esquentou e pareceu dominar o jogo em vários momentos. A vantagem que chegou a ser de quatro pontos no começo do quarto, rapidamente desapareceu. Mas os últimos minutos foram de Wagner. O camisa 22 anotou 12 pontos nos últimos cinco minutos. Isso incluiu o arremesso decisivo a dois segundos do fim.

Lakers e os lances livres

Se o Magic teve ao menos um quarto da partida com maior ritmo defensivo, Los Angeles não se encontrou nesse sentido em nenhum momento. Mas o ritmo ofensivo era alto, e o poder de fogo também era maior em relação ao desfalcado rival. LeBron, Davis e o bom calouro Dalton Knecht, fizeram cestas importantes desde o começo.

Orlando somou menos pontos no segundo quarto, mas também caiu de rendimento em grande parte por suas próprias deficiências, como a falta de arremessadores. Ainda assim, o Lakers não conseguiu abrir uma grande diferença no placar. Um dos fatores determinantes para isso foram os rebotes.

Além disso, não houve resposta para Franz Wagner, ou para o alto ritmo de Jalen Suggs. Compensar a marcação neles em alguns momentos, permitiu que Orlando criasse uma boa qualidade de chutes em vários momentos. Junte isso a um time que não se adaptou bem a defesa por zona promovida pelo rival no terceiro quarto, e a partida chegou muito aberta para os últimos doze minutos.

E o último período simbolizou o jogo. LeBron James dominou com bolas de três e rebotes decisivos por todos os lados. Enquanto isso, Anthony Davis também fazia sua parte próximo ao aro, mas o time não conseguiu desgarrar do rival. No fim, a dupla de astro deixou quatro lances livres pelo caminho (três do pivô) no minuto final de jogo. Franz Wagner esquentou e o Magic derrubou o Lakers em um arremesso incrível nos segundos finais.

(10-7) Orlando Magic 119 x 118 Los Angeles Lakers (10-5)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 37 6 11 4 0 Jalen Suggs 23 5 5 2 2 Mo Wagner 19 5 4 0 1 Goga Bitadze 7 15 2 1 1 Tristan Da Silva 12 4 1 0 0

Três pontos: 15-40; Suggs: 5-13

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 39 9 2 0 3 LeBron James 31 10 7 0 1 Dalton Knecht 17 4 1 0 0 Austin Reaves 9 2 3 1 0 Cam Reddish 8 8 0 0 0

Três pontos: 13-31; James: 5-9

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Magic de Franz Wagner sobre o Lakers de LeBron James, a rodada ainda contou com outras três partidas. Então, confira os números e estatísticas das vitórias de Hornets, Raptors e Spurs.

(7-10) Detroit Pistons 121 x 123 Charlotte Hornets (6-9)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 27 7 10 1 0 Tobias Harris 26 8 2 1 0 Malik Beasley 16 6 1 0 0 Isaiah Stewart 13 9 3 1 2 Jaden Ivey 11 4 5 2 0

Três pontos: 17-48; Harris: 6-9

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Miller 38 7 4 4 1 LaMelo Ball 35 6 9 1 0 Caleb Martin 15 3 1 1 2 Grant Williams 12 3 1 1 1 Josh Green 10 3 5 0 0

Três pontos: 19-43; Miller: 8-12

(8-7) Minnesota Timberwolves 105 x 110 Toronto Raptors (4-12)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 26 3 2 2 2 Julius Randle 23 9 3 2 0 Jaden McDaniels 22 7 3 2 0 Rudy Gobert 13 11 2 1 2 Donte DiVincenzo 11 2 4 3 0

Três pontos: 12-35; Edwards: 5-9

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK RJ Barrett 31 7 3 3 0 Chris Boucher 22 4 0 2 1 Scottie Barnes 17 3 6 1 0 Jakob Poeltl 15 12 2 0 0 Gradey Dick 9 6 1 2 0

Três pontos: 7-23; Boucher: 3-8

(3-12) Utah Jazz 118 x 126 San Antonio Spurs (8-8)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Lauri Markkanen 27 4 2 0 1 Keyonte George 19 2 5 1 0 John Collins 18 14 3 1 1 Brice Sensabaugh 18 6 1 0 1 Collin Sexton 18 1 1 1 0

Três pontos: 13-45; Sensabaugh: 4-7

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Harrison Barnes 25 10 1 0 0 Stephon Castle 18 3 6 1 1 Zach Collins 18 5 0 0 1 Julian Champagnie 14 3 6 3 1 Chris Paul 13 5 10 2 0

Três pontos: 9-32; Barnes: 4-5

