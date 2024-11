James Harden faz duplo-duplo e Clippers vence Warriors

O astro James Harden comandou a vitória do Los Angeles Clippers sobre o Golden State Warriors por 102 a 99, nesta segunda-feira (18). O veterano anotou 12 pontos e distribuiu 16 assistências para liderar o time angelino ao triunfo no Intuit Dome.

Além do duplo-duplo de James Harden, o Clippers contou com boa atuação de Norman Powell para vencer o Warriors. O ala foi o cestinha da equipe com 23 pontos. Do outro lado, Stephen Curry anotou 26 e Andrew Wiggins 22, mas não evitaram a terceira derrota do time de São Francisco.

Com apoio da torcida no Intuit Dome, o Clippers iniciou o jogo muito bem e logo abriu cinco de vantagem. Após seis minutos, a diferença ficou em dígitos duplos depois de uma bola de três pontos de Powell. Então, Buddy Hield fez cinco pontos para o Warriors e o primeiro quarto terminou 27 a 22 para os donos da casa.

Publicidade

Leia mais!

O segundo período teve início parecido com o primeiro. Assim, Nicolas Batum, do perímetro, deixou o placar em 34 a 26 para o Clippers. Os times, então, passaram a trocar cestas. Até que James Harden deixou a equipe de Clippers 15 pontos na frente do Warriors. Steve Kerr pediu tempo e o Warriors voltou ao jogo com Draymond Green e Curry. Apesar disso, o jogo foi ao intervalo com o Clippers vencendo por 56 a 45.

Foi no terceiro quarto que o Warriors começou a dar sinais de recuperação. Assim, logo nos primeiros cinco minutos o time diminuiu a vantagem do Clippers para três pontos. Os donos da casa tentaram abrir novamente, mas, do perímetro, Hield deixou tudo empatado em 72 pontos para cada lado. Amir Coffey, com três lances livres, devolveu a liderança ao time mandante.

Publicidade

O equilíbrio do jogo prometia um quarto período intenso. Com aproveitamento ruim, James Harden distribuiu quatro assistências e o Clippers voltou a abrir vantagem segura sobre o Warriors. Com dois minutos e meio para o fim, Powell deixou o placar 102 a 92 e parecia ter decidido o jogo. Kerr parou o jogo, acertou o Warriors, que anotou sete pontos seguidos. Mas, Curry errou a bola de três que empataria o jogo. Após rebote de Green, Gary Payton também errou e o jogo acabou em 102 a 99 para o Clippers.

(10-3) Golden State Warriors 99 x 102 Los Angeles Clippers (8-7)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 26 7 6 0 1 Andrew Wiggins 22 3 0 0 1 Jonathan Kuminga 12 2 3 3 0 Draymond Green 9 9 7 1 1 Trayce Jackson-Davis 8 3 2 1 1

Três pontos: 16-44; Curry: 6-15

Publicidade

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Norman Powell 23 1 0 1 0 Amir Coffey 15 5 1 0 1 James Harden 12 6 16 2 2 Terance Mann 10 5 6 2 0 Ivica Zubac 8 17 4 2 1

Três pontos: 16-34; Powell: 5-6

(6-9) Chicago Bulls x Detroit Pistons (7-9)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Vucevic 29 12 3 0 2 Zach LaVine 25 6 5 1 0 Coby White 25 4 4 0 1 Josh Giddey 11 8 10 0 0 Patrick Williams 8 5 2 0 0

Três pontos: 23-46; LaVine: 7-14

Publicidade

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 26 6 10 0 0 Malik Beasley 21 4 2 1 0 Tobias Harris 16 2 0 0 0 Jalen Duren 15 22 3 0 0 Jaden Ivey 12 3 5 0 0

Três pontos: 15-44; Beasley: 5-14

(6-8) Indiana Pacers 119 x 130 Toronto Raptors (3-12)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Bennedict Mathurin 28 5 2 1 1 Pascal Siakam 25 10 5 1 0 Obi Toppin 19 2 5 1 1 Tyrese Haliburton 16 3 4 5 2 TJ McConnell 10 3 7 5 0

Três pontos: 15-40; Mathurin: 4-6

Publicidade

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK RJ Barrett 39 9 5 0 0 Jakob Poeltl 30 16 2 2 2 Gradey Dick 15 4 3 0 0 Ochai Agbaji 11 4 6 1 3 Davion Mitchell 11 0 4 0 0

Três pontos: 14-29; Barrett: 4-8

(2-11) Washington Wizards 106 x 134 New York Knicks (8-6)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jonas Valanciunas 18 8 3 0 2 Corey Kispert 18 6 2 1 0 Calrton Carrington 18 4 2 0 0 Kyle Kuzma 11 8 2 0 0 Jordan Poole 8 4 5 0 0

Três pontos: 11-33; Carrington: 4-8

Publicidade

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 26 1 11 1 0 Karl-Anthony Towns 24 12 3 0 0 Cameron Payne 17 2 7 0 0 OG Anunoby 16 5 2 2 0 Mikal Bridges 14 3 5 0 0

Três pontos: 20-40; Payne: 5-6

(2-11) Philadelphia 76ers 89 x 106 Miami Heat (6-7)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Jared McCain 20 4 4 2 0 Paul George 18 6 5 3 0 Caleb Martin 12 5 0 2 1 Joel Embiid 11 8 5 0 1 Kelly Oubre Jr. 8 5 1 1 0

Três pontos: 10-41; McCain: 4-9

Publicidade

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Jimmy Butler 30 10 5 1 0 Tyler Herro 18 5 5 0 0 Duncan Robinson 13 2 3 1 0 Dru Smith 10 6 3 3 0 Bam Adebayo 5 13 3 2 1

Três pontos: 13-44; Herro e Robinson: 2-10

(10-5) Houston Rockets 100 x 101 Milwaukee Bucks (5-9)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Fred VanVleet 26 6 5 1 1 Jalen Green 21 8 2 0 0 Alperen Sengun 18 8 5 2 0 Amen Thompson 10 7 2 1 1 Tari Eason 9 14 1 4 3

Três pontos: 9-32; VanVleet: 3-11

Publicidade

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Brook Lopez 27 10 1 3 4 Giannis Antetokounmpo 20 14 4 0 3 Damian Lillard 18 4 10 0 0 Gary Trent Jr. 12 0 0 1 0 Bobby Portis 11 4 1 0 1

Três pontos: 13-33; Lopez: 5-8

(9-6) Orlando Magic 109 x 99 Phoenix Suns (9-6)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 32 5 8 0 0 Anthony Black 20 4 9 3 0 Goga Bitadze 17 10 1 0 2 Jalen Suggs 12 2 1 0 2 Moritz Wagner 9 6 0 0 0

Três pontos: 11-29; Wagner: 4-8

Publicidade

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyus Jones 18 2 8 0 0 Devin Booker 17 2 5 1 0 Grayson Allen 17 4 1 0 0 Oso Ighodaro 12 7 2 2 0 Josh Okogie 11 5 2 2 1

Três pontos: 12-41; Allen: 4-9

(7-8) Atlanta Hawks 109 x 108 Sacramento Kings (8-7)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Andre Hunter 24 2 1 0 1 Zaccharie Risacher 18 3 2 2 1 Clint Capela 14 14 1 0 1 Dyson Daniels 14 8 4 0 4 Trae Young 7 3 19 2 0

Três pontos: 16-38; Hunter: 4-8

Publicidade

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Keon Ellis 33 6 1 1 1 De’Aaron Fox 28 5 7 1 0 Trey Lyles 12 10 4 1 0 Kevin Huerter 9 5 3 3 0 Jordan McLaughlin 8 2 4 0 0

Três pontos: 20-46; Ellis: 9-15

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA