Anthony Davis brilha e Lakers bate Pelicans

Anthony Davis dominou mais uma vez e o Los Angeles Lakers manteve sua boa fase e venceu o New Orleans Pelicans por 104 a 99. Foi com algum drama no final novamente e com a equipe mandante chegando a liderar por 15 pontos na partida. Mas os visitantes conseguiram vencer e manter sua sequência de vitórias ativa. Além disso, a rodada desse sábado (16) contou com outras quatro partidas.

O momento de Los Angeles é ótimo. Afinal, são cinco vitórias seguidas nesse momento. Depois de um começo de campanha um pouco instável, a franquia está se estabelecendo na parte de cima da tabela do Oeste. São nove vitórias em 13 partidas e o time empatou com Houston Rockets e Phoenix Suns na terceira posição. A franquia volta as quadras na próxima terça-feira (19), contra o Utah Jazz.

Por outro lado, New Orleans não consegue se estabelecer com boa campanha. Após superar o Denver Nuggets na última sexta-feira (15), a equipe não conseguiu embalar uma sequência de vitórias, caindo hoje para Los Angeles. Aliás, com uma série de desfalques o time tem sete derrotas nas últimas oito partidas. O time também só joga na próxima terça, em um confronto com o Dallas Mavericks.

Então, confira como foi a vitória do Los Angeles Lakers de Anthony Davis e LeBron James sobre o New Orleans Pelicans de Brandon Ingram.

Lakers domina segundo tempo e vence

Los Angeles começou muito mal no jogo. No primeiro quarto, a equipe teve seis erros de ataque que facilitaram a transição ofensiva do rival. Ao mesmo tempo, a eficiência nas bolas de três estava baixa. Para se ter uma noção, a equipe só teve cinco bolas de três em 21 tentativas nos primeiros 24 minutos. Anthony Davis já começou “quente” desde o início com 12 pontos.

Após zerar no primeiro período, LeBron James anotou dez pontos só naquele quarto. Ainda assim, o ritmo da equipe não era bom. O Lakers chegou a estar 15 pontos atrás há poucos minutos do fim do segundo período, mas diminuiu para dez até o fim do quarto. Porém, foi a partir daí que o jogo começou a virar para Los Angeles.

Entre o minuto final do segundo quarto até os últimos três e meio do terceiro quarto, Los Angeles emendou uma sequência de 27 a 9. O ataque ainda não era brilhante, mas a defesa era intensa, diminuindo o ritmo rival que só anotou 15 pontos na parcial. Além disso, o time converteu cinco bolas de três só nesse quarto, liderado pelas três conversões de Dalton Knecht que teve grande desempenho.

No último quarto, acima de tudo, brilho de LeBron James. O craque anotou 11 pontos no último período, e manteve o time na liderança até o fim. Anthony Davis não marcou pontos, mas criou vantagens para os companheiros atraindo dobras de marcação e facilitou a vitória do Lakers sobre o Pelicans. Após abrir dez pontos de frente, a equipe até chegou a ver sua vantagem caindo para um, mas confirmou a vitória.

New Orleans falha no segundo tempo

O começo do Pelicans foi muito forte. Mesmo com vários desfalques, a equipe esteve muito bem na defesa, forçando erros de ataque e convertendo bolas de três. Quatro das 11 do time ao longo da noite, vieram ainda nos primeiros 12 minutos de partida. Então, contra o ex-time, Brandon Ingram brilhou desde que o jogo começou, anotando nove pontos inicialmente.

Mas o ritmo foi diminuindo a partir daí. O ataque já não foi tão coletivo nos 12 minutos seguintes, mas alguns bons minutos de Jaylen Nowell mantiveram a equipe na frente do placar. Foram nove na segunda parcial, alguns de isolação, que mantiveram a vantagem em dois dígitos.

Mas as limitações do time em meia quadra começaram a aparecer de vez no terceiro período. Afinal, o time só marcou 15 pontos no período, enquanto Los Angeles virou o placar com Anthony Davis brilhando. Ingram anotou dez desses na parcial, mas não teve grande ajuda dos companheiros. Então, toda a vantagem construída ao longo do jogo, derreteu na volta do intervalo.

O fim de jogo foi mais positivo. Afinal, quando parecia que o Lakers dominaria a última parcial, New Orleans diminuiu o placar e passou a ameaçar a vitória da franquia da Califórnia. Ingram novamente teve 11 pontos no quarto decisivo, mas não adiantou. LeBron James e Anthony Davis garantiram a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Pelicans em New Orleans.

(9-4) Los Angeles Lakers 104 x 99 New Orleans Pelicans (4-10)

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 31 14 1 2 1 Dalton Knecht 27 7 2 2 0 LeBron James 21 7 5 1 0 Austin Reaves 10 2 7 1 0 D’Angelo Russell 7 1 5 1 0

Três pontos: 12-40; Knecht: 5-10

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Ingram 32 4 8 3 1 Jaylen Nowell 16 6 3 0 1 Brandon Boston Jr. 12 8 5 1 0 Jeremiah Robinson-Earl 10 9 1 0 0 Yves Missi 8 7 3 2 0

Três pontos: 11-29; Ingram: 3-5

Além da vitória do Lakers de Anthony Davis sobre o Pelicans de Brandon Ingram, a rodada contou com outros cinco jogos. Então, confira os números e resultados dos outros jogos da rodada.

(4-9) Milwaukee Bucks 114 x 115 Charlotte Hornets (5-7)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 22 15 12 0 2 Taurean Prince 23 3 5 1 0 Bobby Portis 21 7 3 0 0 Andre Jackson Jr. 14 2 1 0 0 Pat Connaughton 10 7 2 0 0

Três pontos: 15-36; Prince: 4-5

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 26 9 6 0 0 Miles Bridges 19 7 3 1 0 Josh Green 15 5 5 3 0 Moussa Diabate 12 14 1 1 3 Brandon Miller 13 4 3 2 0

Três pontos: 15-42; Green: 3-4

(2-12) Toronto Raptors 123 x 126 Boston Celtics (11-3)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Jakob Poeltl 35 12 0 1 0 RJ Barrett 25 10 15 1 1 Chris Boucher 15 4 0 0 0 Ochai Agbaji 13 6 3 0 1 Davion Mitchell 10 3 5 1 0

Três pontos: 9-23; Agbaji: 3-8

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 27 6 7 0 1 Jayson Tatum 24 11 9 0 0 Derrick White 18 5 4 0 2 Al Horford 18 4 2 1 1 Sam Hauser 14 0 1 0 1

Três pontos: 21-61; Horford: 5-10

(6-8) San Antonio Spurs 93 x 110 Dallas Mavericks (6-7)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach Collins 20 6 0 1 3 Sandro Mamukelashvilli 14 6 2 0 1 Julian Champagnie 13 2 0 0 2 Stephon Castle 12 4 3 2 0 Chris Paul 11 5 3 2 0

Três pontos: 11-40; Champagnie: 3-8

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyrie Irving 22 8 6 2 0 Daniel Gafford 22 7 1 1 3 Luka Doncic 16 6 6 2 0 Jaden Hardy 12 3 1 0 0 Klay Thompson 9 0 0 0 0

Três pontos: 8-31; Doncic: 3-9

