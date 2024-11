John Collins comanda e Jazz bate Mavericks

Em grande jogo de John Collins, o Utah Jazz venceu o Dallas Mavericks no único jogo da rodada dessa quinta-feira (14). O pivô da franquia de Salt Lake City ainda fez a cesta decisiva da vitória em meio a uma reação da franquia texana no último quarto para definir o jogo em Utah. A rodada de quinta teve uma partida única em decorrência da rodada de 12 jogos desta sexta-feira (15), que terá a segunda rodada da Copa da NBA.

Foi a terceira vitória do Jazz em 11 partidas na campanha de 2024/25. Apesar de um começo de temporada negativo em uma realidade de reconstrução, a equipe alcançou a terceira vitória nas últimas cinco partidas. Como resultado, a franquia deixou a lanterna da Conferência Oeste, ultrapassando o New Orleans Pelicans. A equipe agora volta as quadras no próximo sábado (16), em duelo com o Sacramento Kings.

Se o Jazz vive um bom momento recente, Dallas por outro lado, não vem bem. Afinal, essa foi a quarta derrota seguida e a quinta em seis partidas. Além disso, foi outra derrota em clutch-time, uma marca da equipe em 2024/25 até aqui. Agora a franquia tem cinco vitórias em 12 partidas, e está na 12ª posição. Assim como Utah, a equipe texana tem uma folga e volta as quadras no sábado, em duelo com o San Antonio Spurs.

Publicidade

Então, confira como foi a vitória do Utah Jazz de John Collins sobre o Dallas Mavericks de Luka Doncic.

Ótimo terceiro quarto encaminha vitória do Jazz

Utah teve um bom ritmo ofensivo desde que o jogo começou. A agressividade próxima ao aro foi grande e machucou um Dallas desatento, sobretudo nos primeiros momentos. John Collins começou com um rápido destaque, conseguindo alguns lances livres e marcando nove pontos ainda na primeira parcial. Mas a vantagem não existiu até metade do segundo quarto, quando a equipe teve uma breve liderança no placar.

Publicidade

A equipe estava quente no segundo quarto, especialmente no perímetro. Foram cinco de nove nas bolas de três durante o segundo período. O destaque principal foi para o calouro Kyle Filipowski, que anotou 11 pontos apenas nesse período. Mesmo com a breve liderança e o ritmo ofensivo bom ao longo de todo o primeiro tempo, Utah foi ao intervalo perdendo por três pontos.

Porém, o segundo tempo foi de duas faces. A equipe foi dominante no terceiro quarto. Collins seguiu quente com mais 13 pontos anotados nesse período, e a equipe teve mais cinco bolas de três. A franquia teve um bom ritmo defensivo, com o rival esfriando e liderou por muito durante todo o período. Parecia que uma vitória fácil estava a caminho, com 14 pontos de frente no começo do último quarto. Mas o ótimo ritmo se transformou em problemas.

Publicidade

Luka Doncic esquentou no último quarto, a equipe cometeu sete erros de ataque e a vantagem derreteu. Depois de tomar a virada no minuto final, Utah conseguiu duas cestas decisivas: Uma em arremesso de Jordan Clarkson e depois em uma enterrada de John Collins pelas costas de Doncic, assim, o Jazz garantiu um triunfo dramático sobre o Mavericks.

Dallas perde no fim, mais uma vez

O Mavericks entrou na partida de hoje desfalcado de Kyrie Irving. o armador sofreu uma distensão no ombro direito. Quentin Grimes entrou em seu lugar e começou quente, com oito pontos ainda na parcial inicial. O ritmo dele foi ótimo no primeiro tempo, anotando todos os seus 15 pontos durante o primeiro tempo. Ainda assim, a equipe também contou com 18 pontos de Luka Doncic.

Publicidade

Mas foi a defesa quem não permitiu que a equipe conseguisse consolidar a liderança em nenhum momento. Muita desatenção, pouca energia e um problema rápido de faltas para o pivô Dereck Lively II, atrapalhou a equipe, que não conseguiu se consolidar e sofreu com o bom sistema ofensivo do técnico Will Hardy.

O terceiro quarto, então, foi um desastre. Além dos problemas na defesa, a equipe congelou no ataque. O camisa 77 atuou por todos os 12 minutos do período, anotando 14 pontos e seis de 12 nos arremessos. Mas o resto da equipe teve apenas sete pontos, acertando três de 13 chutes. Os texanos se viram em situação terrível para abrir o último quarto, com seu melhor jogador no banco e uma grande desvantagem.

Publicidade

Mas a defesa começou a ter algum impacto. E o jogo melhorou. Com os reservas, a franquia cortou a desvantagem e chegou a virar o placar nos últimos minutos. Mas ainda não foi o suficiente para vencer. Klay Thompson chegou a converter uma bola de três decisiva com pouco mais de 25 segundos no relógio, mas a equipe logo se viu atrás novamente com a cravada de John Collins. Por fim, Naji Marshall teve um arremesso nos últimos instantes, mas errou. Dallas segue sem vencer há quatro jogos em 2024/25.

Leia mais sobre Mavericks e Jazz!

(5-7) Dallas Mavericks 113 x 115 Utah Jazz (3-8)

Dallas

Publicidade

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 37 7 9 1 0 Naji Marshall 19 2 4 3 0 Klay Thompson 17 3 2 0 1 Quentin Grimes 15 4 5 1 0 Daniel Gafford 10 5 0 0 2

Três pontos: 12-39; Thompson: 5-13

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK John Collins 28 9 3 2 0 Jordan Clarkson 20 4 4 0 0 Collin Sexton 16 5 3 1 0 Kyle Filipowski 14 7 2 1 0 Keyonte George 14 0 6 2 0

Três pontos: 13-34; George: 4-7

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA