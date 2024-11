Jason Kidd perde a paciência após derrota do Mavericks: “Estamos estagnados”

O técnico Jason Kidd perdeu a paciência após a derrota do Dallas Mavericks em casa para o Phoenix Suns. De fato, o duelo foi disputado e decidido no último lance, com o triunfo dos visitantes por 114 a 113. Os principais alvos das críticas do técnico foram os jogadores da segunda unidade.

“É algo que temos que abordar. Conversamos sobre isso, mas tem que haver ação. Precisamos de energia. Alguém tem que chegar com a maldita energia. Estamos estagnados, e é aí que começa. Precisamos de resistência. Não importa quantas lesões temos ou quão pequenos somos agora, não estamos mostrando isso. Vamos rever o jogo e descobrir o que melhorar”, disse.

Ainda sobre a derrota do Mavericks, Jason Kidd explicou que o time vem exigindo muitos minutos de Luka Doncic e Kyrie Irving. Na visão do treinador, isso não tem sido justo com as estrelas da equipe.

“É um problema quando precisamos de Luka e Kyrie por mais de 40 minutos porque nosso banco está com desempenho abaixo do esperado. Temos profundidade, mas precisamos de alguém para contribuir. Alguém precisa ajudar Kyrie e Luka, e agora, isso simplesmente não está acontecendo”, afirmou.

O treinador também reclamou por precisar usar todo o banco durante a partida, mas nenhum dos reservas conseguiu entrar e fazer a diferença para ajudar seus astros.

“Este é um jogo de equipe, não apenas sobre Luka, Kyrie e Klay. Todos têm que contribuir. Joguei com todos hoje à noite, mas não conseguimos encontrar a faísca que precisávamos. É por isso que tivemos que nos apoiar nesses dois para carregar a carga, e é injusto com eles tão cedo na temporada”, concluiu o treinador.

Vale lembrar, no entanto, que o Mavericks está sem quatro jogadores importantes no momento. Dante Exum (punho), Maxi Kleber (coxa), Dereck Lively (ombro) e PJ Washington (joelho), já perderam vários jogos. Enquanto Exum tem previsão de retorno às quadras apenas para janeiro, os outros três podem voltar em breve.

Luka e Kyrie somaram 59, mas não foi o suficiente

Como Jason Kidd destacou, o banco do Dallas Mavericks teve uma noite ruim. Os reservas marcaram somente nove pontos durante todo o jogo. Dwight Powell anotou quatro, Spencer Dinwiddie (três) e Quentin Grimes (dois).

O Mavericks contou com ótimas atuações de Luka Doncic e Kyrie Irving diante do Suns. Porém, mesmo com suas estrelas jogando em alto nível, a equipe saiu derrotada. Em suma, essa foi a primeira partida de um série de três jogos difíceis. No domingo (10), o desafio é diante do Denver Nuggets de Jokic. Já na terça-feira, o Dallas duela contra o Golden State Warriors. Ambos os confrontos são fora de casa.

