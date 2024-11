Luka Doncic distribui elogios para novo companheiro: “Completo”

Luka Doncic não poupou palavras ao fazer elogios para seu novo companheiro de Dallas Mavericks, Naji Marshall. O jogador é um dos reforços da equipe para 2024/25 após disputar quatro temporadas pelo New Orleans Pelicans. Então, depois de seis jogos pela equipe do Texas, o astro do time reconheceu a boa adição da franquia.

Mas os elogios de Luka Doncic ao seu novo companheiro não são só pelos primeiros jogos em Dallas. O esloveno também revelou admirar o atleta desde os tempos em New Orleans.

“Adoro o jogo dele. Acho que é um jogador muito completo. Ele pode marcar, pode trazer a bola para o ataque e arremessar. Então, vai continuar melhorando cada vez mais. Sempre gostei dele, mesmo quando ele estava no Pelicans”, comentou o craque.

Publicidade

Aos 26 anos, Naji Marshall fechou com o Mavericks por três temporadas. Os elogios de Luka Doncic ao novo companheiro provam que o início da temporada do ala em Dallas é positivo.

Leia mais!

De fato, o Dallas Mavericks precisou se movimentar no mercado após descobrir que não teria recursos para renovar com Derrick Jones Jr. Dessa forma, a equipe de Luka Doncic foi buscar Naji Marshall como peça de reposição.

Publicidade

Sendo assim, a trajetória de Marshall em New Orleans durou quatro temporadas. Neste período, ele fez parte da rotação do time. No entanto, acabou não conseguindo grande destaque durante sua passagem.

Agora, com o apoio do principal jogador do Mavs, Marshall espera repetir o impacto que Derrick Jones Jr teve na equipe na última temporada. Doncic também reforçou o período de adaptação. “Ele está se acostumando com seu novo time”.

Publicidade

Não é o primeiro

Entretanto, Marshall não foi o primeiro jogador que ganhou elogios públicos de Luka Doncic. No início da temporada, o astro falou sobre a experiência de jogar com Klay Thompson. O ex-jogador do Golden State Warriors foi o principal reforço da equipe para 2024/25.

“É fácil jogar com um jogador como Klay. Afinal, você simplesmente precisa encontrá-lo em quadra e acertar os passes. Ele faz a minha vida e de Kyrie, certamente, bem mais simples. Aliás, torna tudo mais fácil para a nossa equipe inteira. A sua presença, por si só, cria tanto espaço para que todos possam jogar. Então, é ótimo tê-lo ao nosso lado agora”, celebrou o craque esloveno.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA