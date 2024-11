Kings: Entenda a briga entre DeMar DeRozan e Drake

O confronto entre Sacramento Kings e Toronto Raptors ficou marcado pela briga entre DeMar DeRozan e Drake. Antes amigos, o astro e o rapper trocaram provocações durante e depois da partida. Então, o time canadense levou a melhor sobre a equipe do ala, que terminou como cestinha do jogo, com 33 pontos.

A discussão entre os dois, aliás, tem um ponto de partida. No início do ano, Drake esteve em um disputa pública com o rapper Kendrick Lamar. Até então, DeRozan não havia escolhido um lado. No entanto, durante o verão, o jogador apareceu no clipe de Not Like Us, de Lamar. A música apontava alegações contra o cantor canadense de pedofilia e má conduta sexual.

Além disso, Lamar mencionou o atleta na música, ao dizer: “Estou feliz que DeRozan voltou para casa. Vocês nem mereciam ele”. A frase foi uma referência à saída do ala do Raptors, time pelo qual Drake torce, e à mudança para o Kings.

Após o episódio, DeRozan minimizou a participação na música. “Drake ainda é meu parceiro, nada mudou. É muito fácil enxergar e ignorar como parece. Mas, no fim das contas, é somente música, entretenimento”.

O rapper, por outro lado, não encarou dessa maneira. Durante o confronto entre Kings e Raptors, Drake sentou na beira de quadra iniciou uma briga com DeMar DeRozan. No fim do confronto, que terminou com a vitória canadense, ele disparou ao jogador: “Sai fora, otário”.

Ainda durante o jogo, o cantor ironizou a idolatria de DeRozan no Raptors. “Se algum dia colocarem um banner dele, eu mesmo arranco aquele negócio. Um salve para o Kyle Lowry”. Vale lembrar que o ala passou nove temporadas da sua carreira no Canadá. Pela equipe, foram 675 partidas e médias de 19.7 pontos, 4.1 rebotes e 3.1 assistências.

Além disso, depois de marcar 33 pontos, DeRozan respondeu à provocação do ex-amigo. “Ele terá um longo caminho até o teto do ginásio. Desejo boa sorte”.

Certamente, as provocações entre o astro e o cantor não devem parar por aí. Na próxima sexta-feira (7), Kings e Raptors se enfrentam novamente. Mas, dessa vez, na casa do time de Sacramento. Não está claro se Drake viaja para apoiar a equipe canadense. No entanto, DeRozan com certeza deve buscar uma grande atuação em resposta ao ex-amigo.

