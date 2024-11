Ex-jogador questiona Nikola Jokic: “Towns é melhor”

Se você perguntasse aos fãs e analistas da NBA quem é o melhor e mais habilidoso pivô da liga, a maioria responderia Nikola Jokic – mas não é o caso do ex-jogador Austin Rivers, que sugere que na verdade o melhor pivô da NBA é Karl-Anthony Towns. De acordo com Rivers, existe uma diferença entre o que os dois fazem em quadra.

Rivers afirmou que daria o título de pivô mais habilidoso ao mais novo membro do New York Knicks. “Ele é bastante talentoso como jogador de basquete. Provavelmente o pivô mais habilidoso da NBA”, disse sobre Towns em seu podcast. E quando o apresentador sugeriu que talvez Jokic era o mais habilidoso naquela posição, o ex-armador foi rápido em discordar.

“Eu não acho. Ele não arremessa como o Karl. Eles nem estão no mesmo nível de arremesso. Eu não disse que ele é melhor que Nikola. Passar é apenas uma área, mas em que mais ele é melhor? Se você fala sobre o conjunto ofensivo, Towns pontua melhor em quase todos os aspectos do jogo em relação a Jokic. Ele é um arremessador mediano, um arremessador de três pontos mediano”, acrescentou.

“Eu não disse que ele é um jogador melhor, isso nem está em debate. Eu já disse que Nikola é o melhor jogador da NBA. Mas se eu mandar os dois saírem e marcarem o máximo de pontos naquela noite, Towns poderia marcar mais que Jokic”, continuou Rivers. “Então, o que Nikola faz melhor do que ele, além de passar?”

O filho de Doc Rivers levantou um ponto sobre como Towns desempenhou o papel de coadjuvante nos últimos anos, enquanto Nikola Jokic vem sendo o principal jogador de um time campeão. Dessa forma, teve um impacto negativo em seus números. Por outro lado, Jokic joga ao lado de jogadores “mais fracos”, dando a ele maior liberdade em quadra e, consequentemente, melhores estatísticas.

Mas mesmo quando ele era o principal jogador do Minnesota Timberwolves, Towns não estava fazendo o suficiente, o que é uma das razões pelas quais a franquia decidiu seguir em frente e construir seu futuro em torno de Anthony Edwards.

Towns é realmente melhor que Jokic no ataque?

Mesmo que deixemos de lado as temporadas passadas e esqueçamos que Jokic liderou o Denver Nuggets ao seu primeiro título na história da franquia. Enquanto isso, foi nomeado MVP das Finais e ganhou três prêmios de MVP da temporada regular nos últimos quatro anos. Ou seja, ainda assim não seríamos capazes de construir um argumento forte o suficiente de que o pivô dos Knicks é melhor do que ele ou mais habilidoso ofensivamente.

Mas, além do arremesso, o sérvio leva a melhor quando se trata de criar para o seu time, jogar no low post, atrair marcações duplas, participar de ações de pick-and-roll – seja como a parede ou o armador, criar espaço para os companheiros, e assim por diante. Além disso, nas últimas três temporadas, Jokic leva a melhor em pontos, rebotes e assistências. Embora Towns fique na frente em aproveitamento, muito se dá por não ser o principal pontuador de sua equipe. No final das contas, é claro, Jokic também leva a melhor no que mais importa: títulos.

Embora todos tenham direito a uma opinião, parece que Rivers foi um pouco além nesse caso. De toda forma, Towns tem muito a mostrar em seu novo time, enquanto Nikola Jokic segue brigando pelo posto de melhor jogador da liga.

