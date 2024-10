Nikola Jokic explica como Russell Westbrook vai melhorar Nuggets

A integração de Russell Westbrook no elenco do Denver Nuggets parece estar animando Nikola Jokic para a próxima temporada da NBA. Em entrevista durante um treino neste sábado (12), o três vezes MVP respondeu com um sorriso no rosto que se sente sortudo pela chegada do novo reforço. De acordo com o pivô, já é nítido que o armador vai melhorar a defesa do time.

“Como vou saber? Estou brincando, foi defesa em transição”, disse Jokic quando perguntado sobre qual foi o foco do treino do Nuggets. “E acho que somos sortudos de ter Russ em nosso time por conta disso. Ele já está jogando há uma ou duas décadas em alto nível. Com certeza ele vai nos ajudar muito nessa categoria”.

Com seu estilo de jogo explosivo, Westbrook está acostumado a se destacar quando joga em transição, nos dois lados da quadra. Desse modo, pode ajudar o Nuggets. Na temporada passada, a equipe foi a quinta mais lenta da NBA. Isso é algo ruim em uma liga que tem um estilo de jogo rápido e com um grande volume de trocas de posse de bola.

No entanto, o armador pode ajudar em outras áreas da defesa, além da em transição. Westbrook não se importa em fazer o trabalho sujo também, tendo uma média de 7.1 rebotes e 1.6 roubo de bola por jogo ao longo de seus 16 anos na liga. Em seu auge, teve quatro temporadas que teve mais de dez rebotes por jogo, enquanto beirava quase dois roubos de bola por partida.

Em suas duas últimas temporadas, o jogador de 35 anos se preocupou em se tornar um defensor e criador de jogadas para o Los Angeles Clippers. Por conta de uma queda na sua explosividade e ter tido de compartilhar a bola com outros três astros, Westbrook deixou sua pontuação de lado para poder contribuir em outros aspectos do jogo. Então, ficou em sétimo na corrida de Sexto Homem do Ano ao anotar 11.1 pontos, cinco rebotes e 4.5 assistências em 22.5 minutos por jogo na última temporada.

Até o momento, pudemos ver na pré-temporada uma prévia de como Russell Westbrook e Nikola Jokic funcionam juntos em quadra. Vimos o pivô sérvio se aproveitar da impulsão do novo colega para seu Aaron Gordon 2.0 nas pontes aéreas. Além disso, o armador assumiu um papel semelhante ao que Bruce Brown teve quando o Nuggets foi campeão em 2023, sendo esse sexto homem que faz um pouco de tudo.

