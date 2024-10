“Russell Westbrook é um divisor de águas”, define técnico do Nuggets

O técnico do Denver Nuggets, Michael Malone, vai enfrentar um dos grandes desafios de sua carreira com a chegada de Russell Westbrook. A contratação dividiu opiniões, pois o encaixe do astro sempre é complicado. Mesmo assim, a confiança dentro da franquia de que o armador vai ajudar o trabalho segue inabalável. O treinador aposta que o espírito competitivo do veterano vai contagiar a equipe.

“Russell é um divisor de água para o nosso time. É uma força da natureza e, por isso, dá para perceber sempre que está em quadra. Simplesmente amo as virtudes e qualidades intangíveis que traz para o grupo. Não há como menosprezar o seu impacto. Eu acredito que ele vai subir os nossos padrões e, assim, vamos ser bem mais competitivos na temporada”, avaliou o experiente comandante.

Westbrook sempre foi um atleta polarizante, antes de tudo. Acumula, ao mesmo tempo, um grupo tão grande e fervoroso de fãs e críticos. No entanto, a dedicação e energia do astro nunca esteve em discussão. O seu problema para vários comentaristas, aliás, está no “excesso de entrega” do jogador. Malone já percebeu que a ética de trabalho e disposição do veterano são contagiantes.

“Eu tenho muito respeito, antes de tudo, pelo seu comprometimento. A única coisa que esse cara ainda não conseguiu nessa liga foi ser campeão. Antes de começar os treinos, eu já via Russell na academia e estava claro que trazia uma energia bem diferente para o nosso time. Isso é um dom natural, que não consigo explicar”, exaltou o campeão da NBA em 2023.

Estreia

A estreia de Russell Westbrook na pré-temporada ajuda a sintetizar a aposta do técnico do Nuggets. O astro ficou em quadra só 18 minutos, mas a sua presença foi marcante. Ele anotou 12 pontos, pegou quatro rebotes e deu oito assistências enquanto cometeu dois desperdícios de bola. O armador aprovou a sua primeira atuação pelo novo time, pois transpareceu a intensidade com que joga basquete.

“Desde que era criança, eu não encaro nada nesse jogo como algo garantido. Assim que piso em quadra, por isso, entrego tudo o que tenho. Fiquei em quadra uns 18 minutos e dei o meu máximo nesse tempo. Competir duro, afinal, faz parte de quem sou. Isso é a síntese da minha identidade enquanto atleta. É assim que inspiro outras pessoas”, resumiu o futuro integrante do Hall da Fama.

Para Malone, a estreia de Westbrook dá boas sinalizações para o seu futuro. Ainda não está perfeito, mas as suas virtudes ficaram muito evidentes em quadra. “Eu acho que Russell teve ótimos momentos puxando contra-ataques, pressionando as marcações e envolvendo os companheiros. Então, após só uma semana de treinos, acredito que houve pontos bem positivos”, avaliou.

Seja você mesmo

Muitos torcedores e analistas pedem que Westbrook ajuste o seu estilo de jogo para ser um encaixe menos complicado. Seja mais cerebral e, com isso, menos impulsivo e agressivo. Mas, no Nuggets, ele pode ter certeza que ninguém vai lhe pedir algo assim. Nikola Jokic, por exemplo, fez forte campanha nos bastidores pela contratação do armador porque adora a forma como joga.

“Russell precisa ser o jogador que é, pois é assim que consegue impactar os jogos. Ele vai ser muito necessário para nós. Sabemos que é um ótimo passador e, assim, pode fazer o time ‘pegar no tranco’ e funcionar. É provável que nós dois tenhamos que nos ajustar um pouco para atuarmos juntos. Certamente, vamos aprender a jogar um com o outro”, previu o líder do Nuggets.

