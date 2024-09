Estatística aponta: Russell Westbrook é o pior arremessador da NBA há cinco anos

A ineficiência de Russell Westbrook como arremessador é conhecida, mas seria ele o pior jogador da NBA no quesito? Bom, uma estatística avançada aponta para isso, com o armador sendo o menos eficiente em arremessos nas últimas cinco temporadas. Em arremessos, estamos falando de qualquer tipo de jump-shot, o que não conta bandejas, enterradas e afins. A informação é do jornalista Kirk Goldsberry, especialista em estatísticas avançadas do mundo da NBA e de outras grandes ligas dos EUA.

Entre os 50 atletas que mais tentaram arremessos nos últimos cinco anos, o reforço do Denver Nuggets é quem menos gera pontos por chute. Sua marca é de apenas 0.84 ponto por arremesso. Isso está muito abaixo da segunda pior marca, que é de Pascal Siakam, do Indiana Pacers, que gera 0.93 ponto por chute.

A lista se completa com Julius Randle, do New York Knicks (0.94), Kyle Kuzma, do Washington Wizards (0.94), e, por fim, De’Aaron Fox (0.96). Os números são desde a temporada 2019/20, quando Westbrook atuou pelo Houston Rockets. Desde então, ele jogou por três equipes: Washington Wizards, Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers.

As marcas de 2023/24 foram muito ruins. Por exemplo, Westbrook acertou apenas 27,3% das tentativas de bolas de três. Foi a sua pior marca desde o seu segundo ano na NBA. A localidade desses arremessos também não ajudou. Mais de 40% dos arremessos do armador, pelo Clippers, na última campanha, foram da zona morta. Apenas 29% deles caíram.

Mas isso não é uma novidade. Afinal, Westbrook nunca acertou mais de 35% de suas bolas de fora em uma única temporada.

E essa é uma das grandes perguntas que o MVP de 2016/17 terá que responder em sua nova equipe. O Nuggets caiu em aproveitamento de arremessos triplos na última pós-temporada. Nessa agência livre, o time perdeu Kentavious Caldwell-Pope, um de seus melhores arremessadores. Apesar da chegada de Dario Saric, e do aumento de minutos do calouro Julian Strawther, a equipe de Denver terá que lidar com a falta de arremessos de Westbrook.

Quem falou sobre isso há pouco tempo foi Brian Windhorst, da ESPN. De acordo com o jornalista, os arremessos de Westbrook precisam não apenas diminuir, mas acabarem.

“Cara, acho que temos que aceitar que essas bolas não vão cair. Ele está mais velho. É difícil mudar radicalmente agora. Então, se sou o técnico de um time que conta com ele, não deixo que ele arremesse de três nunca mais. Russell Westbrook é um dos piores, senão o pior, da NBA no quesito. Portanto, é preciso encontrar outra maneira de utilizá-lo ofensivamente”, disparou.

Aliás, isso tem sido uma discussão recorrente nos últimos anos. O Rockets, por exemplo, testou uma formação sem pivôs na época em que teve o armador na equipe. Tudo isso para maximizar o espaçamento e facilitar o jogo de ataque à cesta de Westbrook.

De qualquer forma, seu lugar como titular na NBA parece comprometido atualmente. Afinal, ele já foi o sexto homem do Clippers em 2023/24. Agora, Westbrook deverá ter o mesmo papel no Nuggets. Suas deficiências como arremessador, em uma era que exige cada vez mais dos jogadores nesse sentido, são um problema.

