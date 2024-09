Michael Malone se impressiona com Russell Westbrook: “Diferente”

Nova contratação do Denver Nuggets, Russell Westbrook impressionou o técnico Michael Malone. Em sua primeira entrevista de pré-temporada, o treinador exaltou o comprometimento do armador. De acordo com Malone, Westbrook trouxe uma “energia diferente” ao time.

“Eu tenho muito respeito por seu comprometimento”, disse Malone. “A única coisa que ele não conseguiu ainda foi ser campeão da NBA. Russ estava na academia ontem e ele já trouxe uma energia diferente. Mas não é algo que eu consiga explicar”, concluiu.

Aos 35 anos, Russell Westbrook vai para o seu sexto time na NBA. Mas mais do que isso, é o sexto desde 2018/19. Ou seja, suas passagens pelas equipes estão sendo bastante curtas. Foi uma temporada pelo Houston Rockets, outra pelo Washington Wizards, enquanto foi para o Los Angeles Lakers em troca. Depois de um ano e meio, ele saiu em negociação para o Utah Jazz, mas não jogou por lá.

Publicidade

Então, acertou com o Los Angeles Clippers até o fim de 2022/23 e estendeu contrato. No entanto, ao fim de 2023/24, o Clippers o enviou ao Jazz. Assim como da vez anterior, ele não ficou em Salt Lake City e o time o dispensou. Após pedido do três vezes MVP Nikola Jokic, o Nuggets contratou Westbrook até 2024/25.

MVP de 2017, Russell Westbrook deu sua primeira entrevista oficial como jogador do Nuggets e elogiou o trabalho de Michael Malone. De acordo com o armador, a cultura da equipe o fez assinar o contrato.

Leia mais

“Todos se envolvem em vários níveis, enquanto o time vem fazendo isso há muitos anos”, afirmou. “Eu sou um jogador de grupo, então o que o treinador precisar que eu faça, eu vou fazer. Mas acho que Malone sabe como jogo, ele é muito inteligente e sabe o que faz. Se ele quiser que eu faça mais, vou fazer mais. Enquanto isso, vou tentar aprender o mais rápido como ele quer que eu trabalhe aqui”.

Publicidade

Apesar de ter sido nove vezes All-Star e outras nove nos times ideais da NBA, Westbrook entende que terá uma função diferente com Malone. Ele sabe que não será uma das principais opções ofensivas, mas quer contribuir com a equipe para conquistar seu primeiro título.

“No estágio que minha carreira se encontra, eu preciso fazer de tudo para jogar da forma certa para envolver todo mundo no jogo. O time sempre esteve na luta pelo título, então acho que estamos na mesma página. Estou muito feliz por estar aqui”, concluiu.

Publicidade

Em Denver, Westbrook deverá vir do banco de reservas, função similar que teve no Clippers na última temporada. Em 2022/23, ele produziu 11.1 pontos, 5.0 rebotes e 4.5 assistências em cerca de 22 minutos por noite.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA