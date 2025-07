Jalen Williams elege jogador do Pacers como o mais “chato”

Campeão com o Oklahoma City Thunder, Jalen Williams relembrou a série decisiva de 2024/25 e elegeu o jogador mais “chato” do rival Indiana Pacers. Em participação no podcast The Young Man & The Three nesta semana, o ala indicou TJ McConnell como o adversário que mais o incomodou durante as finais da NBA.

“O cara é muito chato, mas é um jogador especial. O legal é poder olhar para trás. E eu pude compartilhar alguns momentos com ele, tipo, durante o jogo. Ele foi muito legal comigo quando fui selecionado no Draft. Então, a gente sempre manteve contato. Então, toda toda vez que jogamos é legal. McConnell é um cara bacana, mas foi muito irritante na defesa durante aquela série”, disse Williams.

Mesmo nos minutos finais do Jogo 7, Jalen Williams lembrou que o jogador do Pacers não desistiu. Na ocasião, Indiana diminuiu a diferença de 21 pontos para dez restando pouco mais de dois minutos para o fim da partida.

TJ McConnell, aliás, foi um dos destaques do Indiana Pacers nas finais. Como resultado, quebrou o recorde de um jogador reserva com mais pontos, assistências, rebotes e roubos de bola em um série decisiva da NBA. Durante os sete jogos contra o Thunder, o armador obteve médias de 12 pontos, 3.6 rebotes, 4.3 assistências e 2.1 roubos em pouco mais de 20 minutos por partida.

Além de enaltecer McConnell, o craque do Thunder voltou a falar sobre a lesão que conviveu nas finais da NBA. Vale lembrar que ele agravou um problema no pulso no último jogo da fase regular. Williams sofreu uma ruptura total do ligamento escafolunar, ou seja, uma estrutura crucial para a estabilidade dos movimentos da região.

No início do mês ele contou em seu canal no YouTube que chegou a receber quase 30 injeções ao longo dos playoffs. Foram tantas aplicações que ele até ficou insensível às “agulhadas” no local. Agora, durante o podcast, ele contou como foi o momento em que descobriu a ruptura do ligamento. Além disso, falou sobre como foi ter que lidar com o problema para seguir jogando.

“É como se o pulso tivesse rasgado. Então, minha primeira dúvida foi se eu estraguei a temporada. Mas o médico disse que eu poderia jogar com efeito de injeções. Isso me deu muita confiança para entrar em quadra e tentar lidar com a dor. Tentei descobrir diferentes formas de arremessar. A uma semana dos playoffs eu estava ‘aprendendo’ um novo arremesso”, contou o camisa 8.

Por fim, após o título, Williams conseguiu extensão de contrato máximo com o Oklahoma City Thunder. O novo acordo é válido por cinco anos e, neste período, o atleta de 24 anos vai receber US$287 milhões. No entanto, o novo vínculo começará a vigorar apenas em 2026. Na próxima temporada, aliás, o ala vai receber US$6.6 milhões. Esse valor é referente ao último ano do seu contrato de calouro.

