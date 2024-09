Oscar Robertson defende Russell Westbrook de críticas: “Odeiam ele”

Em entrevista ao podcast “All The Smoke”, Oscar Robertson saiu em defesa de Russell Westbrook. A lenda dos anos 60 não entende o motivo dos torcedores odiarem o armador, já que ele faz de tudo em quadra. No entanto, ele afirma que avisou o astro durante o auge no Oklahoma City Thunder que os fãs iriam “se virar contra ele”.

“É uma pena para Westbrook que eles façam algumas dessas coisas para ele”, afirmou. “Eu acho que ele é muito valioso para qualquer time. Mas, de alguma maneira, eles querem colocá-lo como culpado. Por que ele? O cara é eficiente, liderou a franquia de Oklahoma por anos…”

Antes de Russell Westbrook, Oscar Robertson era o único jogador a terminar uma temporada com uma média de triplo-duplo. O 12 vezes All-Star conseguiu o feito em 1962, quando registrou 30.8 pontos, 12.5 rebotes e 11.4 assistências, ao longo de 79 jogos pelo Cincinnati Royals. A conquista se torna mais impressionante quando se lembra que o ‘Big O’ estava apenas em sua segunda temporada na NBA, aos 23 anos.

Décadas depois, Westbrook também conseguiu isso, mas quatro vezes. A primeira vez foi na temporada 20216/17 quando terminou com 31.6 pontos, 10.7 rebotes e 10.4 assistências, em 81 partidas pelo Thunder. O armador foi o cestinha e MVP da temporada regular daquele ano. No entanto, Oscar Robertson sabia que a boa fase de Russell Westbrook iria acabar.

“Fui até Oklahoma ver ele. Estava muito feliz”, disse quando perguntado o que achou da primeira temporada de triplo-duplo de Westbrook. “Eu disse para ele: ‘estou feliz por você, mas eles vão virar as costas para você’. Agora, eles vão querer que você faça isso todas as noites”.

Na época, Westbrook estava em sua nona temporada com o Thunder. No entanto, levou a franquia às finais da NBA apenas uma vez (2012) e chegou à decisão da Conferência Oeste em outras três (2011, 2014 e 2016). Após a saída de Kevin Durant, em 2016, o armador nunca conseguiu fazer com que o time passasse da primeira rodada. Inclusive, em sua temporada de MVP, o Thunder foi derrotado em cinco jogos para o Houston Rockets.

Westbrook deixou Oklahoma em 2019, após entender que não tinha mais nada a oferecer à franquia. Sua carreira desde então se tornou uma montanha-russa, com mais baixos do que altos. Em especial, seus dois anos no Los Angeles Lakers reforçaram a sua imagem de ineficiente e de que possuía “estatísticas vazias” no Thunder. Agora, ele tenta se reencontar no Denver Nuggets.

