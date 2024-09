Kyle Kuzma lamenta saída do Lakers por Russell Westbrook: “Desistiram muito cedo”

O verão de 2021 marcou a troca entre Kyle Kuzma por Russell Westbrook no Los Angeles Lakers. Na época, o movimento visava unir LeBron James e Anthony Davis ao MVP de 2016 na tentativa de buscar mais um título da NBA. No entanto, o negócio não trouxe os resultados esperados e a franquia acumulou com um recorde de 33 vitórias e 49 derrotas em 2021/22.

Entre as críticas em relação a troca, uma delas foi pelo desmanche do time campeão na “bolha” de 2020. Kuzma, afinal, foi uma peça importante na 17ª conquista do time de Los Angeles. Da mesma forma, o ala-armador Kentavious Caldwell-Pope, também envolvido no negócio, junto de Montrezl Harrell.

Desse modo, em entrevista à All-Star Magazine, Kyle Kuzma lamentou sua saída do Lakers por Russell Westbrook. Segundo ele, a equipe demonstrou “pânico” durante o negócio na tentativa de reestruturar o elenco.

“Acho que é difícil, por eles desistiram de mim e daquela equipe muito cedo”, afirmou Kuzma. “Provavelmente, entraram em pânico, um pouco. No entanto, você sabe, na NBA as coisas acontecem muito rápido. Você nunca sabe o que vai acontecer em seguida. É como uma porta giratória. Então tivemos um período difícil, mas isso acontece”, continuou.

A interpretação de que o Lakers se precipitou na troca é justa. A equipe, como mencionado, vinha de um título há um ano. Além disso, durante a temporada 2020/21, o quinteto foi significativamente prejudicado por lesões. Afinal, Davis e LeBron estiveram presentes em somente 36 e 45 partidas, respectivamente.

“Estávamos 2-1 e [Anthony Davis] se machucou e tudo foi por água abaixo,” acrescentou Kuzma. “Aquela temporada [2020-21] foi difícil para nós porque o Bron se machucou. Solomon Hill esbarrou nele. AD ficou fora. Tínhamos muitas formações diferentes e voltamos da bolha onde vencemos o campeonato em outubro e então tivemos que jogar como dois meses depois. Então, naturalmente foi difícil, mas teríamos vencido.”

No entanto, era claro que a franquia queria uma mudança após a eliminação para o Phoenix Suns nos playoffs. Isso porque, Pelinka queria tentar explorar uma janela de títulos com a talentosa dupla. Com Westbrook, no entanto, os resultados não atingiram o esperado. Em duas temporadas, ele registrou médias de 17.4 pontos, 7.2 assistências e 6.9 rebotes, enquanto se tornou reserva no segundo ano.

Kuzma, por sua vez, segue no Washington Wizards. Em três temporadas com a franquia, ele tem médias de 20.2 pontos e 7.4 rebotes, além de 45.5% de aproveitamento nos arremessos. No entanto, jamais conseguiu retornar à pós-temporada, desde que chegou ao novo time.

