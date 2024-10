“Nuggets não é um time de chutadores”, admite Nikola Jokic

O Denver Nuggets, certamente, não teve o começo de temporada que se espera de um candidato ao título. A equipe estreou com derrota em casa e um desempenho ofensivo pífio contra o Oklahoma City Thunder. Converteu menos de 36% dos seus arremessos de quadra e, assim, terminou a partida com só 87 pontos. Para Nikola Jokic, a atuação diz muito sobre o Nuggets enquanto time nesse momento.

“Nós não arremessamos muito bem, pois não temos um time de chutadores. Não somos um bom elenco arremessador, com as exceções de Jamal [Murray] e Michael [Porter]. Todos os outros jogadores não são inconstantes, mas só medianos mesmo. Por isso, a gente precisa entender e tirar vantagem de outras áreas do jogo em que nós somos melhores”, lamentou o craque, depois do revés.

O arremesso de longa distância, de fato, foi um problema ainda maior para o Nuggets. O time converteu só sete de 38 tentativas diante do Thunder. Ou seja, um aproveitamento que ficou abaixo dos 19%. A má pontaria fez com que limitar um dos melhores ataques da última temporada a 102 pontos pouco importasse. O técnico Michael Malone admitiu a dificuldade com chutadores, mas também viu pontos positivos na derrota.

“O arremesso era uma preocupação minha já antes desse primeiro jogo. Nós perdemos Kentavious [Caldwell-Pope], que é um chutador de longa distância com 40% de acerto. No entanto, temos que encontrar soluções. A parte positiva é que Christian Braun, que vai substituí-lo, jogou muito bem. A defesa foi incrível também, mas o ataque possui uma boa margem de crescimento”, analisou o treinador.

Segunda unidade

O Nuggets não ser um time de chutadores, a princípio, não é uma novidade para Nikola Jokic. Mas outro problema recorrente voltou a assombrar o time: o banco de reservas. Como a torcida já temia, a segunda unidade de Denver se mostrou – mais uma vez – anêmica. Malone foi criticado nas redes sociais, em particular, por apostar em quintetos com Russell Westbrook e Jamal Murray juntos.

“Eu acho que Russell e James têm o potencial para jogarem muito bem juntos, mas não vai ocorrer do dia para noite. A tendência é que se sintam mais confortáveis lado a lado quanto mais atuarem juntos. Além disso, preciso achar formas de inserir Dario [Saric] e Julian [Strawther] de forma mais natural para que a nossa segunda unidade funcione”, projetou o técnico.

Muitos torcedores e analistas julgaram a atuação do Nuggets como um desastre e sinal de falta de competitividade. Malone vê um grande exagero nesse tipo de conclusões. “Esse foi só o primeiro jogo, então não estou preocupado. Houve pontos positivos aqui, mas, obviamente, muitas questões para evoluir. Vamos analisar tudo e retornar melhores para a próxima partida”, garantiu.

Dos dois lados

Mas culpar a conversão dos arremessos pela derrota do Nuggets é contar a história do jogo pela metade. O Thunder, afinal, também teve uma péssima noite na linha de três pontos. O time acertou apenas oito de 36 tentativas e, ainda assim, conseguiu vencer por 15 pontos de diferença. Braun, por isso, teve uma visão um pouco diferente dos problemas ofensivos da equipe nessa quinta-feira.

“Nós não convertemos os nossos arremessos, mas a verdade é que, no fim das contas, eles também não acertaram. Ficou elas por elas, então. Para mim, o problema foi que não praticamos o nosso estilo de basquete na maioria das posses hoje. Eu acho que precisamos ser uma equipe mais enérgica e implacável do que mostramos hoje”, cobrou o novo titular de Denver.

