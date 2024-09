Derek Fischer: “Nikola Jokic é o Shaquille O’Neal moderno”

Nikola Jokic e Shaquille O’Neal são dois pivôs históricos da NBA, mas apesar da mesma posição, seus estilos em quadra são muito diferentes. Enquanto Shaq tinha o físico e a dominância próximo à cesta como pontos fortes, o astro do Denver Nuggets se destaca por um jogo mais técnico, sendo considerado um pivô armador. No entanto, o ex-jogador do Los Angeles Lakers, Derek Fischer, vê semelhanças entre eles.

Fischer participou do podcast Fastbreak, também do ex-Lakers, Byron Scott. Então, ele garantiu que nenhum pivô foi tão forte quanto Shaq.

“Cara, as pessoas não têm ideia do quão forte ele era. Sério, dos caras que eu vi, pelo menos, não existe qualquer comparação. Hoje, nós temos Nikola Jokic, muito dominante também e com vários prêmios de MVP. Mesmo assim, são maneiras de dominância muito diferentes. Shaq era único nesse sentido”, cravou Fischer.

Enquanto exaltava O’Neal, Fischer fez a analogia com o jogo também quase único do craque do Nuggets, vencedor de três dos últimos quatro prêmios de MVP da NBA. Para ele, mesmo tão diferentes, os dois pivôs têm uma similaridade: o estilo de jogo único.

“Aliás, citei Jokic aqui e acho que é o mesmo raciocínio que se aplica a ele. Você não tem ninguém que faça o que ele faz atualmente. Todo mundo sabe isso, ele é único. É o Shaquille O’Neal moderno, se pensarmos assim. Não existe um confronto para ele hoje. É o mesmo que aconteceu com Kareem Abdul-Jabbar lá atrás ou com Michael Jordan. Esses caras são diferentes”, concluiu.

De fato, apesar de serem jogadores da mesma posição e revolucionários, Nikola Jokic e Shaquille O’Neal são dois extremos distantes da função. Entretanto, foi justamente isso que os transformaram nos fenômenos que vimos nos anos 1990 e 2000 o ídolo do Lakers e o que assistimos na atual NBA com o sérvio.

Apesar disso, Shaq e Jokic tiveram uma pequena polêmica durante a última entrega do prêmio de MVP. Na ocasião, ex-jogador disse que Shai Gilgeous-Alexander merecia mais o prêmio do que astro de Denver.

Comparação repercutiu

A Derek Fischer repercutiu e o polêmico analista Stephen A Smith, da ESPN, falou sobre o tema. Apesar de deixar claro o respeito que tem pelo pivô do Nuggets, ele escolheu Shaquille O’Neal como o melhor entre os dois.

“É muito difícil, mas ainda estou indo com o auge de Shaq. O jogo mudou muito desde então, e acho que isso ajudou Jokic a se estabelecer. Não quer dizer que ele também não seja um dos grandes, eu defendo isso a algum tempo, Nikola está entre os maiores. Mas nada foi tão dominante como O’Neal na história do basquete. Talvez Wilt Chamberlain, e nada mais”, concluiu.

