“Nikola Jokic é o pivô mais habilidoso da história da NBA”, avalia Kendrick Perkins

Nessa quinta-feira (12), os apresentadores do programa NBA Today, do canal ESPN, discutiram sobre quem é o melhor jogador estrangeiro de todos os tempos. Desse modo, o ex-jogador Kendrick Perkins não só deu esse título a Nikola Jokic como disse o considerar o pivô mais habilidoso da história da NBA.

“É o Mr. Triplo-Duplo”, disse Perkins ao revelar sua escolha. “O pivô mais habilidoso que já jogou basquete. Você quer assistências? Ele consegue fazer isso. Quer rebotes? Então, ele também consegue. Quer todo um pacote de habilidades ofensivas? Ele consegue. Além disso, ele é um campeão da NBA”.

Perkins surpreendeu alguns de seus colegas ao colocar Jokic na frente de Hakeem Olajuwon, que liderou o Houston Rockets a dois títulos consecutivos em 1994 e 1995. Ele foi o MVP das Finais nos dois anos, além de também ter um MVP de temporada regular em seu currículo. Desse modo, o nigeriano ficou por anos com o título de melhor jogador estrangeiro da história.

“Hakeem ‘The Dream’”, disse ao anunciar o segundo colocado de sua lista. “Cresci vendo ele. Há uma razão para Kobe Bryant, LeBron James e outros terem treinado com ele”.

Ao mesmo tempo, Olajuwon também pode entrar na discussão de jogador mais habilidoso de sua posição por conta de sua excelência no trabalho com os pés. No entanto, o jogo evoluiu e Nikola Jokic está revolucionando a posição de pivô na NBA ao ser um jogador completo. Aos 29 anos, o sérvio já foi três vezes MVP, campeão e MVP das Finais, então mudando a história do Denver Nuggets.

Com certeza a discussão sobre pivôs habilidosos não está fechada. Ainda há argumentos para Olajuwon, David Robinson, Shaquille O’Neal, Patrick Ewing e outros que deixaram legados na NBA.

Top 5 melhores estrangeiros

Além de Nikola Jokic e Hakeem Olajuwon, Kendrick Perkins também deu sua opinião sobre os três outros melhores jogadores estrangeiros da história da NBA. Em quinto, o comentarista colocou o argentino Manu Ginobili, o único que não é um homem grande em sua lista. O ala-armador foi essencial para quatro títulos do San Antonio Spurs, além isso foi campeão na EuroLiga e nas Olimpíadas.

Em seguida, Perkins colocou Dirk Nowitzki. O alemão foi um dos primeiros homens grandes a ter um arremesso de longa distância eficiente. Desse modo, liderou o Dallas Mavericks ao seu único título da história, sendo o ídolo máximo da franquia. Ele também foi uma vez MVP de temporada regular e 12 vezes All-NBA.

Além disso, Perkins colocou Giannis Antetokounmpo em terceiro. Aos 29 anos, o grego já foi duas vezes MVP, uma vez MVP das Finais e uma vez Defensor do Ano.

