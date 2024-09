Times da NBA monitoram perdas de jogadores no Nuggets

Campeão na temporada 2021/22 da NBA, o Denver Nuggets vem perdendo jogadores importantes para times no mercado. Enquanto isso, as equipes querem entender seu potencial em 2024/25. De acordo com especulações, algumas franquias duvidam que Denver vai chegar tão longe na próxima campanha.

O grande risco está por conta do trabalho do GM Calvin Booth. Apenas nas últimas duas temporadas, o time do Colorado perdeu titulares e jogadores importantes para times como Indiana Pacers e Orlando Magic, mais recentemente. Enquanto isso, os reforços não estariam ao mesmo nível daqueles que saíram.

Apenas na última offseason, por exemplo, Bruce Brown, Jeff Green e Thomas Bryant foram embora como agentes livres. Já na atual, Kentavious Caldwell-Pope, titular nos últimos dois anos, também saiu. Como resultado, Christian Braun vai assumir sua posição no quinteto inicial, deixando o banco ainda mais fraco.

Publicidade

De acordo com o jornalista Ohm Youngmisuk, da ESPN, times que competem pelo título no Oeste estão de olho no Nuggets.

Russell Westbrook e Dario Saric chegaram, mas estão bem distantes de seus melhores momentos na liga. Enquanto Westbrook vem perdendo cada vez mais espaço e rodando em times na NBA, os jogadores do Nuggets enaltecem sua contratação.

Desde sua saída do Oklahoma City Thunder, em 2018/19, Westbrook já passou por Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers, antes de chegar ao Nuggets. Ou seja, é o quinto time em seis anos. Por outro lado, Saric vai para a quarta equipe desde 2022/23.

Publicidade

Leia mais

Além disso, tem a questão do encaixe de Westbrook. O armador, que não tem um bom arremesso, chega em um time que já tem um jogador que fica com a bola o tempo todo: Nikola Jokic. A preocupação existe, mas não é maior que os contratos do elenco.

Isso porque o Nuggets terá US$199.4 milhões em salários para a temporada 2025/26. Ou seja, não são apenas as taxas. Denver vai para mais uma campanha no segundo apron. Vai impactar profundamente a equipe, pois existem punições para quem superar a segunda taxa.

Publicidade

Uma delas é que, se Denver terminar a temporada acima de tal valor, perde o direito de trocar sua escolha de sete anos depois. Enquanto isso, em todas as trocas que fizer, não pode entregar menos do que o outro time. Por exemplo, se Utah Jazz e Nuggets fazem uma negociação, o time de Salt Lake City envia um jogador que possui US$29.3 milhões. A equipe do Colorado precisa mandar, pelo menos, o mesmo valor.

Em casos de times abaixo da segunda taxa, é possível trocar com até 125%. Portanto, naquele jogador de US$29.3 milhões, é possível enviar contratos somando US$23.4 milhões. Por fim, tais equipes perdem acordos de exceções, como mid-level e não podem somar dois contratos para baterem o valor de um.

Publicidade

Supondo que o Nuggets queira enviar Dario Saric e Zeke Nnaji (somam US$14 milhões) por Onyeka Okongwu, do Atlanta Hawks, que recebe o mesmo valor que os dois juntos. Isso não pode, também.

Críticas após extensões

Na offseason de 2021, o Denver Nuggets estendeu o contrato de Michael Porter até 2027. O detalhe é que o valor foi de US$172 milhões em salários por cinco temporadas. Então, no ano seguinte, Nikola Jokic assinou extensão por US$270 milhões por cinco anos. Recentemente, foi a vez de Jamal Murray receber um grande valor: US$208 milhões por quatro anos.

Publicidade

Portanto, a direção do Nuggets “engessou” sua folha salarial. Apenas com os três, o time comprometeu 90.5% do teto previsto para 2025/26.

Os rumores apontam que, se Denver não conseguir uma boa temporada, Michael Porter seria o primeiro a sair em troca.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA