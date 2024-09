Confira grandes trocas de astros para times da NBA que nunca aconteceram

Muitas vezes, grandes astros da NBA estão com trocas praticamente feitas por seus times, mas ninguém fica sabendo. Tudo nos bastidores, enquanto as equipes buscam melhorar seus elencos. No entanto, existem aquelas que acabam sendo divulgadas. Só que de última hora, a negociação acaba por motivos estranhos. O site HoopsHype trouxe algumas delas.

Então, hoje vamos mostrar algumas trocas em que astros da NBA estiveram muito próximos de trocar de times. E tem uma delas que irritou muita gente. Portanto, vamos começar por ela.

Chris Paul para o Los Angeles Lakers

A NBA vivia um locaute (greve), enquanto donos de times tentavam acordos com a NBAPA (Associação de Jogadores). Mas ainda tinha um agravante: o New Orleans Hornets estava sem dono. Isso mesmo, sem dono. David Stern, então comissário da liga, representava o Hornets.

Em um momento inicial, o Los Angeles Lakers conseguiu uma das trocas que até hoje repercutem na NBA. Não por ter dado certo ou errado. Ela simplesmente foi vetada por Stern.

A troca envolvia três times: Houston Rockets, Hornets e Lakers. Pau Gasol e Lamar Odom fariam parte dela. Ou seja, a equipe de Los Angeles estava enviando ativos importantes. Mas Stern, após reclamações de outros donos de franquias, optou por vetar, citando “razões de basquete”.

Dias depois, Chris Paul foi para o outro time de Los Angeles, o Clippers.

Kevin Garnett para o Golden State Warriors

Seria interessante, no mínimo. O Golden State Warriors vivia momentos de altos e baixos na liga. Então, uma das trocas de astros que a NBA não chegou a ver envolvia três times: Charlotte Bobcats, Minnesota Timberwolves, além do Warriors.

Kevin Garnett, em em 2007, iria em troca para o Warriors atuar ao lado de Baron Davis, um dos armadores mais explosivos da liga. De acordo com Chris Mullin, lenda da equipe californiana, a negociação estava pronta.

Josh Richardson seria enviado ao Bobcats, enquanto o Timberwolves receberia um jogador jovem do Draft, Brandan Wright, oitava escolha de Charlotte.

Agora, imagine Stephen Curry chegando ao Warriors duas temporadas depois para atuar ao lado de Garnett. Não aconteceu.

No entanto, Garnett acabou não ficando mesmo em Minnesota. O então ala-pivô foi para o Boston Celtics, onde conquistou o seu único título na carreira.

Paul George e Russell Westbrook para o Toronto Raptors

A experiência de Paul George no Oklahoma City Thunder não durou muito, mas Russell Westbrook e ele estiveram próximos do Toronto Raptors. Aliás, muito próximos, em 2019.

O Raptors havia conquistado o título diante do Golden State Warriors um mês antes, então a equipe queria seguir lutando pelo topo. De acordo com Adrian Wojnarowski, da ESPN, a negociação teve conversas sérias, mas o Los Angeles Clippers entrou no meio.

Assim, o time californiano enviou um jovem Shai Gilgeous-Alexander ao Thunder para ter Paul George. Enquanto isso, Kawhi Leonard assinou com o Clippers e eles formaram uma dupla que durou até o fim da última temporada.

Westbrook, por outro lado, foi para o Houston Rockets.

Paul George para o Cleveland Cavaliers

Dois anos antes de George ir para o Clippers, ele estava pronto para reforçar o Cleveland Cavaliers e atuar ao lado de LeBron James. No entanto, era daquelas trocas que envolveria outros times e astros da NBA.

O Denver Nuggets receberia Kevin Love, enquanto o Indiana Pacers ficaria com Gary Harris, além de outras peças. Por fim, o Cavs levaria George.

Mas faltou a aprovação de um dos donos de equipes e George acabou indo ao Oklahoma City Thunder por Victor Oladipo e Domantas Sabonis.

Allen Iverson para o Boston Celtics

Pouco antes de ir em troca para o Denver Nuggets e juntar-se a Carmelo Anthony, Allen Iverson esteve muito próximo de jogar pelo Boston Celtics. Randy Foye e Al Jefferson (ou Gerald Green) iriam para o Philadelphia 76ers, de acordo com Marc Stein, do Substack.

Mas a negociação não foi em frente e o Nuggets recebeu Iverson em 2006.

Só que Iverson esteve muito próximo de participar de uma troca muito maior, seis anos antes.

Eddie Jones, Glen Rice, Jerome Williams e Dale Ellis iriam para o Sixers, enquanto Allen Iverson e Matt Geiger jogariam pelo Detroit Pistons. Jerry Stackhouse, Christian Laettner e Travis Knight atuariam pelo Charlotte Hornets. Por fim, Anthony Mason, Toni Kukoc e Todd Fuller seriam jogadores do Los Angeles Lakers.

Scottie Pippen para o Seattle Supersonics

Scottie Pippen foi escolha do Sonics no Draft de 1987, mas nunca chegou a jogar por lá. Naquele recrutamento, ele foi em troca para o Chicago Bulls. Mas em 1994, antes de Michael Jordan retornar às quadras, Pippen esteve muito próximo de realizar o sonho da direção de Seattle.

Aliás, o Jumper Brasil noticiou a quase troca de Pippen ao Sonics. Jordan afirmou que não voltaria ao Bulls caso a negociação tivesse acontecido.

Kobe Bryant para o Chicago Bulls

Kobe tinha o sonho de jogar pelo Bulls, mas jamais aconteceu. Ele até chegou a conversar com a direção da equipe em 2004, quando era agente livre. Foi naquele momento em que Shaquille O’Neal pediu troca e foi para o Miami Heat. Mas sem Shaq, Bryant preferiu ficar em Los Angeles.

Então, em 2007, a chance voltou. O Bulls ia mandar Tyrus Thomas, Joakim Noah e Luol Deng, além de outras peças ao Lakers. Mas Kobe não quis, após ficar sabendo que Deng também sairia na negociação.

Aliás, Bryant esteve próximo de outras trocas. Detroit Pistons era uma delas, mas a outra seria ele jogar ao lado de LeBron James, também em 2007/08. Havia a ideia que um fosse em negociação pelo outro, mas Kobe, que tinha o poder do veto, afirmou que não iria para Cleveland.

Stephen Curry para o Milwaukee Bucks

Nós já escrevemos sobre ela aqui. Basicamente, o Warriors queria Andrew Bogut, então Curry ia para Milwaukee. No entanto, Jerry West apareceu para sugerir o nome de Monta Ellis. E, assim, foi.

Klay Thompson para o Minnesota Timberwolves

Mais uma vez, Jerry West surgiu para evitar a troca. Era para ser David Lee e Thompson por Kevin Love. Como West sugeriu ao Warriors para manter o ala-armador, Love foi em negociação para o Cleveland Cavaliers por Andrew Wiggins e Anthony Bennett, basicamente.

