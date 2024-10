Nikola Jokic faz história em vitória do Nuggets

Pela segunda noite consecutiva, Nikola Jokic liderou o Denver Nuggets em vitória após prorrogação. No entanto, diante do Brooklyn Nets, o sérvio foi ainda mais especial. Não só por mais um triplo-duplo na carreira, o 132°, mas pela forma que foi. Ele somou nada menos que 29 pontos, 18 rebotes e 16 assistências. Tais números não são vistos na NBA desde 1962, com Oscar Robertson.

MVP da última temporada, Jokic tenta fazer o Nuggets jogar em melhor nível após duas derrotas nos dois primeiros jogos. A equipe, campeã em 2022/23, sofreu para superar seus dois adversários no Leste. Diante do Toronto Raptors, por exemplo, Denver só conseguiu a vitória após a prorrogação.

“Nós lutamos muito”, disse Nikola Jokic. “Eu ainda acho que não estamos jogando no nível que deveríamos, mas estamos encontrando meios de vencermos. Então, isso é o mais importante no momento”.

O pivô acredita que o cuidado com a bola do time o ajudou no triunfo. Afinal, o Nuggets cometeu apenas cinco turnovers em todo o jogo, sendo um deles de Jokic.

“Apenas joguei de forma sólida, com cuidado com a bola, tentando pontuar, ser agressivo, enquanto faço tudo o que for possível dentro do jogo”, afirmou.

O Nuggets teve sérios problemas contra o Nets para conquistar a vitória, mas Nikola Jokic assumiu o protagonismo. Apenas para ter uma ideia, Brooklyn chegou a liderar por 17, enquanto um triunfo parecia pouco provável.

Mas após um primeiro quarto apagado, o Nuggets pressionou os principais jogadores do Nets e começou a jogar de forma mais simples. Mesmo sem arremessar muito do perímetro (27 contra 52 do adversário), Denver fazia cestas próximas do aro. Em muitas oportunidades, Jokic teve chances de pontuar sem marcação dupla. Assim, Nic Claxton, que veio do banco, passou a acumular muitas faltas. Como resultado, ele terminou o jogo eliminado com seis.

Além disso, a presença de Russell Westbrook foi muito importante. Vindo do banco, o veterano fez seu melhor jogo até aqui pela nova equipe. Ele anotou 22 pontos e distribuiu cinco assistências, enquanto acertou os seus dez lances livres. Enquanto isso, ele provocou diversos atletas do Nets, que viram a vantagem “escapar pelos dedos”.

Após derrotas para Oklahoma City Thunder e Los Angeles Clippers, o Nuggets conseguiu duas vitórias no sufoco e diante de times tecnicamente bem inferiores. Agora, Denver volta às quadras na próxima sexta-feira, mais uma vez fora de casa, contra o Minnesota Timberwolves. Na sequência, retorna a Denver para receber o Utah Jazz.

