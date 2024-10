“Denver Nuggets está em apuros”, avisa Charles Barkley

O lendário Charles Barkley tem um alerta para os torcedores do Denver Nuggets. Após a derrota da equipe na estreia da temporada, o ídolo do Phoenix Suns afirmou que o time do Colorado “está em apuros” na NBA. Uma situação inimaginável para uma franquia que há pouco mais de um ano conquistou o título da liga em 2023.

A preocupação de Barkley com o Nuggets envolveu principalmente a segunda unidade. Na derrota para o Oklahoma City Thunder, 14 jogadores entraram em quadra. Porém, foram marcados somente 16 pontos entre os reservas. Além disso, o time acertou soment 35,7% dos arremessos de quadra.

“O time que está em apuros é o Denver Nuggets”, alertou Charles Barkley. “Na temporada passada, foi um dos times com menos pontos do banco. Além disso, eu não vi nada entre os reservas que me fizessem pensar: ‘ih, olha aí’. E o Oeste está mais forte. Meu Suns está forte. O Pelicans está forte. Memphis vai ficar mais forte. O único time que não é bom é Portland Trail Blazers”, completou.

O Nuggets perdeu peças importantes desde que venceu o título da NBA em 2023. Primeiro, Bruce Brown se despediu. Depois, foi a vez de Kentavious Caldwell-Pope que deixou a equipe rumo ao Orlando Magic. Assim, o elenco perdeu profundidade e a diretoria tem buscado alternativas internas para evitar problemas no teto salarial.

“O Nuggets precisa encontrar um banco de reservas. O time vai precisar fazer algo, porque a queda de qualidade no banco é enorme. Isso não é justo para os titulares”, finalizou Barkley.

Para o técnico Michael Malone, por outro lado, a melhora da segunda unidade é uma questão de tempo. A equipe, afinal, se reforçou com Russell Westbrook, que ainda está se adaptando aos companheiros.

“Eu acho que Russell e Jamal Murray têm o potencial para jogarem muito bem juntos, mas não vai ocorrer do dia para noite. A tendência é que se sintam mais confortáveis lado a lado quanto mais atuarem juntos. Além disso, preciso achar formas de inserir Dario [Saric] e Julian [Strawther] de forma mais natural para que a nossa segunda unidade funcione”, projetou o técnico.

O treinador, desse modo, minimizou as preocupação após a estreia. “Esse foi só o primeiro jogo, então não estou preocupado. Houve pontos positivos aqui, mas, obviamente, muitas questões para evoluir. Vamos analisar tudo e retornar melhores para a próxima partida”, garantiu.

