Michael Malone critica condicionamento físico dos jogadores do Nuggets

Michael Malone terminou a última temporada reconhecendo que o condicionamento físico dos jogadores do Denver Nuggets estava abaixo do ideal. Isso não era alarmante, pois a equipe finalizava um cansativo ano tentando defender o título da NBA. Meses de férias e treinos se passaram, mas, de forma surpreendente, a situação não mudou. O treinador admitiu que o elenco está aquém das condições que esperava.

“Não acho que estamos em uma ótima condição física nesse momento. Esse foi um dos pontos que discuti com a minha comissão durante os jogos. Pareceu que alguns atletas já estavam lentos e cansados em quadra, assim como finalizamos a última temporada. Então, isso é algo que precisamos tentar melhorar para os próximos dias”, apontou o técnico campeão da liga em 2023.

Malone, então, recorreu a um “tratamento de choque” para combater essa situação. O comandante manteve os seus titulares em quadra pelos 12 minutos do terceiro quarto da partida contra o Phoenix Suns, mas não avisou ninguém. Ou seja, pegou o time de surpresa. Ele está pronto para apostar em vários recursos para evitar que a equipe chegue aos playoffs “sem gás” mais uma vez.

Publicidade

“Isso foi uma maneira de tentar desafiar os nossos jogadores um pouco além. E, aliás, eu admito que foi complicado para alguns deles mesmo. Mas, hoje em dia, sinto que a NBA se tornou tão soft que os jogadores têm medo até de se condicionar e correr. Nós temos, certamente, que correr mais em quadra”, cobrou o experiente técnico, sem reduzir as suas expectativas.

Leia mais sobre o Denver Nuggets

Sem vitórias

O condicionamento dos jogadores do Nuggets, no entanto, já passa longe de ser o único problema de Michael Malone na pré-temporada. O time, afinal, vem deixando a desejar na parte técnica também. Denver perdeu as quatro partidas disputadas no período de preparação. A última delas, aliás, foi uma derrota por 30 pontos de diferença contra o Oklahoma City Thunder em casa.

Publicidade

“Não há motivo para entrarmos em pânico, antes de tudo. É claro que temos pontos de preocupação, pois há áreas em que podemos nos apresentar melhor. Mas sei da nossa capacidade quando temos o elenco totalmente saudável. Por isso, quando nós tivermos todos os jogadores à disposição, tenho certeza de que a história vai mudar”, garantiu Malone, após o revés.

Mas o técnico sabe que não pode se esconder atrás dos desfalques da equipe. A verdade é que o time não apresentou um bom basquete nos amistosos, então a pressão está em cima do seu trabalho. “Ainda tenho mais alguns dias para nos preparar antes do começo da temporada regular. Não é uma tarefa fácil, mas eu estou ansioso para encarar esse desafio”, assumiu.

Publicidade

Velocidade

O condicionamento físico do elenco é uma questão importante para Malone porque influi em sua visão para o time. Desde a reapresentação, o técnico deixa clara a intenção de ter uma equipe que joga mais em transição. Denver registrou o quinto ritmo mais lento da liga na última temporada. Além disso, foi o oitavo time com menor frequência de posses em transição. Para o treinador, isso precisa mudar.

“Jogar em um ritmo com o qual não estamos acostumados ‘desafia’ o sistema de jogo. Mas isso é algo que já conversamos há algum tempo. Todos concordamos em ser um time que corre mais nesse ano. E, nesse sentido, não podemos depender só de Russell Westbrook saindo do banco. Portanto, todos precisam jogar com mais velocidade”, cravou o veterano comandante.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA