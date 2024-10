Nuggets e Aaron Gordon fecham extensão máxima de contrato

O Denver Nuggets acertou a renovação de contrato com Aaron Gordon. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a extensão foi máxima, no valor de US$133 milhões por quatro temporadas. O acordo ainda inclui uma opção de jogador para a temporada 2028-29, com aumento salarial em caso de troca.

Aaron Gordon entra em seu último ano de contrato com o Nuggets em 2024/25. Diferente de outros casos, como Kentavious Caldwell-Pope e Bruce Brown, franquia do Colorado abre os cofres para garantir um dos seus principais nomes na NBA. O ala-pivô, por exemplo, foi fundamental na conquista do título em 2023.

Entrosado e em casa, Gordon inicia a sua quinta temporada pelo Nuggets. A 11ª na NBA. Em seu tempo pela franquia, Gordon tem médias de 14.5 pontos, 6.1 rebotes e 2.9 assistências, além de aproveitamento de 54.2% nos arremessos.

De contrato novo, ele aproveitou a offseason para evoluir seu jogo para a temporada 2024/25. Segundo ele, o foco é melhorar ainda mais para ajudar o time do Colorado no principal objetivos: conquistar o campeonato em 2024/25. Para se motivar no trabalho diário, inclusive, Green se inspira em seus companheiros, como Nikola Jokic e Russell Westbrook.

“Vencer me inspira. Além disso, as pessoas, meus parceiros, meu time e meus irmão também me inspiram. Quando os dias são difíceis, é isso que me faz levantar da cama. Nikola Jokic, provavelmente, será considerado um dos melhores a jogar basquete. Então, trabalho duro para que possa maximizar seu tempo na NBA. O mesmo vale para Westbrook. Portanto, faço tudo o que posso para tentar conseguir um anel para ele”, afirmou.

Além de ser uma peça importante, Gordon certamente é inspiração para os mais jovens no Nuggets. A equipe, inclusive, precisa disso. Para a próxima temporada, o grupo de jogadores jovens é seleto, com DaRon Holmes, Hunter Tyson, Julian Strawther, Jalen Pickett, Peyton Watson e Christian Braun. Assim, ele pretende ajudar os jogadores novos em suas evoluções.

“Você tem que trabalhar muito, muito duro longe do time. Você não pode apenas depender do time para melhorar porque tem os treinos. Durante os treinos, há muita repetição, é muito ataque, muita conversa, muita defesa. Então, seu jogo pode não progredir como você gostaria. Eu apenas diria a mim mesmo para fazer isso. Trabalhe duro pra arrebentar fora da quadra, antes e depois dos treinos”, finalizou.

