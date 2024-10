Jornalista cria troca de Kawhi Leonard para Nuggets

Nesse domingo (20), o jornalista Eddie Bitar, do portal Fadeaway World, propôs uma troca para enviar Kawhi Leonard para o Denver Nuggets. Após a notícia de que o astro ficará em reabilitação por tempo indeterminado, o Los Angeles Clippers pode desistir da briga pelo título e iniciar uma reconstrução. Então, o acordo beneficiaria os dois times.

A troca consiste em enviar Kawhi Leonard e Nicolas Batum para o Nuggets. Ao mesmo tempo, Michael Porter, Zeke Nnaji, Christian Braun, Julian Strawther e uma escolha de Draft de primeira rodada de 2031 iriam para o time californiano.

De acordo com Bitar, o acordo aumentaria a chance do Nuggets ser campeão. Leonard é um defensor de elite e um ala versátil de 33 anos que já foi duas vezes MVP das Finais. Na última temporada, ele anotou 23.7 pontos, 6.1 rebotes, 3.6 assistências e 1.6 roubo de bola. Sua adição à equipe faria com que Nikola Jokic tivesse pela primeira vez um dos principais astros da NBA ao seu lado. Portanto, seria um problema para as defesas adversárias, já que teriam que se preocupar com dois excelentes jogadores.

Publicidade

Além disso, Leonard melhoraria a defesa ao em torno do pivô sérvia. O astro já foi duas vezes nomeado Defensor do Ano e já provou que essa sua qualidade faz seus times ganharem títulos. Um quinteto formado pelo reforço, Jamal Murray, Russell Westbrook e Aaron Gordon seria um dos mais difíceis de se jogar contra nos dois lados da quadra.

Leia mais!

Em relação ao Clippers, a troca pode ser vista como um início promissor de uma reconstrução. Bitar acredita que Porter é um dos melhores jovens alas da liga e que tem potencial para se tornar All-Star ainda. Aos 26 anos, ele anotou 16.7 pontos, sete rebotes e 39.7% de aproveitamento nas bolas de três na temporada passada. Sua eficiência do perímetro o torna um jogador atrativo para qualquer franquia da liga.

Publicidade

Ao mesmo tempo, a equipe também iria conseguir outros jovens jogadores com potencial. Braun é um ala-armador de 23 anos que teve um papel importante em sua primeira temporada na NBA para ajudar na conquista do título do Nuggets. Strawther é um pontuador versátil com potencial que está apenas em seu segundo ano na liga. Ele foi o jogador que mais pontuou nessa pré-temporada, com 94 pontos, e irá assumir uma responsabilidade maior na rotação da equipe em 2023/24. Além disso, Nnaji é um pivô versátil que pode se tornar um defensor confiável.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Desse modo, análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais. Então discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA