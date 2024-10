Kendrick Perkins: “Kawhi Leonard deveria pensar em se aposentar”

Kawhi Leonard vai ser desfalque no Los Angeles Clippers mais uma vez. O astro passou a pré-temporada inteira fortalecendo o joelho e, mesmo assim, não conseguiu aliviar o inchaço na região. Com isso, está confirmado como ausência no time e sem prazo para retorno. É uma situação que, infelizmente, já virou rotineira. Por isso, Kendrick Perkins acredita que seja o momento de Kawhi Leonard refletir sobre a sequência da carreira.

“Eu não quero levantar nenhuma polêmica, mas acho que é a hora de Kawhi ter aquela conversa desconfortável. Afinal, esse é só mais um problema em um histórico cada vez mais longo. Ele precisa sentar-se não só com os executivos da equipe, mas também os seus familiares. Sou um grande fã desse cara, mas acho que Kawhi deveria pensar em se aposentar”, afirmou o polêmico comentarista da ESPN.

A inflamação no joelho de Leonard começou nos oito jogos finais da temporada regular passada. Ficou de fora dessas partidas e tentou voltar nos playoffs, mas só esteve em duas de seis partidas do Clippers. O astro se submeteu a vários tratamentos médicos durante a offseason para controlar esse inchaço. No entanto, se reapresentou com o mesmo problema e ainda não conseguiu participar de treinos coletivos.

“Já vi vários jogadores desafiarem os seus limites com casos como inchaço nos joelhos. A verdade é que essa região só aguenta um certo número de cirurgias para reparar os problemas. Chega um instante em que a cartilagem vai embora e, como resultado, só fica osso com osso. Kawhi conhece o seu corpo, então ele precisa ser sincero consigo mesmo. Talvez, seja o momento de deixar as quadras”, lamentou Perkins.

Positivo

Mas, apesar das projeções pessimistas, nem tudo seriam más notícias para Leonard e o Clippers. Segundo Shams Charania, também da ESPN, existe um clima positivo dentro da organização sobre a recuperação do craque. Ninguém ignora, a princípio, que essa situação inspira cuidados e atenção. Mas o time acredita que o quatro do jogador vem evoluindo de forma otimista desde o início da pré-temporada.

“A boa notícia é que a franquia acredita que estabeleceu um protocolo para Kawhi que mostra evolução e sucesso. O jogador está mais otimista agora e estão controlando o inchaço cada vez melhor. Então, lá dentro, todos sentem que a situação já está muito melhor do que na offseason. O plano não é só o colocar em quadra, mas em boas e sustentáveis condições físicas”, contou o jornalista.

Charania apurou que, apesar do adiamento do retorno de Leonard, o Clippers não pensa em mudar os seus métodos. Otimismo, por enquanto, é a palavra de ordem interna. “É claro que existe uma preocupação com o quadro de Kawhi. No entanto, o fato de terem um protocolo em andamento é positivo. Há um planejamento em evolução e o jogador consegue ver isso. Enquanto isso, James Harden está no comando”, completou.

Realidade

O analista Tim Legler não vai tão longe na análise, mas compartilha a visão (pessimista) de Kendrick Perkins sobre Kawhi Leonard. Não é o momento de cogitar aposentadoria, mas uma reflexão se faz necessária. Em particular, depois da revelação que o jogador teve um retrocesso após participar dos treinos da seleção dos EUA. Legler acha que a situação é pior do que o Clippers quer enxergar.

“A minha aposta é que nós vamos ver bem pouco Kawhi em quadra nessa temporada. Talvez, nem vejamos. Ele ficou seis meses quase sem atividades em quadra e, assim que retorna à equipe, ainda está com o joelho inchado? A princípio, esse é um terrível sinal para o Clippers. Ainda mais quando lembramos do seu histórico de problemas físicos recentes”, avaliou o ex-jogador da liga.

