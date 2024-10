“Não estou no Clippers para atuar em 82 jogos”, avisa Kawhi Leonard

As lesões de Kawhi Leonard e suas ausências em jogos importantes têm sido um tema recorrente para o Los Angeles Clippers desde 2019/20. O astro, que chegou como MVP das finais e um dos melhores jogadores do mundo, perdeu grande parte de mais uma edição dos playoffs em 2023/24, com uma lesão no joelho que também o tirou das Olimpíadas. Sem Paul George, que foi para o Philadelphia 76ers, é uma temporada decisiva para o craque.

Após a derrota da equipe para o Golden State Warriors, em amistoso de pré-temporada no último sábado (5), Leonard falou sobre as questões com as contusões. Segundo ele, seu objetivo não é atuar em todas as partidas, mas sim algo mais importante: o título.

“Sendo sincero, eu me esforço para conseguir um campeonato para nós. Não estou aqui para jogar os 82 jogos ou me comprometer de que estarei em todos eles. Se eu conseguir e ficar saudável para isso, com certeza estarei. Mas você não começa uma temporada mirando quantos jogos vai fazer. Então, a minha ideia é ser campeão. Mesmo que eu ainda não tenha conseguido aqui, é uma obrigação para mim”, afirmou.

O camisa 2 foi um dos quatro atletas da franquia que não entraram em quadra durante o duelo com o Warriors, no Havaí, ao lado de Nicolas Batum, Mo Bamba e P.J. Tucker. A equipe iniciou o jogo com James Harden, Kris Dunn, Derrick Jones Jr., Norman Powell e Ivica Zubac.

A equipe chega para a campanha com o grande impacto da saída de Paul George, que assinou com o Philadelphia 76ers. Além disso, nomes como Russell Westbrook (Denver Nuggets) e Mason Plumlee (Phoenix Suns) também deixaram o time.

Mas reforços importantes também chegaram. Jones, finalista da NBA com o Dallas Mavericks em 2023/24, já começou a preparação como titular. O veterano Batum retornou, além das chegadas do também titular Kris Dunn, Mo Bamba e Kevin Porter Jr.

Além de seus jogos pelo Clippers, Kawhi Leonard também falou sobre os reforços e as novidades de Los Angeles para a campanha. Sempre sincero, ele citou que a observação desses novos jogadores era o grande ponto da offseason, mas afirmou que nenhum deles, ou dos velhos nomes, se destacou em grande forma nos treinos.

“Bom, acho que estamos recebendo os reforços, muitas caras novas, estamos apenas os observando e vendo a melhor forma que vão se encaixar aqui. Tivemos Kris Dunn e Derrick Jones titulares hoje, também tem alguns jovens interessantes, calouros. Então, é um grande trabalho para desenvolvermos essa química e tudo mais. Mas, para mim, não houve um grande destaque até agora”, admitiu o ala.

É certo que, em meio à saída de George, Los Angeles vai precisar de um grande impacto dos substitutos que chegaram para compor o elenco ao redor de Leonard e James Harden. Em um Oeste apertado, onde novos protagonistas surgem e antigos favoritos encontram mais dificuldades, a equipe ainda assim visa uma grande corrida nos playoffs.

