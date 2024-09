Ator explica reação ao saber de Kawhi Leonard e Paul George no Clippers

A NBA parou na madrugada de 10 de julho de 2019. Kawhi Leonard e Paul George estavam se tornando jogadores do Los Angeles Clippers. De forma instantânea, uma equipe já muito elogiada na temporada anterior se tornou a grande favorita ao posto de campeã da liga. Entre torcedores e analistas, era muito difícil enxergar um cenário onde as coisas dariam errado para a franquia.

O famoso ator Billy Crystal, que já apresentou o Oscar, falou sobre a sensação que teve enquanto seu time do coração no basquete anunciava os dois astros. Um dos mais marcantes torcedores da franquia, que é muito menos popular que o rival da cidade, o Los Angeles Lakers, explicou o otimismo que sentiu em entrevista ao jornal The New York Times.

“Existiam alguns rumores já, e eu achava que seríamos nós, ao menos os escolhidos por Kawhi Leonard. Mas quando vieram os dois, foi uma sensação muito louca. Minha cabeça estava girando, eu não podia acreditar. Acho que, para torcedores antigos da franquia como eu, foi uma coisa quase que obscena. Todos nós achávamos que seríamos campeões com eles”, afirmou Crystal.

O conto de fadas não era para menos. Leonard havia acabado de vencer o prêmio de MVP das finais com o título histórico do Toronto Raptors em 2018/19. Aliás, ele era tido até como o melhor jogador do mundo.

O astro comandou uma longa novela, que também envolveu os interesses do próprio Raptors (que queria renovar seu contrato) e do Lakers, interessado em uni-lo à recém-formada parceria entre LeBron James e Anthony Davis. Mas o ala escolheu o Clippers.

Paul George também estava em alta. A temporada de 2018/19 é uma das melhores da carreira do astro, que brigou pelo prêmio de MVP da campanha. Apesar da frustrante queda nos playoffs com o Oklahoma City Thunder, George ainda assim estava valorizado como um dos melhores jogadores da NBA.

Depois de algum tempo, se descobriu que a ida de George para o Clippers, foi uma exigência de Kawhi Leonard. O bicampeão poderia se unir a LeBron e Davis, mas preferiu uma dupla com o outro craque. A vontade de jogar em sua cidade natal (Los Angeles) foi decisiva para que o ala deixasse o time do Canadá, onde tinha acabado de ser campeão.

No fim, as contusões não permitiram que os astros vencessem campeonatos. O melhor resultado foi a final de conferência em 2021, que acabou em derrota para o Phoenix Suns. Aliás, com Leonard não jogando a série.

Ele também não esteve presente na temporada regular de 2021/22, além da maior parte dos playoffs de 2022/23 e 2023/24. Do mesmo modo, George também não atuou no play-in de 2022 e nos playoffs de 2023. Então, sem conseguir uma corrida saudável em uma temporada, a dupla acabou sem títulos e com muita frustração após a queda para o Dallas Mavericks na primeira rodada da última temporada.

George se tornou jogador do Philadelphia 76ers e Kawhi ainda segue com problemas no joelho antes do inicio de 2024/25. É certo, porém, que Billy Crystal e outros vários torcedores, esperavam mais sucesso da dupla. Mas isso não aconteceu e a franquia segue sem títulos.

