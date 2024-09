“Clippers e Cavaliers me queriam”, revela Miles Bridges

O ala-pivô Miles Bridges revelou ter recebido sondagens de Los Angeles Clippers e Cleveland Cavaliers na offseason da NBA. O jogador era um dos principais nomes da agência livre em 2024. No entanto, apesar do interesse de times com histórico na pós-temporada, ele preferiu renovar com o Charlotte Hornets. Pela equipe, receberá US$75 milhões por três anos.

Em entrevista ao jornal The Observer, Miles Bridges afirmou que se juntar ao Clippers ou Cavaliers seria ótimo. Entretanto, somente o Hornets estava na sua mente pelo que ele enxergava ser o melhor. “Não foi muito difícil para mim. Eu sabia o que era verdade e o que não era. Então, não foi difícil”, afirmou.

“Sim, o Clippers é uma ótima organização. O Cavaliers também me queria. Mas, ao mesmo tempo, eu estava apenas tentando ver o que seria o melhor para mim e o que faria minha família feliz”, acrescentou.

Embora tivesse sua escolha definida, Bridges evitou se envolver nas negociações. A agência livre, afinal, é marcada por um período de muitos rumores e publicações nas redes sociais. É comum, também, que torcedores enviem muitas mensagens aos jogadores tentando convencê-los. Para evitar a sondagem, o jogador desligou do mundo externo.

“Para mim, realmente não foi tão difícil, porque eu me afastei. Fui para o Havaí com meu treinador. Então, eu realmente me afastei de tudo, dos rumores e de qualquer coisa que pudesse me desviar. Estava falando somente com meus agentes, esperando atualizações deles”, continuou.

No fim, entre Clippers, Cavaliers ou Hornets, a escolha de Miles Bridges foi compreensível. O jogador, afinal, está na franquia desde o seu primeiro ano na NBA e evoluiu a cada temporada. Hoje, é considerado um dos líderes do elenco e vem do seu melhor ano, com médias de 21 pontos, 7.3 rebotes, 3.3 assistências e 34.9% do perímetro em 69 partidas.

Novo começo

O Hornets, além disso, é a equipe que confiou no jogador em seu pior momento. Entre 2022 e 2023, afinal, o ala-pivô foi alvo de três acusações criminais e recebeu uma punição de 30 partidas da NBA. Em meio a polêmica, o time de Charlotte decidiu ativar a opção do seu contrato e permitiu que ele tivesse mais uma temporada na liga.

Sob novo contrato, Bridges aposta em um recomeço na sua carreira. Aos 26 anos, ele se vê capaz de liderar o Hornets a um momento de reconstrução, ao lado do técnico Charles Lee e da nova comissão técnica que chegou para 2024/25.

“Sinto que este é um novo começo. Com o técnico Lee e nova comissão técnica chegando, sinto que estamos na direção certa. E eu queria fazer parte disso. Além disso, já tenho química com o time. Estou aqui há sete anos e me sinto confortável aqui. Então, isso também foi um grande fator para a minha escolha”, afirmou.

Outra motivação é a sensação de ter negócios inacabados. Desde que chegou a franquia, Bridges jamais esteve na pós-temporada, sendo o Hornets o time com a maior seca atual de playoffs na NBA. O jogador, aliás, acredita que isso se deve ao histórico de lesões no elenco e que a meta é mudar isso para a nova temporada.

“Sinto que não tivemos sequer uma chance, lidando com lesões. Mas sinto que, se todos se mantiverem saudáveis, podemos mostrar ao mundo o quão somos realmente bons”, garantiu.

Melhor forma da carreira

Para contribuir para isso, Bridges acredita estar no seu auge físico e profissional. “Estou me sentindo bem fisicamente. Sinto que estou na melhor forma da minha carreira ao entrar na temporada. E mentalmente estou ótimo. Estou focado no basquete e em estar com minha família, com meus filhos. Então, tudo está indo bem para mim”, explicou.

Durante a offseason, o jogador também se preparou em busca de uma evolução. Em uma série de treinamentos, ele focou em ampliar as suas habilidades de liderança e defensivas, sendo dois pontos onde ele sempre foi contestado na carreira. “Queria realmente melhorar minha defesa. Eu sei que digo isso todo verão, mas sinto que estou realmente focado”, afirmou.

“Preciso só ser mais vocal, mais consistente. Se estivermos em um jogo e eu estiver mal, não acertando arremessos ou cometendo erros, tenho que manter a mesma energia. Acho que isso é uma parte importante da liderança. Você não pode ser líder só quanto tudo está indo bem. Quando enfrenta alguma adversidade, é quando realmente mostra que é um líder”, finalizou.

