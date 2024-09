Charlotte Hornets: veja elenco, salários e projeção para 2024/25

Após mais uma campanha decepcionante, o Charlotte Hornets vai iniciar a próxima temporada com a base do elenco mantida, mas com um novo técnico e acréscimo de salários à folha da franquia. A equipe, aliás, não disputa os playoffs desde 2016. No entanto, o time espera dar a volta por cima em 2024/25. A princípio, o Hornets vai brigar por uma vaga no play-in.

Tudo vai depender da saúde do principal jogador do time. Afinal, LaMelo Ball disputou apenas 56 jogos nas últimas duas temporadas. Ou seja, atuou em 34% das partidas. Com o armador em quadra, o Hornets é outra equipe. O poder de criação e a capacidade de pontuar do jovem astro são fundamentais para o sucesso do time.

Com LaMelo saudável, os outros jogadores só têm a ganhar. Brandon Miller, por exemplo, vai para a segunda temporada na NBA. O jovem ala foi muito bem em sua estreia na liga, mas pouco atuou ao lado de Ball. A expectativa é de um ótimo encaixe entre as duas peças mais importantes do Hornets.

Publicidade

Para comandar o time, a direção da franquia aposta em um treinador novato. Charles Lee, de 39 anos, chega à equipe credenciado como um dos assistentes de maior prestígio na NBA. O profissional, aliás, já possui dois títulos no currículo: Milwaukee Bucks (2021) e Boston Celtics (2024). Mas, o desafio em Charlotte é enorme, pois estará à frente de um time em reconstrução.

Leia mais sobre o Charlotte Hornets

Charlotte Hornets: elenco e salários

Posição Jogador Altura Idade Salário* G LaMelo Ball 2,01 23 37,9 G Vasilije Micic 1,96 30 8,1 G Tre Mann 1,91 23 4,9 G Nick Smith 1,96 20 2,6 G Seth Curry 1,85 34 2,1 G KJ Simpson** 1,88 22 – F Brandon Miller 2,06 21 11,4 F Miles Bridges 1,98 26 27,1 F Cody Martin 1,97 28 8,1 F Josh Green 1,97 23 12,6 F Tidjane Salaun 2,06 19 7,5 F Grant Williams 1,98 25 13 C Mark Williams 2,13 22 4,1 C Nick Richards 2,13 26 5 C Taj Gibson 2,06 39 3,3 C Moussa Diabate** 2,08 22 –

* US$ em milhões

** Two-way

Publicidade

Projeção

Titulares: LaMelo Bell, Brandon Miller, Miles Bridges, Grant Williams, Mark Williams

Rotação: Vasilije Micic, Tre Mann, Seth Curry, Josh Green, Cody Martin, Nick Richards

Técnico: Charles Lee

Avaliação Jumper Brasil: briga por play-in

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA