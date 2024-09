Nets e Hornets tinham interesse em Isaac Okoro

Brooklyn Nets e Charlotte Hornets mantinham interesse em Isaac Okoro nas últimas semanas. O ala, afinal, era agente livre restrito e não havia avançado nas negociações de renovação com o Cleveland Cavaliers. No entanto, segundo Adrian Wojnarowski, da ESPN, o jogador aceitou enfim uma proposta do time de Ohio no valor de US$38 milhões por três temporadas.

A extensão, portanto, frustrou os planos de Nets e Hornets por Isaac Okoro. Com espaço no teto salaril, ambos os times buscavam um ala capaz de acertar arremessos de três e defender com qualidade. O jogador do Cavs, na última temporada, teve 39.1% de aproveitamento do perímetro, enquanto foi o segundo melhor defensor da sua equipe.

Havia a expectativa, aliás, de que o time de Ohio não fosse mantê-lo. Em julho, afinal, a diretoria realizou uma oferta de US$ 8milhões anuais para o jovem, segundo Chris Fedor, do portal Cleveland.com. Okoro, no entanto, queria algo entre US$12 e 15 milhões e recusou a proposta da equipe.

Publicidade

Com a recusa, o jornalista Dan Favale, do Bleacher Report, alertou o Cavs sobre o provável interesse de algumas equipes. Segundo ele, em julho, alguns times, principalmente o Detroit Pistons, ainda contavam com a exceção de nível médio para oferecer e poderiam usá-lo com o ala.

Nos últimos meses, contudo, nenhum time realizou uma oferta pelo valor pedido. Nem mesmo Nets ou Hornets. Assim, o Cavaliers aceitou manter seu jogador pela mínimo que ele desejava.

Leia mais sobre o Cleveland Cavaliers!

Na última temporada, o ala foi um jogador importante para o elenco. Por conta das lesões de titulares, como Jarrett Allen, Darius Garland e Evan Mobley, ele ganhou uma série de oportunidades como titular. Em 69 partidas, por exemplo, ele começou em 42. Assim, registrou médias de 9.4 pontos e três rebotes, além de 39.1% de aproveitamento do perímetro.

Publicidade

Com a renovação de contrato, Okoro deve seguir com um papel importante no Cavaliers. O atleta, afinal, é considerado o principal substituto nas alas da equipe, que tem Donovan Mitchell e Max Strus como titulares. Além disso, ele é um dos melhores defensores de perímetro da equipe.

O Cavaliers, aliás, finalizou a manutenção do seu elenco durante a offseason. Em julho, afinal, o Cavs conseguiu extensões com: Donovan Mitchell (US$150 milhões por três anos); Evan Mobley (US$224 milhões por cinco anos); e Jarrett Allen (US$91 milhões por três anos).

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA