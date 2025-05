Shai Gilgeous-Alexander lidera e Thunder empata com Nuggets

O Oklahoma City Thunder venceu o Denver Nuggets, no jogo 4 da série de playoffs do Oeste, com grande atuação de Shai Gilgeous-Alexander. Assim, Oklahoma iguala o confronto. Foi uma grande batalha na defesa, com ataques sofrendo para pontuar. Mas, o líder do Oeste, em 2024/25 venceu fora de casa.

O armador anotou 25 pontos. Apesar de mais um jogo difícil, com grande trabalho defensivo de Russell Westbrook e Christian Braun, o astro apareceu bem no último quarto e acertou alguns arremessos difíceis para levar o Thunder até a vitória.

Denver teve Nikola Jokic com 27 pontos. A exemplo do armador rival, ele também foi bem marcado e não teve tanta eficiência. Os dois candidatos ao prêmio de MVP, em 2024/25, ainda assim, foram os cestinhas de seus times. Então, confira os principais pontos do jogo 4 da série.

Primeiro tempo

Acima de tudo, uma batalha de nervos e de cansaço. Com o jogo acontecendo na tarde de domingo, após a prorrogação de sexta-feira, a partida teve raros momentos de grande ritmo ofensivo. O grande símbolo disso? As equipes somaram 25 pontos em todo o primeiro quarto (17-8 para Oklahoma), igualando a pior marca da história dos playoffs para os primeiros 12 minutos de um jogo.

Shai Gilgeous-Alexander foi um dos poucos que se destacou nesse sentido. O armador canadense foi o único a acertar mais do que três arremessos, no primeiro tempo, nos dois times. Porém, o Thunder se viu em dificuldades contra a defesa por zona de Denver, que diminuiu espaço do astro e abriu algum para os arremessadores. Alex Caruso, por exemplo, teve dois acertos em três tentativas, mas o resto teve um de 20.

Nikola Jokic seguiu com dificuldades, sobretudo pela pressão exercida por Oklahoma com seus pivôs e até armadores com ajuda defensiva. Mas o sérvio esteve agressivo e ganhou muitos lances-livres atacando o aro. Braun também foi um destaque nos dois lados da quadra. A equipe da casa só fez oito pontos no primeiro período e só foi converter uma bola de três no fim do primeiro quarto, com Russell Westbrook.

Ritmo baixo, mas a categoria de Shai e o começo muito lento de Denver determinaram uma pequena vantagem de seis pontos para Oklahoma. Aliás, ela chegou a ser de 15 pontos em determinado momento. Mas o Nuggets, atacando o aro e com um ritmo melhor em transição, sobretudo no fim do segundo quarto, conseguiu diminuir para 42 a 36.

Segundo tempo

Denver voltou melhor para a segunda etapa. O time criou uma sequência ofensiva de forma rápida, cortando a vantagem. Jamal Murray e Braun estavam muito quentes, Nikola Jokic também. Além disso, a defesa por zona seguiu limitando qualquer ritmo ofensivo que Oklahoma tinha na partida. Aliás, sete das 11 bolas triplas do Nuggets saíram no terceiro quarto.

O Thunder sofria. Afinal, as bolas triplas não caiam e pareciam até mais geradas pelo próprio espaço que Denver oferecia, sobretudo com Lu Dort, muito frio no jogo. Mas foi um ajuste do técnico Mark Daigneault, no começo do último quarto, que mudou a partida.

O Thunder começou o período sem Shai Gilgeous-Alexander, enquanto o Nuggets também não tinha Nikola Jokic na quadra. Mas esses minutos mudaram a dinâmica, com Jalen Williams e os reservas brilhando. As bolas de três de Aaron Wiggins, Cason Wallace e a ótima defesa de Alex Caruso fizeram com o time visitante encostasse no placar de forma rápida.

A partir daí, mesmo com o retorno do sérvio, o ataque de Denver pareceu entrar em parafuso. Assim, algumas bolas não caíram. Além disso, os donos da casa pareciam cansados. Por fim, foram só 18 pontos no último período. Enquanto isso, OKC fez 29. Assim, quando Oklahoma conseguiu abrir vantagem, Denver não teve forças para buscar. Agora, a série está 2 a 2.

(2) Oklahoma City Thunder 92 x 87 Denver Nuggets (2)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 25 6 6 2 0 Isaiah Hartenstein 8 14 3 1 1 Chet Holmgren 8 13 0 0 0 Aaron Wiggins 11 6 0 0 0 Cason Wallace 11 5 2 2 0

Três pontos: 10-41; Wallace: 3-3

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 27 13 3 4 0 Jamal Murray 17 4 5 1 0 Christian Braun 17 4 2 3 1 Aaron Gordon 15 16 6 0 1 Russell Westbrook 6 3 1 1 0

Três pontos: 11-45; Gordon: 3-7

