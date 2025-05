Reação de Shai Gilgeous-Alexander surpreende após derrota nos playoffs

O Oklahoma City Thunder perdeu o jogo 3 diante do Denver Nuggets por 113 a 104, na noite dessa sexta-feira (9). O revés colocou o time com melhor campanha do Oeste atrás por 2 a 1 na série. Apesar da derrota nos playoffs, o astro Shai Gilgeous-Alexander saiu de quadra com um largo sorriso.

A reação do craque do Thunder na derrota nos playoffs surpreendeu muita gente. Isso porque o time de Oklahoma City conseguiu perder a vantagem construída ao longo do jogo e viu o Nuggets forçar a prorrogação. No tempo-extra, aliás, o Thunder marcou apenas dois pontos.

Desse modo, fãs da equipe contestaram Gilgeous-Alexander. Porém, ele explicou o motivo por trás do sorriso.

“Alguns torcedores estavam me provocando após a derrota”, disse Gilgeous-Alexander. “E eu sei como o jogo funciona, sei como é a vida. É fácil provocar quando se está vencendo e eu nunca quero mostrar que estou derrotado ou irritado. Nada está decidido, a série não acabou. Então, temos muitos motivos”.

Shai Gilgeous-Alexander ainda falou sobre sua atuação ruim na derrota nos playoffs. Após marcar 34 pontos no jogo 2, o astro foi limitado a 18 e acertou somente sete dos 22 arremessos que tentou. Além disso, no último quarto e prorrogação, acertou apenas um arremesso em oito tentativas.

De acordo com o astro do Thunder, a sua atuação na derrota é justificada pelo ritmo adotado pelo Nuggets na reta final do jogo de playoffs.

“O jogo fica mais lento nos momentos finais”, explicou Gilgeous-Alexander. “A execução passa a importar mais. No entanto, nesses momentos em que o jogo desacelera, ele depende dos melhores jogadores acertarem os arremessos e fazerem as jogadas. E eu não fiz isso bem o suficiente hoje. Então, acho que essa foi a principal razão para o resultado.”

Por fim, Gilgeous-Alexander prometeu um desempenho melhor no jogo 4, novamente na Ball Arena, em Denver.

“Eu não atuei da forma como gostaria no final do jogo. Porém, tenho uma oportunidade na próxima partida e na seguinte para compensar. Então, estou otimista quanto a isso.”

O jogo 4 entre Thunder e Nuggets, portanto, acontece neste domingo, às 16h30 (horário de Brasília). Atrás na série por 2 a 1, o time de Oklahoma City busca a vitória para se recuperar no confronto.

