GM do Suns projeta futuro de Kevin Durant e Bradley Beal

O novo GM do Phoenix Suns tem uma série de desafios na offseason. Um deles é escolher um novo técnico para a franquia do Arizona, após a demissão de Mike Budenholzer. Porém, Brian Gregory também precisa resolver o futuro da dupla Kevin Durant e Bradley Beal na NBA.

Após o fracasso em 2024/25, Durant e Beal entraram nos rumores de troca da NBA. No caso do camisa 35, haveria um desejo de mudança de time, uma vez que deseja ir para uma equipe com reais chances de título. O ala-armador, por sua vez, tem um cláusula de não-troca no contrato, mas as notícias indicavam que Phoenix poderia conseguir um negócio por ele.

A saída do GM James Jones, porém, pode mudar o cenário. Isso porque, Gregory indicou que tem uma boa relação com Durant e Beal. Ainda assim, não informou se vai conseguir seguir com a dupla para a temporada 2025/26, de acordo com o ClutchPoints.

“Eu nunca falo sobre jogadores, contratos, negociações, nada disso. No entanto, vou te dizer o seguinte: tenho uma relação muito, muito boa com Durant e Beal. Kevin me deu um abraço bem legal quando fui anunciado como GM. Tive também um ótimo jantar com Bradley na semana passada e conversamos sobre os planos pro futuro”, disse Gregory.

A resposta de Gregory não crava o futuro de Kevin Durant e Bradley Beal. Porém, pode projetar novos rumos na sequência deles em Phoenix. Com o antigo GM, os rumores indicavam que não havia mais chances deles seguirem. Em especial, o camisa 35, que teria depositado o último voto de confiança ao não sair na trade deadline.

Por fim, antes de pensar em Draft e trocas de jogadores, como Durant e Beal, o novo GM do Suns terá a tarefa de escolher o novo treinador da equipe. Segundo John Gambadoro, da rádio Arizona Sports 98.7 FM, cerca de 15 profissionais passarão pelo crivo da franquia. De acordo com o repórter, a tendência é que o próximo técnico do Suns seja um estreante no cargo.

“Para ser sincero, meu foco principal agora é encontrar o técnico certo para esses caras e me preparar para o Draft. É nisso que minha cabeça está, 20 das 24 horas por dia”, finalizou Gregory.

