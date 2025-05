Times favoritos levam viradas nos playoffs da NBA; É normal?

Nem vamos contar a série entre Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves, mas está estranho. Cleveland Cavaliers, Boston Celtics e Oklahoma City Thunder, times favoritos e donos das melhores campanhas da fase regular da NBA, perderam em casa nos playoffs. Apesar de alguns casos mostrarem que podem ter sido “acidentes de percurso”, as semifinais estão imprevisíveis.

E isso deixa tudo muito mais emocionante.

Afinal, quem esperava o Indiana Pacers liderando a série contra o Cavs? Nem o pai de Tyrese Haliburton imaginava isso. Por mais que o time de Ohio estivesse sem dois titulares All-Stars e um reserva capaz de fazer 15 a 20 pontos, é surreal o que acontece nos playoffs da NBA.

Publicidade

Claro que o Pacers vencer os dois primeiros fora de casa parece absurdo, mas vale lembrar que possui comportamento bem diferente em relação ao ano passado, quando dominou três dos quatro jogos contra o Boston Celtics e perdeu todos. Apesar de ter basicamente o mesmo elenco, tem ali uma mudança de comportamento. Basta lembrar como foi aquele final contra o Milwaukee Bucks na primeira rodada dos playoffs da NBA. Ontem, de novo.

Parece estranho, mas não é. Times favoritos, ao menos na teoria, perderam em casa na primeira partida das semifinais. Mas para o Cavs, a situação é muito pior. É daquelas de “costas na parede” mesmo.

Leia mais

Afinal, agora o Cavaliers precisa vencer os próximos dois jogos em Indianapolis para retomar o mando de quadra. O Cavs chega ao terceiro embate com problemas, mas os outros times favoritos nos playoffs da NBA ainda podem virar. Celtics e Thunder perderam por motivos diferentes, mas são, na teoria, melhores que seus oponentes.

Publicidade

Boston, por exemplo, liderava por 20 quando esqueceu que havia outras formas de pontuar. Do nada, o time só arremessou de três até o fim do terceiro quarto. Então, você não dá esse tipo de chance ao rival em jogos de fase regular. Nos playoffs da NBA? Muito pior.

Isso aconteceu com o Cavs no segundo jogo. Abriu e parecia que havia garantido a vitória, apesar de tudo. Mas, não. Deixou o adversário crescer e não teve forças para segurar o ímpeto. É terrível, pois você vê uma grande recuperação e usa seus jogadores mais experientes para quebrar o ritmo do oponente. Não é tão difícil.

Publicidade

Ao invés de ficar arremessando de três em todas as posses, vale lembrar que existem outras formas de pontuar, como os de lances livres ou perto da cesta. No mínimo, quando ataca o aro, algumas faltas o time vai sofrer.

O próprio Celtics teve esse tipo de experiência, mas na primeira rodada dos playoffs da NBA. A bola de três não caía, então trataram de bater para cima. Como resultado, Boston teve 32 lances livres em um dos jogos. Mas mais do que isso, você faz seu adversário adivinhar e não fica previsível.

Publicidade

Exemplos de como evitar uma reação

Veja o que aconteceu no jogo entre Warriors e Timberwolves, por exemplo.

O Warriors abriu 23, mesmo sem Stephen Curry e em Minneapolis. Então, os donos da casa reagiram e a diferença caiu. O que Steve Kerr fez? Teve de usar o banco, claro, mas usou os veteranos e começou a bater para cima da cesta.

Publicidade

Era bola no Jimmy Butler, Draymond Green e Buddy Hield. O tempo todo. Caras experientes e que não sentem jogos. Vá lá, Hield é estranho, mas foi bem.

Tudo o que o Timberwolves fez para “remar”, não deu certo porque Kerr não deixou. São os playoffs da NBA, ora. Não dá para flertar com uma virada.

Mas e o Thunder?

Após nove dias sem jogar nos playoffs da NBA, um dos times verdadeiramente favoritos não conseguiu fazer valer o mando de quadra. O Thunder não jogou bem, teve momentos péssimos e não conseguiu brecar Nikola Jokic.

Publicidade

E se você vai levar 40 pontos ou mais de Jokic, é bom assegurar que não vai dar chances para os outros jogadores. Mas mais do que isso, é não deixar que o Nuggets pegue tantos rebotes. O time contratou Isaiah Hartenstein para isso, pois Chet Holmgren mostrava falhas nisso no primeiro ano na NBA.

Esses nove dias fizeram diferença, já que o Nuggets estava em ritmo de jogo. O Thunder criou “ferrugem”. E é normal que times assim passem por esse tipo de condição.

Quer dizer que no próximo jogo o Thunder vai atropelar? Não. Isso não quer dizer nada. Pode ser apenas um tropeço, pois tem um elenco melhor. Mas e se a experiência dos jogadores de Denver prevalecer de novo?

Publicidade

Enfim, são os playoffs da NBA.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA