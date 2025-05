NBA Playoffs: Cavaliers confirma desfalques contra Pacers

O Cleveland Cavaliers não terá três de seus principais jogadores contra o Indiana Pacers na noite de terça-feira (06) nos playoffs da NBA. De acordo com o time de Ohio, o armador Darius Garland, De’Andre Hunter e Evan Mobley não estarão no segundo jogo da semifinal do Leste.

Enquanto Garland não atuou nos últimos dois jogos contra o Miami Heat e ficou fora da estreia contra o Pacers, Hunter e Mobley são desfalques novos para o Cavaliers. Então, perdendo a série por 1 a 0, mesmo em casa, a situação do Cavs fica muito mais difícil para o decorrer dos playoffs da NBA.

Hunter, por exemplo, sofreu uma lesão na primeira partida do Cavaliers contra o Pacers após uma falta que a arbitragem não marcou.

“Mas acho que todo mundo viu que foi uma falta não marcada em De’Andre Hunter”, disse o técnico Kenny Atkinson. “Todo mundo que viu o lance, até na revisão, ficou chocado. Acho que preciso entender as regras. Mas, para mim, ele foi atropelado e por isso deslocou o polegar”.

No entanto, o maior desfalque do time é Mobley. Além de ser um dos cestinhas do Cavaliers, ele venceu o prêmio de melhor defensor da NBA. Ou seja, sem ele, é possível que Atkinson utilize Dean Wade em seu lugar no quinteto titular.

O problema de Mobley é no tornozelo, pois pisou no pé de Myles Turner. Sem um dos melhores defensores da NBA, o Cavaliers pode ter problemas sérios nos playoffs contra o Pacers.

“A falta em Evan foi no mesmo momento. Turner marca o arremesso, mas invade o espaço de Mobley. Isso não pode. Quem arremessa precisa de um espaço para aterrissar”, disse o técnico do Cavs. “Mas ele se desequilibra, na nossa opinião, e torce feio o tornozelo”.

Por fim, Garland tem um problema no dedo do pé. O armador, que foi ao All-Star Game na última edição, vem sofrendo com a lesão. Então, sem ele, é possível que Sam Merrill siga no quinteto inicial do Cavaliers contra o Pacers.

“Eu respeito o Pacers, o técnico Rick Carlisle e a forma como treinam na NBA. Mas não acho que foram jogadas sujas. No entanto, acho que passaram do limite da fisicalidade. Ainda assim, isso é responsabilidade dos árbitros. Talvez, tenham sido erros, mas é difícil eu aceitar quando dois dos nossos melhores atletas estão lesionados para o jogo de amanhã (hoje)”, finalizou.

