Contra Pacers, Donovan Mitchell quer fazer história pelo Cavaliers

O astro Donovan Mitchell tenta, a partir deste domingo, fazer história pelo Cleveland Cavaliers diante de um Indiana Pacers que não surpreende mais ninguém. Isso porque o Cavs não vai às finais do Leste desde os tempos de LeBron James. Agora, com a melhor campanha da conferência, o time quer superar o resultado do último ano, quando caiu diante do Boston Celtics na mesma fase. Por outro lado, o Pacers vem sendo cada vez mais sólido e mostrando um basquete eficiente.

Apesar de o Pacers ter um time forte, especialmente no ataque, a defesa no interior do garrafão preocupa contra o Cavaliers. Afinal, Indiana foi a equipe que mais sofreu pontos na área pintada em toda a fase regular entre as que foram aos playoffs. Mas superar, especialmente, Giannis Antetokounmpo na primeira rodada dos mata-matas, é um grande marco para o grupo.

Já a defesa de perímetro é um dos trunfos do Pacers na série semifinal do Leste diante do Cavaliers. São vários os jogadores que conseguem fazer ótima marcação ali, como os titulares Aaron Nesmith e Andrew Nembhard. Tyrese Haliburton, por exemplo, saiu da faculdade como um futuro grande defensor para a NBA. No entanto, ainda não atingiu tal feito.

Mas os ataques de Pacers e Cavaliers fazem ainda mais sucesso. Enquanto o time de Indiana tem a nona melhor eficiência ofensiva, o de Cleveland teve a primeira. E tudo parte de seus armadores e alas-armadores, com capacidade para a organização.

Até nisso, o Cavaliers, com Donovan Mitchell e Darius Garland, e o Pacers, com Tyrese Haliburton e Andrew Nembhard, se parecem no ataque. Os de Cleveland variam muito a organização ofensiva. A cada lance é um deles. O mesmo acontece em Indiana. E isso facilita muito as entradas dos reservas Ty Jerome (Cavs) e TJ McConnell (Pacers). Eles podem jogar ao lado de qualquer um dos colegas, sempre em alto nível.

As variações táticas dos técnicos de Cavaliers e Pacers ajudam a entender como os times chegam às semifinais do Leste. Enquanto o Cavs faz muito bem o espaçamento de quadra, o que ajuda nas investidas para o garrafão, o time de Indiana é mais estático em meia quadra. A bola fica muito mais nas mãos de Haliburton. Cleveland ganha na movimentação e na chance de criar jogadas a partir de erros em dobras.

Ou seja, se o Pacers tentar dobrar alguém em algum momento, o Cavaliers vai punir, girando a bola de forma mais rápida até encontrar arremessadorres livres. Para ter uma ideia, o Cavs teve o segundo melhor aproveitamento de toda a fase regular em três pontos. Aliás, o time liderou a liga com 42% em arremessos totalmente livres justamente por isso.

Não que o Pacers esteja muito longe do Cavaliers no quesito, pois Haliburton faz a diferença nos passes e acertou 39.8% nas bolas livres. Mas o ponto é: enquanto um time passa mais rápido, o outro depende quase exclusivamente de um organizador.

Donovan Mitchell

Claro que Donovan Mitchell parece não ter feito uma temporada espetacular pelo Cavaliers, mas isso pode enganar qualquer time, incluindo o próprio Pacers. Isso porque o astro teve números relativamente mais baixos em 2024/25. Mas tem outro ponto aqui: ele jogou menos minutos por partida. Aliás, não só ele.

Como o Cavs tem um banco consistente e chegava ao último quarto com tudo já resolvido, Donovan Mitchell não precisou jogar tanto tempo como nos anos anteriores. Foram cerca de quatro minutos a menos por embate em relação a 2023/24, por exemplo.

Então, na primeira rodada dos playoffs, o Cavaliers voltou a vencer por largas vantagens e Donovan Mitchell jogou por cerca de 30 minutos por noite, algo que pode e deve ser diferente diante do Pacers. Contra o Miami Heat, o Cavs só não ganhou um dos quatro jogos por dez pontos ou mais. Foram nove, no segundo embate. Fora ele, as diferenças foram absurdas: 21, 37 e 55. Pareciam os números da Tele Sena.

E isso aconteceu sem que Darius Garland tivesse de atuar nos jogos 3 e 4, por conta de uma lesão no dedo do pé. Fácil, muito fácil. Mas contra o Pacers, o Cavaliers pode não ter o mesmo nível de tranquilidade.

Tyrese Haliburton

Após ir ao All-Star Game por dois anos consecutivos, o armador Tyrese Haliburton ficou de fora em 2024/25. Mas na atual campanha, ao contrário de 2023/24, ele cresceu de produção após a metade do campeonato.

Ele foi um dos melhores ou o melhor armador da NBA na primeira metade de 2023/24, mas sofreu uma lesão na perna. Seu arremesso, que estava na casa dos 40% de aproveitamento, despencou após a parada para o Jogo das Estrelas. Como resultado, ele teimou em não cair nos playoffs. Mas em 2024/25, ele começou mal e melhorou muito depois.

Apenas para ter uma ideia, nos últimos 21 jogos, Haliburton fez 20.6 pontos, 11.0 assistências e acertou 43.9% das bolas de três, voltando ao seu “estado normal”. Isso fez diferença para o Pacers, que terminou a fase regular em quarto e, agora, pega o Cavaliers na briga pela vaga na final do Leste.

Duelos de garrafão

Pascal Siakam e Myles Turner pelo Pacers e Evan Mobley e Jarrett Allen pelo Cavaliers devem travar batalhas interessantes. Ao menos, no papel. Isso porque os de Indiana são ótimos ofensivamente, enquanto os de Cleveland fazem a diferença na defesa.

Siakam e Turner, por exemplo, exploraram os arremessos de três como alternativa e acertaram 17 das 42 tentativas (40.5%) juntos. Por outro lado, os dois de Cleveland produziram no ataque e foram ainda melhores na defesa perto do aro.

São estilos diferentes, mas os jogadores de garrafão de Cavaliers e Pacers sabem como pontuar dentro e fora da área pintada.

No geral, Cavaliers parece melhor, mas o Pacers possui muitas armas ofensivas. Se a defesa de Cleveland fizer bem seu trabalho, o natural é que avance. Mas Indiana chega como um rival “sorrateiro”. Você nem acha que vai dar tanto trabalho e, quando vê, já levou 70 pontos no primeiro tempo. É uma série de ataque contra ataque, apesar de a defesa de Ohio ser bem superior dentro do garrafão.

Playoffs da NBA: Cavaliers x Pacers

Cavaliers e Pacers fizeram três séries de playoffs da NBA até hoje. Em 1998 deu Pacers, por 3 a 1 na primeira rodada. No entanto, o Cavs venceu as outras duas. Primeiro, em 2017, o time de Ohio “varreu” Indiana. No ano seguinte, novo triunfo de Cleveland, mas por 4 a 3. O Pacers chegou a liderar duas vezes (1 a 0 e 2 a 1), mas viu o rival passar de fase mais uma vez.

2024/25

Cavaliers 1 x 3 Pacers

12/01: Pacers 108 x 93 Cavaliers

14/01: Cavaliers 127 x 117 Pacers

10/04: Cavaliers 112 x 114 Pacers

13/04: Pacers 126 x 118 Cavaliers

Datas da série

Dia Jogo Horário TV 04/05 Pacers x Cavaliers* 14h Prime Video 06/05 Pacers x Cavaliers* – – 09/05 Cavaliers x Pacers* – – 11/05 Cavaliers x Pacers* – – 13/05** Pacers x Cavaliers* – – 15/05* Cavaliers x Pacers* – – 18/05* Pacers x Cavaliers* – –

* Mandante

** Se necessário

Palpite Jumper Brasil

Jumper Vencedor Antonio Carlos Gomes Cavs em seis Gustavo Freitas Cavs em seis Gustavo Lima Cavs em cinco Higor Goulart Cavs em cinco João Pedro Cavs em cinco Lucas Piona Cavs em cinco Matheus Carvalho Cavs em seis Ricardo Stabolito Cavs em cinco Victor Linjardi Cavs em cinco Vini Donato Cavs em cinco

