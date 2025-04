“Cavaliers ser líder do Leste não significa nada”, dispara Donovan Mitchell

Donovan Mitchell liderou o Cleveland Cavaliers ao topo do Leste em 2024/25. O astro do Cavs, porém, não está satisfeito. Em entrevista ao Andscape, o camisa 45 afirmou que a primeira posição na Conferência não significa nada. Segundo o astro, o que importa mesmo é quem sai como campeão.

“É importante ser o primeiro colocado. No entanto, não significa nada se você não estiver jogando seu melhor basquete na hora certa”, disse Donovan Mitchell. “É legal, claro. Mas, no final das contas, só importa quando chegarmos nas finais. Não quero parecer negativo, mas ser o número 1 não é nada se a gente não continuar jogando bem, vencendo e estando pronto para quando realmente importar”.

Mitchell tem motivos para ser pé no chão com o Cavaliers. Em 2020/21, o craque liderou sua antiga equipe, o Utah Jazz, à primeira posição do Oeste. Porém, o time de Salt Lake City caiu na segunda rodada dos playoffs e não conseguiu repetir o feito nos anos seguintes.

Publicidade

“Não foi exatamente igual, mas no Jazz nós éramos o primeiro no Oeste e as lesões atrapalharam. Uma coisa que aprendi é que a primeira posição não garante o título. Muita coisa pode acontecer em uma temporada da NBA. Estou curtindo esse momento. Porém, sim, existe esse fogo, porque não quero desperdiçar essa chance no Cavaliers”, afirmou Mitchell.

A comparação mostra, assim, um jogador mais maduro. Aos 28 anos, Donovan Mitchell tem tentado atingir o nível de um astro que busca ser campeão da NBA. Na época do Jazz, ele era um pontuador reconhecido, mas que ainda pecava como líder no elenco.

Publicidade

Leia mais!

No Cavaliers, porém, Mitchell tem conseguido dar esse próximo passo. Com menos pontos por jogo, ele deu espaço para que outros nomes brilhassem no elenco. Assim, o Cavs enfim se tornou uma força do Leste.

“O desejo de vencer testar até onde você está disposto a se sacrificar. Esse ano, Kenny Atkinson tem me desafiado a isso. Eu sempre fui um jogador com muito volume de jogo e agora estou aceitando dar um passo para trás para que outros possam crescer. Não preciso fazer 40 pontos toda noite, mas sim tornar os meus colegas melhores”, completou Donovan Mitchell.

Publicidade

Com Donovan Mitchell em alto nível, por fim, o Cavaliers começou bem na disputa do Leste nos playoffs. Em casa, o time dominou o Miami Heat e venceu o Jogo 1 por 121 a 100.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA