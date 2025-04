Tyrese Haliburton ironiza eleição como jogador mais superestimado da NBA

A eleição de Tyrese Haliburton como jogador mais superestimado da NBA causou muita discussão nos bastidores. Mas, obviamente, a votação não foi bem recebida no Indiana Pacers. Vários atletas do elenco saíram em defesa do armador, logo depois da segunda vitória na série contra o Milwaukee Bucks. No entanto, de forma curiosa, um dos mais serenos ao comentar a questão foi o próprio Haliburton.

“Eu vi a pesquisa, sim. E, se fui citado, é porque acho que venho fazendo alguma coisa direito. A verdade é que não tenho nenhum grande discurso ou declaração sobre isso, pois tudo o que interessa é o nosso vestiário e vencer jogos. Estou focado em viajar a Milwaukee agora para fecharmos essa série. Então, isso realmente não me importa”, minimizou a referência da equipe.

A votação do site The Athletic envolveu, a princípio, 158 jogadores ativos na liga. Em anonimato, eles responderam questões sobre diferentes aspectos da NBA. Nem todos responderam todas as perguntas. Haliburton venceu a eleição de mais superestimado com pouco mais de 14% dos votos. O resultado até pode ser visto como significativo para alguns, mas, na visão do atleta, não tem significado nenhum.

“Eu sei o tipo de jogador que sou e estou bem confortável com isso. Por isso, o que os outros pensam não me traz preocupação. Os meus colegas de time confiam em mim, assim como os técnicos e dirigentes dessa franquia. Então, tudo bem. Eu não poderia me importar menos com isso, na verdade”, garantiu o medalhista de ouro nas Olimpíadas de Paris.

Besteira

A reação do armador, certamente, foi ótima perto de Rick Carlisle. O técnico do Pacers ficou revoltado quando questionado sobre a eleição do comandado Tyrese Haliburton como mais superestimado na NBA. Ele não gosta, antes de tudo, de ver esse tipo de “premiação negativa”. Mais do que isso, aposta que alguns jogadores usaram o voto anônimo na consulta do The Athletic para manifestar questões pessoais.

“Fiquei sabendo dessa lista. E vi que outros atletas bem votados foram Jimmy Butler e Giannis [Antetokounmpo], por exemplo. Eu gostaria de ver o rosto dos jogadores que participaram disso aí. Gostaria de saber quem são. Porque, a princípio, isso é só uma grande besteira. Nem todos os questionados votaram e, além disso, podiam escolher mais de um. Uma grande besteira”, disparou o veterano treinador.

E, aliás, Carlisle não ficou revoltado com a pesquisa só por ter um dos seus atletas no topo. Os outros dois jogadores citados lhe causaram irritação também. “Giannis é um dos finalistas ao prêmio de MVP, cara. E Jimmy, por sua vez, poderia ter sido um dos candidatos se tivesse estreado no Golden State Warriors um mês antes. Então, essa pesquisa é um negócio vergonhoso”, criticou.

De acordo

A posição dos jogador es da NBA sobre Tyrese Haliburton é polêmica e divide opiniões. Uma pessoa que concordou com a irritação de Carlisle, por exemplo, é Kenny Smith. O comentarista da TNT também acredita que a escolha transparece uma provável antipatia de atletas de outros times. Até porque, em quadra, ele acha difícil que alguém possa considerar o armador superestimado.

“As pessoas esperam que Tyrese dê uma resposta a esses comentários porque são os seus colegas que votaram. Não são fãs nas ruas, por exemplo. Mas, certamente, esse garoto não é superestimado. É provável que os outros atletas não gostem dele, pois é um cara que provoca. Ele não é intimidador do ponto de vista físico, mas faz o seu trabalho e comanda o time”, elogiou o ex-jogador.

